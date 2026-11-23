71 gada vecumā miris ilggadējais Latvijas Hokeja federācijas (LHF) ģenerālsekretārs Māris Baldonieks, vēsta LHF.
Baldonieks vairākus gadus bija arī Latvijas vīriešu hokeja izlases ģenerālmenedžeris.
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71 gada vecumā miris ilggadējais Latvijas Hokeja federācijas (LHF) ģenerālsekretārs Māris Baldonieks, vēsta LHF.
Baldonieks vairākus gadus bija arī Latvijas vīriešu hokeja izlases ģenerālmenedžeris.
Aptauja
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Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
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