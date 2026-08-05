Latvijas sporta aprindās skaļākā balss pret imigrāciju no trešās pasaules valstīm pieder bokserim Kristapam Zutim. Viņš kā sportists un personība var patikt vai nepatikt, bet nacionālajā jautājumā sirds ir īstajā vietā.
Pēc Sabiles svētku gājiena izcēlās skandāls, vienai sabiedrības daļai saskatot rasisma izpausmes. Ar savu atbildi sašutušajiem sociālajos tīklos tu izraisīji lielu ažiotāžu.
K. Zutis: Iefilmēju humoristisku video angļu valodā ar vēstījumu konkrētajam Latvijā dzīvojošam indietim, kuram nepatika Sabiles vīna svētki. Viņš to ielika savos sociālajos tīklos, pēc kā man citi komentētāji sāka draudēt – izkastrēt, nogalināt. Es pēc ticības un uztveres esmu čigānu kultūras pārstāvis, lai gan man nav viņu asinis. Esmu uzaudzis ar viņiem, visi labākie draugi, mums rasisms nav pieņemams. Tas naids un ārkārtīgais vājprāts, kam izgāju cauri šajās dienās, mani ir uzkurinājis, turpināšu strīdēties (internetā), uz ielas konfrontēšu par likuma pārkāpumiem, uz ko līdz šim pievēru acis, piemēram, par nepareizu auto novietošanu. Tas nav normāli, ka mums sabiedrībā ir politiķi, kas tik ļoti ienīst visu latvisko, mūsu kultūru un to vien grib kā izpatikt cittautiešiem, nesaprotot neko par hibrīdkaru. Komentāros daži indieši rakstīja – jūs drīz runāsiet krieviski. Spānijā redzam, ka politiķi nereti sajūk prātā. Kā var gribēt piepildīt valsti ar citas kultūras, reliģijas neizglītotiem noziedzniekiem? Uzskatu par savu latvieša pienākumu cīnīties pret nelegālo migrāciju.
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