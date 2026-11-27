Kopš 26. novembra, kinoteātros Latvijā skatāma spēlfilma "Jumprava. Lielais notikums", kuras scenārija autors, režisors un producents ir Aigars Grauba.
Filma ir autobiogrāfisks stāsts par roka enerģiju, par jaunību, mūziku, brīvību un to, kā "Jumprava" kļuva par supergrupu, vienu no nozīmīgākajām latviešu mūzikas apvienībām, kas savu virsotni sasniedza astoņdesmito gadu beigās un deviņdesmito sākumā. "Savā kaķa mūžā esmu sapratis vienu lietu – kad uzraksti dziesmu, tev pašam diezgan skaidrs, par ko ir šis gabals. Bet, kad dziesma kļūst svarīga citiem, neviens nejautā, par ko tā ir," saka režisors Aigars Grauba. "Katram ir savs, pilnīgi atšķirīgs skaidrojums. Un superīgākais tas, ka ikvienam ir taisnība!" Zem šī publikai izplatītā citāta filmas autors parakstījies tikpat kodolīgi: "Aigars, tas, kurš kino – Grauba un Strēlnieks "Jumpravā"." Vēl varētu atgādināt, ka kino Grauba ir radījis tautā mīlētās filmas "Baiga vasara", "Rīgas sargi", "Nameja gredzens" un "Sapņu komanda 1935".
Spēfilma "Jumprava. Lielais notikums" stāsta gan par to, kā radās grupa, gan par laiku astoņdesmitajos. Kā izdevās saklausīt tā laika pulsa toņkārtu?
A. Grauba: Tas bija laiks, kad mēs īstenojām savu jaunību. Un tas bija lielisks laiks. Starp pagātni un nākotni ir tukšums, un šis tukšums aizpildīts ar mums – tādi vārdi skan filmas tituldziesmā "Lielais notikums".
Toreiz nebijām aizņemti ar projektu rakstīšanu un iesniegšanu, baigo plānu kaldināšanu. Tagad kaut kā ļoti ilgi notiek gatavošanās un daudzas lietas pa ceļam pazaudējas sarežģītajā īstenošanas procesā. Mums bija ilgas mēģinājumu stundas visas dienas garumā, mūzika bija mūsu vienīgais, pamatdarbs. No rīta mēģinājumā satikāmies un vēlu vakarā, kad spēki galīgi beigušies, metām mieru, lai no rīta sāktu visu no jauna.
Nav noslēpums, ka tieši jūs esat ierosinājis sākt spēlēt rokmūziku tikai ar sintezatoriem, un te pēkšņi šajā elektroniskajā pasaulē jūsu "Ziemeļmeitā" Aigars Grāvers jeb filmā Grāvis pēkšņi vēlas iespēlēt ģitāru. Strīds par mūziku vai principu?
Tāds pieaugšanas brīdis. Ne viss, ko izvēlies kā principu vai galējo un vienīgo taisnību, ir pareizi. Izrādās, var strādāt arī kaut kas cits. Ja vēlies būt atvērts brīnumiem vai maģijai, tavs uzdevums ir uzklausīt citus un padomāt, vai tevis iecerētajā ainavā par neatbilstošu uzskatītais varbūt tomēr var iederēties. Jābūt gatavam ieraudzīt un pieņemt dzīves piedāvātos pārsteigumus, kas ne vienmēr ir viegli. Varbūt nākas sevi lauzt, bet tas vienmēr ir interesanti un pārsteidzoši.
Kā no idejas par dokumentālu filmu nonācāt pie spēlfilmas?