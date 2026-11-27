Amatu saglabājis Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) prezidents Ivars Kalviņš. Akadēmijas biedru pilnsapulcē aizklātā balsojumā tika lemts par viņa atsaukšanu no amata – lai gan debatēs pārmetumi viņa virzienā bira kā no pārpilnības raga, balsojuma iznākums tomēr izrādījās Kalviņam labvēlīgs, vēsta 360TV Ziņas.
Krēsls zem LZA prezidenta sašūpojās pēc tam, kad atklājās, ka viņš rosinājis Indijas pilsones Divjas Višvanatas uzņemšanu Latvijas pilsonībā par īpašiem nopelniem. Pilnsapulcē pats Kalviņš atzina, ka šajā jautājumā paļāvies uz viņam sniegto informāciju un pats to nebija pārbaudījis.
Debatēs kā galvenais arguments Kalviņa atlaišanai izskanēja Zinātņu akadēmijas un visas Latvijas zinātnes reputācijas graušana. Asu kritiku kolēģim veltīja akadēmiķi Kristaps Jaudzems, Maija Kūle un Ivars Lācis, norādot uz nepieciešamību rīkoties un aizstāvēt akadēmijas godu.
"Vienīgais, kas mums ir, dāmas un kungi, tas ir intelekts un gods. Ar godu ir tā: tas vai nu ir, vai nu tā nav," debatēs uzsvēra LZA loceklis Ivars Lācis.
Savukārt Kalviņa aizstāvji – tostarp Modris Greidāns, Andris Rubīns un Gunārs Kūtris – pretim lika viņa ilggadējos nopelnus zinātnē, starptautisko atpazīstamību un ieguldījumu nozares attīstībā, aicinot neļauties sociālo tīklu spiedienam.
Situācijas nopietnību apliecināja arī izglītības un zinātnes ministra Česlava Batņas ierašanās uz pilnsapulci ar uzrunu. Viņa paspārnē pašlaik tiek veidota īpaša komisija Zinātņu akadēmijas reorganizācijai.
Aizklātajā balsojumā par Kalviņa atsaukšanu no amata nobalsoja vairākums klātesošo – 110 pilnsapulces dalībnieki, pret bija 61, bet 11 biļeteni tika atzīti par nederīgiem.
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu
Amatu saglabājis Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) prezidents Ivars Kalviņš. Akadēmijas biedru pilnsapulcē aizklātā balsojumā tika lemts par viņa atsaukšanu no amata – lai gan debatēs pārmetumi viņa virzienā bira kā no pārpilnības raga, balsojuma iznākums tomēr izrādījās Kalviņam labvēlīgs, vēsta 360TV Ziņas.
Krēsls zem LZA prezidenta sašūpojās pēc tam, kad atklājās, ka viņš rosinājis Indijas pilsones Divjas Višvanatas uzņemšanu Latvijas pilsonībā par īpašiem nopelniem. Pilnsapulcē pats Kalviņš atzina, ka šajā jautājumā paļāvies uz viņam sniegto informāciju un pats to nebija pārbaudījis.
Debatēs kā galvenais arguments Kalviņa atlaišanai izskanēja Zinātņu akadēmijas un visas Latvijas zinātnes reputācijas graušana. Asu kritiku kolēģim veltīja akadēmiķi Kristaps Jaudzems, Maija Kūle un Ivars Lācis, norādot uz nepieciešamību rīkoties un aizstāvēt akadēmijas godu.
"Vienīgais, kas mums ir, dāmas un kungi, tas ir intelekts un gods. Ar godu ir tā: tas vai nu ir, vai nu tā nav," debatēs uzsvēra LZA loceklis Ivars Lācis.
Savukārt Kalviņa aizstāvji – tostarp Modris Greidāns, Andris Rubīns un Gunārs Kūtris – pretim lika viņa ilggadējos nopelnus zinātnē, starptautisko atpazīstamību un ieguldījumu nozares attīstībā, aicinot neļauties sociālo tīklu spiedienam.
Situācijas nopietnību apliecināja arī izglītības un zinātnes ministra Česlava Batņas ierašanās uz pilnsapulci ar uzrunu. Viņa paspārnē pašlaik tiek veidota īpaša komisija Zinātņu akadēmijas reorganizācijai.
Aizklātajā balsojumā par Kalviņa atsaukšanu no amata nobalsoja vairākums klātesošo – 110 pilnsapulces dalībnieki, pret bija 61, bet 11 biļeteni tika atzīti par nederīgiem.
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu