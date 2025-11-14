Igaunijas valstij piederošā pasta pakalpojumu un loģistikas kompānija "Omniva" šodien, 14. novembrī saņēmusi Igaunijas valdības atļauju sākt sagatavošanās darbus AS "Eesti Post" (Omniva) privatizācijai.
Lēmuma mērķis ir nodrošināt uzņēmuma pakalpojumu kvalitāti un konkurētspēju, palielinot uzņēmuma iespējas piesaistīt investīcijas un samazinot valsts uzņēmējdarbības risku, kā arī nodrošināt pasta pakalpojumu pieejamību Igaunijā.
Šodien pieņemtais valdības lēmums ietver analīzes un sagatavošanās posma uzsākšanu, kura laikā tiks piesaistīti finanšu un juridiskie konsultanti. Balstoties uz šīs izpētes rezultātiem, valdība 2026. gadā lems, vai un kādā formā turpināt privatizāciju.
Omniva Grupas vadītājs Marti Kuldma uzsvēra, ka papildus kapitāla piesaiste radītu uzņēmumam jaunas iespējas. “Pasta tirgus strauji mainās – vēstuļu apjoms samazinās, bet sūtījumu bizness aug.
Privātā kapitāla piesaiste ļautu investēt jaunās tehnoloģijās un uzlabot pakalpojumu kvalitāti gan vietējā, gan starptautiskajā tirgū.”
Valdības lēmumā uzsvērts, ka valsts arī turpmāk garantēs universālo pasta pakalpojumu pieejamību, kā to paredz likums, taču tās uzdevums ir nodrošināt godīgu un caurspīdīgu konkurenci, nevis pašai piedalīties sūtījumu piegādes tirgū.
Privātajā sektorā strādājošajiem uzņēmumiem ir daudz fleksiblākas iespējas gan piesaistīt kapitālu attīstībai, gan pielāgoties mainīgiem tirgus apstākļiem.
“Privatizācija ir daudz vairāk nekā valsts īpašuma pārdošana - tā sniedz uzņēmumam iespēju un brīvību augt, konkurēt globālā mērogā, veikt nepieciešamās investīcijas un drosmīgi inovēt. Šī procesa rezultātā Omniva var kļūt par spēcīgāku, starptautiski konkurētspējīgāku loģistikas uzņēmumu - tādu, kas klientiem nodrošina vēl labākus, ātrākus un gudrākus pakalpojumus, vienlaikus veicinot investīcijas, inovācijas, eksportu un kopējo ekonomisko izaugsmi reģionā,” uzsver Marti Kuldma.
Omniva apkalpo klientus visās trijās Baltijas valstīs un darbojas kā starptautisks loģistikas tīkls vairāk nekā desmit valstīs. Uzņēmuma apgrozījums 2024. gadā bija 141 miljons eiro, no kuriem universālais pasta pakalpojums veidoja aptuveni 7 procentus.
Igaunijas valstij pilnībā piederošā "Eesti Post" ir Omniva māteskompānija.
