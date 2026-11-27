Valsts policija aizdomās par vairāku zādzību izdarīšanu Kuldīgā, Skrundā un Jūrmalā, kuru rezultātā degvielas uzpildes stacijām kopumā nodarīti vairāk nekā 2200 eiro lieli materiālie zaudējumi, aizturējusi vīrieti, kuram piemērots drošības līdzeklis — apcietinājums. Likumsargi ir pabeiguši izmeklēšanu uzsāktajā kriminālprocesā un nodevuši krimināllietas materiālus prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai, informē policijā.
Valsts policijā tika saņemta informācija par vairākām zādzībām no degvielas uzpildes stacijām Kuldīgas novadā, kas paveiktas laika posmā no šā 20. augusta līdz 19. septembrim. Pēdējās zādzības izdarīšanas dienā Valsts policijas Kurzemes reģiona Ziemeļkurzemes iecirkņa amatpersonas sekoja automašīnai un piesaistīja papildspēkus no Dienvidkurzemes iecirkņa, lai tie dotos tai pretī, jo bija zināms, ka iespējamā vainīgā persona dzīvo Brocēnos.
Valsts policijas Dienvidkurzemes iecirkņa amatpersonas apturēja automašīnu Saldus novadā, Saldus pagastā uz autoceļa P-108, Ventspils — Kuldīga — Saldus. Konstatēts, ka automašīnai uzstādītās numura zīmes neatbilst attiecīgā transportlīdzekļa reģistrācijas dokumentiem, transportlīdzeklim noteiktajā termiņā nav veikta tā īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana un nav veikta valsts tehniskā apskate, kā arī automašīnas vadītājam nav transportlīdzekļa vadīšanas tiesības. Valsts policijas amatpersonas par notikušo uzsāka četrus administratīvo pārkāpumu procesus. Savukārt, veicot automašīnas apskati, tika atrastas divas tukšas degvielas kannas un viena 220 litru tilpuma zila muca, kura bija pildīta ar šķidrumu, ar dīzeļdegvielai raksturīga smaka.
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Ziemeļkurzemes iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas amatpersonas turpināja izmeklēšanu kriminālprocesā par vairāku zādzību izdarīšanu no degvielas uzpildes stacijām. Noskaidrots, ka zādzības kopumā desmit reizes veiktas Kuldīgas, Skrundas un Jūrmalas degvielas uzpildes stacijās, radot materiālos zaudējumus vairāk nekā 2200 eiro apmērā. Kuldīgā un Skrundā tika zagta dīzeļdegviela, bet Jūrmalā — benzīns.
Vīrietis iepriekš ir nonācis Valsts policijas redzeslokā gan Latvijā, gan arī ārzemēs par miesas bojājumu nodarīšanu, zādzībām un mantas bojāšanu. Ņemot vērā, ka mēneša laikā veiktas vairākas zādzības, kā arī to, ka vīrietim kopumā Latvijā un ārvalstīs ir 18 sodāmības, pastāvēja pamats uzskatīt, ka persona varētu izdarīt jaunus noziedzīgus nodarījumus, tāpēc likumsargi vērsās tiesā ar lūgumu piemērot vīrietim drošības līdzekli — apcietinājumu. Tiesa šo lūgumu apmierināja, un lēmums ir stājies spēkā.
Saistībā ar iepriekšminētajiem administratīvajiem pārkāpumiem, proti, transportlīdzekļa vadīšanu bez tiesībām, bez derīgas tehniskās apskates un citiem pārkāpumiem, vīrietim piemērots maksimālais naudas sods — kopumā 930 eiro.
Savukārt saskaņā ar Krimināllikuma 180. panta 1. daļas, par zādzību soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu. Soda apmēru nosaka tiesa.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu
Valsts policija aizdomās par vairāku zādzību izdarīšanu Kuldīgā, Skrundā un Jūrmalā, kuru rezultātā degvielas uzpildes stacijām kopumā nodarīti vairāk nekā 2200 eiro lieli materiālie zaudējumi, aizturējusi vīrieti, kuram piemērots drošības līdzeklis — apcietinājums. Likumsargi ir pabeiguši izmeklēšanu uzsāktajā kriminālprocesā un nodevuši krimināllietas materiālus prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai, informē policijā.
Valsts policijā tika saņemta informācija par vairākām zādzībām no degvielas uzpildes stacijām Kuldīgas novadā, kas paveiktas laika posmā no šā 20. augusta līdz 19. septembrim. Pēdējās zādzības izdarīšanas dienā Valsts policijas Kurzemes reģiona Ziemeļkurzemes iecirkņa amatpersonas sekoja automašīnai un piesaistīja papildspēkus no Dienvidkurzemes iecirkņa, lai tie dotos tai pretī, jo bija zināms, ka iespējamā vainīgā persona dzīvo Brocēnos.
Valsts policijas Dienvidkurzemes iecirkņa amatpersonas apturēja automašīnu Saldus novadā, Saldus pagastā uz autoceļa P-108, Ventspils — Kuldīga — Saldus. Konstatēts, ka automašīnai uzstādītās numura zīmes neatbilst attiecīgā transportlīdzekļa reģistrācijas dokumentiem, transportlīdzeklim noteiktajā termiņā nav veikta tā īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana un nav veikta valsts tehniskā apskate, kā arī automašīnas vadītājam nav transportlīdzekļa vadīšanas tiesības. Valsts policijas amatpersonas par notikušo uzsāka četrus administratīvo pārkāpumu procesus. Savukārt, veicot automašīnas apskati, tika atrastas divas tukšas degvielas kannas un viena 220 litru tilpuma zila muca, kura bija pildīta ar šķidrumu, ar dīzeļdegvielai raksturīga smaka.
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Ziemeļkurzemes iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas amatpersonas turpināja izmeklēšanu kriminālprocesā par vairāku zādzību izdarīšanu no degvielas uzpildes stacijām. Noskaidrots, ka zādzības kopumā desmit reizes veiktas Kuldīgas, Skrundas un Jūrmalas degvielas uzpildes stacijās, radot materiālos zaudējumus vairāk nekā 2200 eiro apmērā. Kuldīgā un Skrundā tika zagta dīzeļdegviela, bet Jūrmalā — benzīns.
Vīrietis iepriekš ir nonācis Valsts policijas redzeslokā gan Latvijā, gan arī ārzemēs par miesas bojājumu nodarīšanu, zādzībām un mantas bojāšanu. Ņemot vērā, ka mēneša laikā veiktas vairākas zādzības, kā arī to, ka vīrietim kopumā Latvijā un ārvalstīs ir 18 sodāmības, pastāvēja pamats uzskatīt, ka persona varētu izdarīt jaunus noziedzīgus nodarījumus, tāpēc likumsargi vērsās tiesā ar lūgumu piemērot vīrietim drošības līdzekli — apcietinājumu. Tiesa šo lūgumu apmierināja, un lēmums ir stājies spēkā.
Saistībā ar iepriekšminētajiem administratīvajiem pārkāpumiem, proti, transportlīdzekļa vadīšanu bez tiesībām, bez derīgas tehniskās apskates un citiem pārkāpumiem, vīrietim piemērots maksimālais naudas sods — kopumā 930 eiro.
Savukārt saskaņā ar Krimināllikuma 180. panta 1. daļas, par zādzību soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu. Soda apmēru nosaka tiesa.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu