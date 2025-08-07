Modris Skaistkalns, producents, dziesmu autors un viens no "100. debijas" dalībniekiem, nāk klajā ar jaunu muzikālo projektu — grupu "Gaisaa". Apvienībā piedalās arī dziedātāja Jana Briede un ģitārists Sandis Ķešāns ("Smaržo pēc lietus"), un grupa piedāvā saulrietu popu, kurā ieausti fanka un indie elementi.
"Gaisaa" laiž klajā debijas singlu kopā ar vārduvideo, kas veidots sadarbībā ar Skydive Latvija, izmantojot viņu uzņemtos vizuālos materiālus. Tā vēsta par dzīves neparedzamību un ticību augstākiem spēkiem.
"Pat ja ir situācijas, kad tev liekas, ka tu krīti bezdibenī... paskaties uz to visu pēc kāda brīža – visticamāk, tu esi pacēlies un kļuvis tikai stiprāks, tātad esi kritis uz augšu," stāsta Modris Skaistkalns.
"Gaisaa" šobrīd strādā pie debijas albuma, un jau šogad plānots izdot vairākus singlus un videoklipus, soli pa solim atklājot grupas muzikālo rokrakstu.
"Sāksim bez stresa, mierīgi, pozitīvi un profesionāli,"
vēsta grupa. "Mums ir skaidri nodomi pievienoties Latvijas mūziķu saimei uz palikšanu."
