Elektroauto arī Latvijā kļūst arvien populārāki, bet uzlādes stacijās ne vienmēr pietiek vietu.
Vairāki operatori sākuši ieviest dīkstāves maksu tiem autovadītājiem, kuri pēc uzlādes pabeigšanas nesteidzas atbrīvot vietu nākamajiem.
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Elektroauto arī Latvijā kļūst arvien populārāki, bet uzlādes stacijās ne vienmēr pietiek vietu.
Vairāki operatori sākuši ieviest dīkstāves maksu tiem autovadītājiem, kuri pēc uzlādes pabeigšanas nesteidzas atbrīvot vietu nākamajiem.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
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Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu