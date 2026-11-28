360TV šovā “Slavenības. Bez filtra” Magone apmeklē rakstnieka Helmuta Bēķa grāmatas atklāšanu, kur sastopas ar sev neierastu kultūras pasauli. Atšķirīgais mākslinieciskais skatījums gan netraucē sarunai ar grāmatas autoru – starp abiem uzvirmo komplimenti un rotaļīga koķetērija.
Helmuts atklāj, ka Magone, viņaprāt, ir labākā šovmene Latvijā. Arī pati Magone nepaliek parādā komplimentus, atzīstot, ka rakstnieks šķiet interesants un pašpārliecināts.
Saruna kļūst īpaši poētiska – Helmuts Magoni salīdzina ar pašu magones ziedu, kuru nevar noplūkt. Magonei šāda metafora ļoti nāca pie sirds: “Neplūciet magones, apbrīnojiet, audzējiet!”
Tikšanās atstāj patīkamu iespaidu, un Magone pat pieļauj, ka arī pati kādreiz varētu sarīkot savu prezentāciju.
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360TV šovā “Slavenības. Bez filtra” Magone apmeklē rakstnieka Helmuta Bēķa grāmatas atklāšanu, kur sastopas ar sev neierastu kultūras pasauli. Atšķirīgais mākslinieciskais skatījums gan netraucē sarunai ar grāmatas autoru – starp abiem uzvirmo komplimenti un rotaļīga koķetērija.
Helmuts atklāj, ka Magone, viņaprāt, ir labākā šovmene Latvijā. Arī pati Magone nepaliek parādā komplimentus, atzīstot, ka rakstnieks šķiet interesants un pašpārliecināts.
Saruna kļūst īpaši poētiska – Helmuts Magoni salīdzina ar pašu magones ziedu, kuru nevar noplūkt. Magonei šāda metafora ļoti nāca pie sirds: “Neplūciet magones, apbrīnojiet, audzējiet!”
Tikšanās atstāj patīkamu iespaidu, un Magone pat pieļauj, ka arī pati kādreiz varētu sarīkot savu prezentāciju.
VIDEO:
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