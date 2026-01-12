Sestdien "Xiaomi" Arēnā notikušajā cīņu šovā galvenais notikums bija ilgi gaidītais Kristapa Zuša un Franča Rozentāla duelis pēc "Bazara 0 Fist Fight" noteikumiem. Cīņa pielika punktu gadu ilgam personiskam konfliktam.
Rozentāls ringā ieradās ar iespaidīgu šovu – nolaižoties pa trosi pie dziesmas "Sexy Boy" un cīnoties džinsu biksēs, radot vakaram teatrālu noskaņu vēl pirms pirmā sitiena.
Abi sportisti sacentās svara ierobežojumā līdz 95 kilogramiem, lai gan Rozentāls parasti startē zemākā svara kategorijā. Francis jau no pirmajām sekundēm uzņēmās iniciatīvu un noteica cīņas gaitu un dominēja nepilnās divarpus minūtes.
Pirmajā raundā viņš raidīja Zuti nokdaunā, bet otrajā raundā ar brutālu nokautu noslēdza cīņu, pārliecinoši pieveicot pretinieku. Brīdī, kad Zutis bija nokautēts, viņa komanda ringā iemeta dvieli.
Uzreiz pēc cīņas Zutis atzina Franča Rozentāla pārākumu un būrī izteica vēlmi aizvadīt revanša cīņu, taču Rozentāls uz šo izaicinājumu reaģēja ironiski:
"Kas viņš dumjš ir?"
Uzvarētājs arī uzsvēra, ka aizvadītais duelis viņam bija ļoti viegls un salīdzināja to ar treniņa cīņu. Mača laikā Francis nesaņēma gandrīz nevienu sitienu.
Jau nākamajā dienā Zutis paziņoja, ka nolēmis pārtraukt cīņu sporta gaitas, jo vairs nespēj tās savienot ar tēva pienākumiem.
Sportists norāda, ka priekšā ir jauns dzīves izaicinājums – rūpes par bērnu, ko vairs nav iespējams apvienot ar cīņu sportu, ņemot vērā regulāro prombūtni un traumu risku, kas šo procesu padarījis grūti panesamu un nebaudāmu.
Viņš arī atklājis, ka februārī "KOK Fights" pasākumā vēl aizvadīs savu pēdējo cīņu, cerot tur satikt arī līdzjutējus.
