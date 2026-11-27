Novembra pēdējā sestdienā Latvijā gaidāms sals, laiks būs pārsvarā sauss un mākoņains, prognozē sinoptiķi.
Nakts būs lielākoties apmākusies, mazāk mākoņu Kurzemē. Bez ievērojamiem nokrišņiem. Gaidāms lēns vējš un bezvējš. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz -2..-8 grādiem.
Dienā daudzviet valstī starp mākoņiem uzspīdēs saule, saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra pakāpsies līdz 0..-4 grādiem.
Rīgā gaidāms caurmērā mākoņains laiks, bez nokrišņiem un arī vēja praktiski nebūs. Gaisa temperatūra naktī -3..-4 grādi, dienā kļūs vien par grādu siltāks.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu
Novembra pēdējā sestdienā Latvijā gaidāms sals, laiks būs pārsvarā sauss un mākoņains, prognozē sinoptiķi.
Nakts būs lielākoties apmākusies, mazāk mākoņu Kurzemē. Bez ievērojamiem nokrišņiem. Gaidāms lēns vējš un bezvējš. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz -2..-8 grādiem.
Dienā daudzviet valstī starp mākoņiem uzspīdēs saule, saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra pakāpsies līdz 0..-4 grādiem.
Rīgā gaidāms caurmērā mākoņains laiks, bez nokrišņiem un arī vēja praktiski nebūs. Gaisa temperatūra naktī -3..-4 grādi, dienā kļūs vien par grādu siltāks.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu