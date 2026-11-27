Tumšs apģērbs, slikta redzamība un atstarotāja trūkums – kombinācija, kas diennakts tumšajā laikā gājēju var padarīt gandrīz neredzamu autovadītājiem. Lai pievērstu uzmanību šai problēmai, policija kopā ar CSDD pārstāvjiem un 360TV raidījumu “Sadursme 360” devās reidā Mārupes pusē. Dažu minūšu laikā likumsargu uzmanību piesaistīja vairāki gājēji, kuri bija aizmirsuši par savu drošību.
Reida mērķis nebija sodīt, bet gan izglītot un mudināt cilvēkus kļūt pamanāmākiem. Daļa sastapto gājēju atzina, ka atstarotāju nelieto, savukārt citi centās pierādīt, ka par redzamību tomēr ir padomājuši. Kāda sieviete pat norādīja, ka viņai ir atstarojošas kurpju šņores. Tomēr speciālisti atgādina – ar to vien var nepietikt.
Īpašas bažas rada arī bērni, kuri tumsā pārvietojas bez atstarojošiem elementiem. Par viņu drošību pirmām kārtām jāparūpējas vecākiem. Ceļu satiksmes drošības eksperts Oskars Irbītis uzsver, ka visefektīvākie ir atstarotāji, kas piestiprināti pie apģērba un brīvi kustas, piemēram, plīvo vējā. Tādējādi gājējs ir pamanāmāks no dažādiem virzieniem.
Taču drošība uz ceļa nav tikai gājēju atbildība. Autovadītājiem jāpārliecinās, vai automašīnas lukturi ir darba kārtībā, vai logu slotiņas nodrošina pietiekamu redzamību un vai vējstikls ir tīrs. Tehniskas nepilnības var būtiski apgrūtināt iespēju laikus pamanīt gājēju.
CSDD apkopotie dati par pēdējiem pieciem gadiem liecina, ka visvairāk gājēju dzīvību zaudēts tieši novembrī – kopumā 25 cilvēki. Savukārt šā gada oktobrī veiktā aptauja atklāj, ka atstarotājus diennakts tumšajā laikā vienmēr lieto tikai 14% Latvijas iedzīvotāju, bet 33% tos nelieto gandrīz nekad vai nekad. Skaitļi liek jautāt – vai tiešām neliels atstarojošs elements ir tik liels kompromiss, lai riskētu ar savu dzīvību?
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Tumšs apģērbs, slikta redzamība un atstarotāja trūkums – kombinācija, kas diennakts tumšajā laikā gājēju var padarīt gandrīz neredzamu autovadītājiem. Lai pievērstu uzmanību šai problēmai, policija kopā ar CSDD pārstāvjiem un 360TV raidījumu “Sadursme 360” devās reidā Mārupes pusē. Dažu minūšu laikā likumsargu uzmanību piesaistīja vairāki gājēji, kuri bija aizmirsuši par savu drošību.
Reida mērķis nebija sodīt, bet gan izglītot un mudināt cilvēkus kļūt pamanāmākiem. Daļa sastapto gājēju atzina, ka atstarotāju nelieto, savukārt citi centās pierādīt, ka par redzamību tomēr ir padomājuši. Kāda sieviete pat norādīja, ka viņai ir atstarojošas kurpju šņores. Tomēr speciālisti atgādina – ar to vien var nepietikt.
Īpašas bažas rada arī bērni, kuri tumsā pārvietojas bez atstarojošiem elementiem. Par viņu drošību pirmām kārtām jāparūpējas vecākiem. Ceļu satiksmes drošības eksperts Oskars Irbītis uzsver, ka visefektīvākie ir atstarotāji, kas piestiprināti pie apģērba un brīvi kustas, piemēram, plīvo vējā. Tādējādi gājējs ir pamanāmāks no dažādiem virzieniem.
Taču drošība uz ceļa nav tikai gājēju atbildība. Autovadītājiem jāpārliecinās, vai automašīnas lukturi ir darba kārtībā, vai logu slotiņas nodrošina pietiekamu redzamību un vai vējstikls ir tīrs. Tehniskas nepilnības var būtiski apgrūtināt iespēju laikus pamanīt gājēju.
CSDD apkopotie dati par pēdējiem pieciem gadiem liecina, ka visvairāk gājēju dzīvību zaudēts tieši novembrī – kopumā 25 cilvēki. Savukārt šā gada oktobrī veiktā aptauja atklāj, ka atstarotājus diennakts tumšajā laikā vienmēr lieto tikai 14% Latvijas iedzīvotāju, bet 33% tos nelieto gandrīz nekad vai nekad. Skaitļi liek jautāt – vai tiešām neliels atstarojošs elements ir tik liels kompromiss, lai riskētu ar savu dzīvību?
VIDEO:
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