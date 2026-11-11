Veselības nākotnes tests: viena asins analīze var brīdināt par piecu smagu slimību risku

Ar asins analīžu palīdzību turpmāk iespējams noteikt, vai tuvāko desmit gadu laikā cilvēkam nedraud insults, infarkts, hroniska nieru slimība, cukura diabēts vai “taukainā akna” – par šo inovatīvo veselības nākotnes testu TV24 raidījumā “Ārsts atbild” stāsta RSU profesors, kardiologs, Skrides Sirds klīnikas dibinātājs Andris Skride.
Šī unikālā metode, kas ir būtiska mūsdienu ilgmūžības jeb longevity medicīnas sastāvdaļa, ļauj ar vienu vienīgu asins paraugu novērtēt nopietnus veselības apdraudējumus jau no 18 gadu vecuma. Zinot šo piecu slimību risku, cilvēks var koriģēt gan dzīvesveidu, gan nepieciešamības gadījumā lietot profilakses medikamentus, kuri samazina risku saslimt ar insultu vai infarktu. Pašlaik šīs analīzes tiek sūtītas uz Somiju, kur to izpētei izmanto Latvijā ierastajām metodēm atšķirīgu tehnoloģiju, kas pasaulē jau guvusi atzinību vispārējā veselības stāvokļa prognozēšanā.
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Ar asins analīžu palīdzību turpmāk iespējams noteikt, vai tuvāko desmit gadu laikā cilvēkam nedraud insults, infarkts, hroniska nieru slimība, cukura diabēts vai “taukainā akna” – par šo inovatīvo veselības nākotnes testu TV24 raidījumā “Ārsts atbild” stāsta RSU profesors, kardiologs, Skrides Sirds klīnikas dibinātājs Andris Skride.
Šī unikālā metode, kas ir būtiska mūsdienu ilgmūžības jeb longevity medicīnas sastāvdaļa, ļauj ar vienu vienīgu asins paraugu novērtēt nopietnus veselības apdraudējumus jau no 18 gadu vecuma. Zinot šo piecu slimību risku, cilvēks var koriģēt gan dzīvesveidu, gan nepieciešamības gadījumā lietot profilakses medikamentus, kuri samazina risku saslimt ar insultu vai infarktu. Pašlaik šīs analīzes tiek sūtītas uz Somiju, kur to izpētei izmanto Latvijā ierastajām metodēm atšķirīgu tehnoloģiju, kas pasaulē jau guvusi atzinību vispārējā veselības stāvokļa prognozēšanā.
Plašāk video!
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