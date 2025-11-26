Pulksteņos ziemas laiks... Tumšs jau darbdienas beigās. Un tādēļ – lai cik reižu rakstīti un stāstīti – tumsas likumi ir jāatkārto. Jo pat ar vērienīgām un labām CSDD un atbalstītāju kampaņām visus baltās biksēs un spožās vestēs tūlīt (nekad?) neietērpsim. Un draņķīgas ziņas joprojām klausīsimies un lasīsim.
CSDD eksperts Oskars Irbītis saskaitījis, ka vislielākais gājēju bojāejas risks ir no oktobra līdz janvārim. Pagājušajā gadā dzīvību zaudēja 33 gājēji, un arī šogad līdz oktobra beigām bojā gājuši 30. Pērn tieši decembris un janvāris bija vistraģiskākie – divos mēnešos bojā gāja 18 cilvēki, pārsvarā 50–60 gadu vecumā. Smagi ievainotie visbiežāk ir 40–50 gadu vecumā. Katru nedēļu tumšajā laikā iet bojā viens gājējs. Ik dienu viens vai divi gājēji un velosipēdisti gūst traumas sadursmēs ar auto. Tādēļ – atkārtojam tumsas pamatlikumus.
Gājējs tumsā – kā drošāk?
Gājēja ceļa puse ir nevis tā, kura līdzenāka vai iecerētajam mērķim tuvāka, bet kreisā. Un tikai kreisā, kur gājējs precīzi redz braucēja trajektoriju un viņa kļūdas gadījumā var grāvī vai krūmos ielēkt.
Veste ir lieliska. Pat neliels atstarotājs, kuru dienā var nēsāt kabatā vai somiņā, vakarā ir labs un noderīgs. Sevišķi, ja pareizi lietots. Muļķīgs ir spīdeklis, kas piestiprināts mugursomai. Priekšpusē to vajag! Un labāk nevis pie cepures, bet zemāk. Auto tuvās gaismas taču spīd zemu. Ja daudz un bieži nākas šādos apstākļos pārvietoties, jācenšas izvēlēties gaišas drēbes. Baltas bikses, piemēram, redzamas krietni tālāk nekā melnas vai pelēkas.
Un – galvenais – neļauties maldīgajai ilūzijai, ka braucējs savos prožektoros, kuri taču liekas tik spoži, redz visu. Ne velna – kontrastu viņa skata lokā parasti tik daudz, ka nepamanīts vari palikt tieši tu.
Braucējam svarīga piesardzība
Priekšstats, ka konkrētās vietas limitu atļautais ātrums ir arī drošs ātrums, bīstams pat vasarā un gaismā. Rudens tumsā šī pārliecība var būt nāvējoša.
Drošs ātrums ir tāds, kurā, šķērsli pamanījis, vari paspēt līdz tam apstāties. Tuvās gaismas pat skaidrā laikā sedz ne vairāk kā 50 metrus ceļa. Pat ar teicamu vadītāja reakciju, pat ļoti labam auto uz sausa asfalta ar šo distanci ir par maz, lai 90 km/h noslāpētu. Tādēļ – lēnāk ar tuvajām gaismām! Katru mirkli, kad, nekaitējot citiem, iespējams izmantot tālās gaismas – dariet to! Tad nebūs 50 redzami metri, bet vismaz trīsreiz vairāk, un vietas manevram pietiks.
Pat Rīgas nomalēs ir simtiem vietu, kur no "pietiekama un vienmērīga apgaismojuma" nav ne miņas. Bet pa visu Bolderājas šoseju, piemēram, tiek braukts tikai un vienīgi ar tuvajām gaismām. Pat tad, ja braucējs ir viens uz kilometru. Ar tuvajām un 70 (plus 10 vismaz) km/h pa aleju, kuras ēnās var slēpties traģēdija. Kāpēc?
Kā izmērīt 150 metrus, lai zinātu, ka gaismas jāpārslēdz? Skaitiet. Viens, divi, trīs – tie ir kādi 70 metri (90 km/h) tev, tikpat pretim braucošajam. Kopā sanāks noteiktais limits. Ja skaitot sanāca deviņi vai pat 15, tātad ar tuvajām gaismām un nepietiekamu apgaismojumu ir braukti lieki metru simti. Un mirkšķināt, pārslēgšanos prasot jau kilometra attālumā, ir nepamatota, agresīva prasība pēc šķietama komforta. Kož tev mani tālie? Tas tādēļ, ka skaties nepareizi. Ne jau prožektoros tev jāblenž, pagriez skatu par dažiem grādiem uz labo nomali – kļūs vieglāk. Un iespējamās briesmas taču slēpjas tieši tur.
Svarīgi arī atcerēties, ka tava gaisma ir citiem nekaitīga kreisajos pagriezienos. Tā neapžilbina, toties lieliski izgaismo nomali. Labajos savukārt jāslēdz uz tuvajām agrāk. Un jāatmet gāzīti.
Vēl daži šķietami sīkumi. Vai tev pa rokai ir lupata? Vai izkāpi un actiņas noslaucīji? Ja ceļš mitrs un netīrs, ceļā no Rīgas līdz Liepājai slinkumu vajadzētu pārvarēt reizes trīs. Citādi nebūs arī to 50 redzamo metru, bet knapi puse. Tas tālā ceļā. Rīgā vismaz pirms starta pusminūti ziedojiet, nevis leciet tik iekšā un blieziet uz aklo. Nav jau tā lielpilsēta tik labi izgaismota. Un vestes un atstarotāji te nu nemaz nav parasta lieta.
Uzziņa
Kad nedrīkst lietot tālās gaismas?
163. Transportlīdzekļa vadītājam tālās gaismas lukturi jāpārslēdz uz tuvās gaismas lukturiem:
- 163.1. apdzīvotās vietās, ja ceļš ir pietiekami un vienmērīgi apgaismots;
- 163.2. vismaz 150 m attālumā no pretim braucošā transportlīdzekļa vai arī lielākā attālumā, ja pretim braucošā transportlīdzekļa vadītājs par lukturu pārslēgšanas nepieciešamību signalizē, periodiski pārslēdzot lukturu gaismu;
- 163.3. ja var apžilbināt citus vadītājus (arī tos, kuri brauc tajā pašā virzienā).
Avots: Ceļu satiksmes noteikumi.
