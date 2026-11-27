Latvijas Nacionālais balets piektdien, 27. novembrī, aicina uz sezonas pirmo pirmizrādi, izcilā horeogrāfa Džona Neimeiera baletu "Sapnis vasaras naktī". Tas būs pirmais Baltijā iestudētais Džona Neimeiera balets. Ar Latvijas Nacionālā baleta trupu strādā arī Hamburgas baleta primabalerīna Anna Laudere, kura Neimeiera iestudējumā dejo Hamburgā.
Džons Neimeiers ir viens no ietekmīgākajiem 20. un 21. gadsimta horeogrāfiem, kura daiļrade būtiski paplašinājusi dramatiskā baleta izteiksmes iespējas. Vairāk nekā piecdesmit gadus vadot Hamburgas baletu, viņš izveidojis unikālu horeogrāfisko rokrakstu, kurā klasiskā baleta tradīcijas savienojas ar laikmetīgu kustību valodu, psiholoģiski niansētu tēlu atveidojumu un dziļu muzikalitāti.
Baletu "Sapnis vasaras naktī" Džons Neimeiers radījis Hamburgas baletam 1977. gadā, iedvesmojoties no Viljama Šekspīra komēdijas. Iestudējumā humors apvienots ar sapņainu poēziju, bet muzikālā dramaturģija ved cauri trim stilistiski atšķirīgām pasaulēm. Fēliksa Mendelsona Bartoldi darbi raksturo aristokrātisko Atēnu valdnieka galmu, Ģerģa Ligeti mūzika ieved mistiskajā elfu un laumu valstībā, savukārt leijerkastes spēles estētika raksturo amatnieku vidi.
"Iespējams, vissvarīgākā ir vienotā tēma šī darba pamatā, kas atspoguļojas visos trīs līmeņos: tā ir cilvēka mīlestības mistērija ar tās tūkstoš aizkustinošiem, erotiskiem un izteikti komiskiem variantiem. Es pat gribēju baletam piešķirt nosaukumu "Sapnis vasaras naktī" jeb "Mīlestības variācijas"," par savu baletu stāsta horeogrāfs Džons Neimeiers, kurš personiski piedalījās dejotāju atlasē un iestudējuma noslēguma posmā, strādājot ar Latvijas Nacionālā baleta trupu.
Lai gan balets "Sapnis vasaras naktī" radīts gandrīz pirms piecdesmit gadiem, tas joprojām izskatās pārsteidzoši svaigs un ir pieprasīts pasaules vadošajās baleta kompānijās. Tas ir ārkārtīgi spilgts un daudzslāņains darbs gan horeogrāfiski, gan muzikāli. Dejotājiem šis balets ir tehniski un fiziski ļoti sarežģīts, īpaši izaicinoši ir duetos iekļautie pacēlieni, kuru izpildei nepieciešama izcila dejas tehnika un spēks.
Anna Laudere 2001. gadā pievienojās Hamburgas baleta trupai, 2008. gadā kļuva par solisti, bet 2011. gadā ieguva primabalerīnas statusu. Dejojusi daudzas titullomas un nozīmīgas solo partijas Džona Neimeiera baletos. Īpaši viņai radītas lomas baletos "Parsifāls. Epizodes un atbalsis", "Orfejs", "Ziemassvētku oratorija I–VI", "Anna Kareņina" un "Dona Nobis Pacem". Viņas plašajā repertuārā ir arī Džordža Balančina, Mihaila Fokina, Džona Kranko, Rūdolfa Nurijeva, Džeroma Robinsa, Kristofera Vīldona, Ketijas Mārstones, Džastina Peka, Viljama Forsaita un Demisa Volpi horeogrāfijas. Piedalījusies vairāku baleta iestudējumu ekranizācijās un viesojusies uz skatuvēm visā pasaulē.
2008. gadā Anna Laudere saņēmusi Vilhelma Oberdērfera balvu, 2019. gadā ieguvusi "Benois-Massine" balvu, kā arī apbalvota ar Latvijas Izcilības balvu kultūrā un Triju Zvaigžņu ordeni, kas ir augstākais Latvijas valsts apbalvojums.
Anna, Džona Neimeiera balets uz mūsu Baltā nama skatuves ir liels notikums. Vai tāds tas ir arī jums?
A. Laudere: Arī man, protams. Liels prieks, ka Latvijas skatītāji redzēs šo izrādi un dejotājiem būs pilnīgi jauna pieredze. Par to, ka tas ir liels notikums, liecina arī tas, ka Rīgā ieradies gan mans pirmais Hamburgas teātra direktors leģendārais Džons Neimeiers, gan pašreizējais direktors Loids Rigins, kas savā dejotāja karjerā savulaik nodejojis visus baleta "Sapnis vasaras naktī" vīriešu kārtas personāžus un tēlus.