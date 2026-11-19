360TV šovā "Slavenības. Bez filtra" Magone Rīgā ieradusies, lai sapostos rakstnieka un dzejnieka Helmuta Bēķa pasākumam, taču sarunā ar draudzeni Ramonu uzmanības centrā nonāk daudz nopietnāks jautājums — Magones turpmākā dzīvesvieta.
Dzejniece atzīst, ka dzīve laukos arvien vairāk apgrūtina ikdienu, īpaši tad, kad jādomā par darbu, bērnu skolas gaitām un nemitīgo pārvietošanos pa Latviju. Viņai kļūst arvien grūtāk iztēloties, kā ilgtermiņā visu veiksmīgi apvienot. Tāpēc Magone apsver iespēju skolas laikā dzīvot pilsētā, bet lauku mājas saglabāt kā vietu vasaras atpūtai.
"Ilgtermiņā domājot kaut kā nesaliekas," atzīst Magone, neslēpjot, ka braukāšana un ikdienas organizēšana sagādā arvien vairāk galvassāpju.
Ramona gan šaubās, vai draudzene patiešām spēs atteikties no ierastās lauku vides. Viņa uzskata, ka Magone ir īsts dabas bērns, kuram nepieciešami meži, pļavas, sēņošana un savs dārziņš. Tomēr Magone ir apņēmības pilna domāt par pārmaiņām un meklēt risinājumu, kas ļautu veiksmīgāk apvienot darbu un ģimenes dzīvi.
Vai pilsētas dzīve patiešām kļūs par Magones jauno ikdienu, vai tomēr ilgas pēc laukiem ņems virsroku?
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360TV šovā "Slavenības. Bez filtra" Magone Rīgā ieradusies, lai sapostos rakstnieka un dzejnieka Helmuta Bēķa pasākumam, taču sarunā ar draudzeni Ramonu uzmanības centrā nonāk daudz nopietnāks jautājums — Magones turpmākā dzīvesvieta.
Dzejniece atzīst, ka dzīve laukos arvien vairāk apgrūtina ikdienu, īpaši tad, kad jādomā par darbu, bērnu skolas gaitām un nemitīgo pārvietošanos pa Latviju. Viņai kļūst arvien grūtāk iztēloties, kā ilgtermiņā visu veiksmīgi apvienot. Tāpēc Magone apsver iespēju skolas laikā dzīvot pilsētā, bet lauku mājas saglabāt kā vietu vasaras atpūtai.
"Ilgtermiņā domājot kaut kā nesaliekas," atzīst Magone, neslēpjot, ka braukāšana un ikdienas organizēšana sagādā arvien vairāk galvassāpju.
Ramona gan šaubās, vai draudzene patiešām spēs atteikties no ierastās lauku vides. Viņa uzskata, ka Magone ir īsts dabas bērns, kuram nepieciešami meži, pļavas, sēņošana un savs dārziņš. Tomēr Magone ir apņēmības pilna domāt par pārmaiņām un meklēt risinājumu, kas ļautu veiksmīgāk apvienot darbu un ģimenes dzīvi.
Vai pilsētas dzīve patiešām kļūs par Magones jauno ikdienu, vai tomēr ilgas pēc laukiem ņems virsroku?
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