ASV Kinoakadēmijas balvu "Oskars" ieguvušā Latvijas režisora Ginta Zilbaloža nākamā pilnmetrāžas animācijas filma "Limbo" saņēmusi finansējumu 500 000 eiro apmērā no Eiropas kopražojumu fonda "Eurimages", informēja Nacionālā kino centra (NKC) pārstāve Kristīne Matīsa.
NKC uzsver, ka tas ir lielākais un maksimālais piešķīrums fonda rudens sesijā. Topošais Zilbaloža projekts ir Latvijas un Francijas kopražojums.
Darbs pie filmas "Limbo" izstrādes studijā "Dream Well Studio" sākās uzreiz pēc filmas "Straume" pirmizrādes 2024. gadā, taču par filmas sižetu vēl nekas plašākai sabiedrībai atklāts netiek. Zināms, ka "Limbo" uz kinoteātru ekrāniem nonāks pēc nepilniem diviem gadiem - 2028. gadā.
Producents Matīss Kaža atzīmē, ka filma "Limbo" ir līdz šim ambiciozākais Latvijas kino projekts gan tehniskā, gan finansiālā ziņā. Viņaprāt, tik iespaidīgs starptautiskā fonda "Eurimages" atbalsts apliecina projekta augsto kvalitāti un Latvijas animācijas konkurētspēju.
Zilbalodis klāsta, ka ar "Limbo" radošā komanda vēlas radīt jaunu kino pieredzi, un tas ir līdz šim lielākais izaicinājums, ar ko viņš ir saskāries. Režisors uzsver, ka gan radoši, gan tehniski tiek izmantotas metodes, kādas animācijā nav izmēģinātas.
Zilbaloža iepriekšējā filma "Straume" ieguvusi vairākus no pasaulē prestižākajiem kino apbalvojumiem, tai skaitā "Zelta globusa" balvu, Eiropas Kinoakadēmijas balvu un ASV Kinoakadēmijas balvu "Oskars", kopumā saņemot vairāk nekā 100 starptautisku godalgu. "Straume" joprojām ir visu laiku skatītākā filma Latvijas kinoteātros.
Starptautisko kopražojumu fonds "Eurimages", kurš darbojas kopš 1988. gada un patlaban apvieno jau 39 dalībvalstis, novembrī noturēja 2026. gada pēdējo sesiju, un tajā finansiālu atbalstu saņēma 28 pilnmetrāžas filmas, tai skaitā četras dokumentālās filmas un piecas animācijas filmas, kopumā visiem projektiem piešķirot 8 176 000 eiro.
Animācijas filmas "Limbo" tapšanu finansiāli atbalsta NKC, Valsts kultūrkapitāla fonds, Francijas Nacionālais kino centrs, "Radošā Eiropa" programma "Media" un citi partneri un atbalstītāji. Filma ir starptautisks kopražojums, kurā iesaistīta Latvijas studija "Dream Well Studio" un Francijas uzņēmums "Sacrebleu Productions". Abas studijas jau iepriekš strādājušas pie filmas "Straume" izveides. "Limbo" pirmizrāde gaidāma 2028. gadā.
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ASV Kinoakadēmijas balvu "Oskars" ieguvušā Latvijas režisora Ginta Zilbaloža nākamā pilnmetrāžas animācijas filma "Limbo" saņēmusi finansējumu 500 000 eiro apmērā no Eiropas kopražojumu fonda "Eurimages", informēja Nacionālā kino centra (NKC) pārstāve Kristīne Matīsa.
NKC uzsver, ka tas ir lielākais un maksimālais piešķīrums fonda rudens sesijā. Topošais Zilbaloža projekts ir Latvijas un Francijas kopražojums.
Darbs pie filmas "Limbo" izstrādes studijā "Dream Well Studio" sākās uzreiz pēc filmas "Straume" pirmizrādes 2024. gadā, taču par filmas sižetu vēl nekas plašākai sabiedrībai atklāts netiek. Zināms, ka "Limbo" uz kinoteātru ekrāniem nonāks pēc nepilniem diviem gadiem - 2028. gadā.
Producents Matīss Kaža atzīmē, ka filma "Limbo" ir līdz šim ambiciozākais Latvijas kino projekts gan tehniskā, gan finansiālā ziņā. Viņaprāt, tik iespaidīgs starptautiskā fonda "Eurimages" atbalsts apliecina projekta augsto kvalitāti un Latvijas animācijas konkurētspēju.
Zilbalodis klāsta, ka ar "Limbo" radošā komanda vēlas radīt jaunu kino pieredzi, un tas ir līdz šim lielākais izaicinājums, ar ko viņš ir saskāries. Režisors uzsver, ka gan radoši, gan tehniski tiek izmantotas metodes, kādas animācijā nav izmēģinātas.
Zilbaloža iepriekšējā filma "Straume" ieguvusi vairākus no pasaulē prestižākajiem kino apbalvojumiem, tai skaitā "Zelta globusa" balvu, Eiropas Kinoakadēmijas balvu un ASV Kinoakadēmijas balvu "Oskars", kopumā saņemot vairāk nekā 100 starptautisku godalgu. "Straume" joprojām ir visu laiku skatītākā filma Latvijas kinoteātros.
Starptautisko kopražojumu fonds "Eurimages", kurš darbojas kopš 1988. gada un patlaban apvieno jau 39 dalībvalstis, novembrī noturēja 2026. gada pēdējo sesiju, un tajā finansiālu atbalstu saņēma 28 pilnmetrāžas filmas, tai skaitā četras dokumentālās filmas un piecas animācijas filmas, kopumā visiem projektiem piešķirot 8 176 000 eiro.
Animācijas filmas "Limbo" tapšanu finansiāli atbalsta NKC, Valsts kultūrkapitāla fonds, Francijas Nacionālais kino centrs, "Radošā Eiropa" programma "Media" un citi partneri un atbalstītāji. Filma ir starptautisks kopražojums, kurā iesaistīta Latvijas studija "Dream Well Studio" un Francijas uzņēmums "Sacrebleu Productions". Abas studijas jau iepriekš strādājušas pie filmas "Straume" izveides. "Limbo" pirmizrāde gaidāma 2028. gadā.
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