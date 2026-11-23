ASV vidustermiņa vēlēšanās demokrāti Pārstāvju palātā nodrošinājuši vismaz 258 no 435 vietām, sasniedzot rezultātu, kāds tiem nav bijis kopš 1992. gada, liecina jaunākie rezultāti.
Demokrātu pārstāvniecība Pārstāvju palātā palielinājusies par 44 vietām, un tas ir par četrām vairāk nekā 40 vietu pieaugums prezidenta Donalda Trampa pirmajās vidustermiņa vēlēšanās 2018. gadā.
258 vietu skaits tika sasniegts svētdien, kad balsu skaitīšana liecināja, ka demokrāts Čaks Habards Ziemeļkarolīnā uzvarējis republikāņu pārstāvi Virdžīniju Foksu.
Četras citas Pārstāvju palātas vēlēšanu cīņas vēl nav noslēgušās - pa vienai Minesotā un Tenesī, kā arī divas Luiziānā, kurās decembrī notiks otrā kārta.
Republikāņiem mazākumā būs vismaz 173 vietas.
Līdz ar uzvarām vidustermiņa vēlēšanās arī Senātā demokrātiem būs vairākums.
Demokrāti gatavo 100 dienu darba programmu, lai risinātu dzīves dārdzības problēmas, vienlaikus konfrontējot Trampu ar plašu uzraudzības programmu viņa otrā prezidentūras termiņa atlikušajā daļā.
Demokrātu jaunais vairākums būs lielāks par to, kādu tie ieguvuši vēlēšanās kopš Bila Klintona pirmās ievēlēšanas par prezidentu 1992. gadā (258) vai Baraka Obamas ievēlēšanas 2008. gadā (257), tomēr tas vēl nav sasniedzis Franklina Rūzvelta laikmeta augstāko atzīmi, kad demokrātu vairākums Pārstāvju palātā pārsniedza 300 vietas.
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ASV vidustermiņa vēlēšanās demokrāti Pārstāvju palātā nodrošinājuši vismaz 258 no 435 vietām, sasniedzot rezultātu, kāds tiem nav bijis kopš 1992. gada, liecina jaunākie rezultāti.
Demokrātu pārstāvniecība Pārstāvju palātā palielinājusies par 44 vietām, un tas ir par četrām vairāk nekā 40 vietu pieaugums prezidenta Donalda Trampa pirmajās vidustermiņa vēlēšanās 2018. gadā.
258 vietu skaits tika sasniegts svētdien, kad balsu skaitīšana liecināja, ka demokrāts Čaks Habards Ziemeļkarolīnā uzvarējis republikāņu pārstāvi Virdžīniju Foksu.
Četras citas Pārstāvju palātas vēlēšanu cīņas vēl nav noslēgušās - pa vienai Minesotā un Tenesī, kā arī divas Luiziānā, kurās decembrī notiks otrā kārta.
Republikāņiem mazākumā būs vismaz 173 vietas.
Līdz ar uzvarām vidustermiņa vēlēšanās arī Senātā demokrātiem būs vairākums.
Demokrāti gatavo 100 dienu darba programmu, lai risinātu dzīves dārdzības problēmas, vienlaikus konfrontējot Trampu ar plašu uzraudzības programmu viņa otrā prezidentūras termiņa atlikušajā daļā.
Demokrātu jaunais vairākums būs lielāks par to, kādu tie ieguvuši vēlēšanās kopš Bila Klintona pirmās ievēlēšanas par prezidentu 1992. gadā (258) vai Baraka Obamas ievēlēšanas 2008. gadā (257), tomēr tas vēl nav sasniedzis Franklina Rūzvelta laikmeta augstāko atzīmi, kad demokrātu vairākums Pārstāvju palātā pārsniedza 300 vietas.
Aptauja
Kāds, jūsuprāt, ir ASV stratēģiskais mērķis Irānā?
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