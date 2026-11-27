Latvijas nacionālā aviokompānija "airBaltic" šogad deviņos mēnešos strādāja ar 683,6 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 15% vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn, savukārt kompānijas zaudējumi sasniedza 154,8 miljonus eiro pretstatā 4,2 miljonu eiro peļņai gadu iepriekš, liecina aviokompānijas publiskotais finanšu pārskats.
Kompānijas koriģētā peļņa pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma, amortizācijas un nomas maksājumiem (EBITDAR) šogad deviņos mēnešos bija 92,4 miljoni eiro salīdzinājumā ar 128,6 miljoniem eiro attiecīgajā periodā pērn, savukārt peļņa pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas (EBITDA) samazinājās no 113,5 miljoniem eiro līdz 81,1 miljonam eiro.
Vienlaikus "airBaltic" negatīvais pašu kapitāls septembra beigās sasniedza 337,8 miljonus eiro salīdzinājumā ar 183,6 miljoniem eiro pagājušā gada beigās. Aviokompānijas īstermiņa saistības septembra beigās pārsniedza apgrozāmos līdzekļus par 922,5 miljoniem eiro.
Kompānijas pamatdarbības neto naudas plūsma šogad deviņos mēnešos bija 119,2 miljoni eiro salīdzinājumā ar 129,8 miljoniem eiro gadu iepriekš, tostarp trešajā ceturksnī tā samazinājās no 40,5 miljoniem eiro līdz 10,8 miljoniem eiro.
Aviokompānijas nauda un naudas ekvivalenti septembra beigās bija 51,4 miljoni eiro, tostarp 3,4 miljoni eiro ar izmantošanas ierobežojumiem, salīdzinājumā ar 26,5 miljoniem eiro jūnija beigās un 28,4 miljoniem eiro pagājušā gada beigās. Naudas līdzekļu pieaugums galvenokārt saistīts ar restrukturizācijas finansējuma saņemšanu.
Savukārt 20. novembrī aviokompānijas nauda un naudas ekvivalenti bija 48 miljoni eiro.
Finanšu pārskatā norādīts, ka aviokompānijas negatīvais pašu kapitāls, īstermiņa saistību pārsvars pār apgrozāmajiem līdzekļiem un finansējuma atkarība no ASV sāktā "Chapter 11" restrukturizācijas procesa rada būtisku nenoteiktību, kas var radīt nopietnas šaubas par koncerna spēju turpināt darbību.
Vienlaikus kompānijas valde neplāno koncernu likvidēt vai pārtraukt tā darbību un uzskata restrukturizāciju "Chapter 11" procesā par reālu alternatīvu šādam scenārijam.
"airBaltic" šogad deviņos mēnešos, ieskaitot lidmašīnu nomas ar apkalpi (ACMI) pakalpojumus, pārvadājusi kopumā 7,65 miljonus pasažieru, kas ir par 14,7% vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Tostarp savā maršrutu tīklā aviokompānija pārvadājusi 4,04 miljonus pasažieru, kas ir par 3,5% vairāk nekā gadu iepriekš.
Kopumā aviokompānija deviņos mēnešos veikusi 70 100 lidojumu, kas ir par 16,3% vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn, tostarp savā maršrutu tīklā veikti 38 100 lidojumu jeb par 5% vairāk, bet ACMI pakalpojumu ietvaros veikti 32 000 lidojumu jeb par 33,3% vairāk.
Aviokompānijas lidmašīnu piepildījums deviņos mēnešos bija 79,2% salīdzinājumā ar 80,5% gadu iepriekš.
Ieņēmumi no pasažieru pārvadājumiem deviņos mēnešos pieauga par 7,7%, savukārt ieņēmumi no ACMI pakalpojumiem palielinājās par 36,8%.
Šogad trešajā ceturksnī "airBaltic" ieņēmumi bija 284,5 miljoni eiro, kas ir par 16,3% vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn, savukārt kompānijas zaudējumi bija 26,6 miljoni eiro pretstatā sešu miljonu eiro peļņai gadu iepriekš.
Aviokompānijas koriģētā EBITDAR trešajā ceturksnī samazinājās no 77,7 miljoniem eiro līdz 58,4 miljoniem eiro, bet EBITDA - no 65,4 miljoniem eiro līdz 54 miljoniem eiro.
Trešajā ceturksnī aviokompānija kopumā pārvadāja 3,21 miljonu pasažieru, kas ir par 14,3% vairāk nekā gadu iepriekš, tostarp savā maršrutu tīklā pārvadāti 1,59 miljoni pasažieru jeb par 2,8% vairāk.
Kopumā trešajā ceturksnī aviokompānija veica 27 800 lidojumu, kas ir par 16,5% vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn, tostarp savā maršrutu tīklā veikts 14 100 lidojumu jeb par 5,1% vairāk, bet ACMI pakalpojumu ietvaros - 13 700 lidojumu jeb par 31% vairāk.
Trešajā ceturksnī "airBaltic" ACMI pakalpojumu nodrošināšanai vidēji izmantoja 25 lidmašīnas salīdzinājumā ar 19 lidmašīnām gadu iepriekš.
Kompānijas lidmašīnu piepildījums trešajā ceturksnī bija 82,5% salīdzinājumā ar 84,6% gadu iepriekš.
Aviokompānijā skaidro, ka finanšu rezultātus negatīvi ietekmēja augstākas degvielas, emisiju un personāla izmaksas. Tostarp degvielas izmaksas trešajā ceturksnī pieauga par 55,3% salīdzinājumā ar attiecīgo periodu pērn.
Tāpat deviņu mēnešu finanšu rezultātus ietekmēja valūtas kursu svārstības, kuru dēļ kompānija cieta zaudējumus 24,1 miljona eiro apmērā pretstatā 67,2 miljonu eiro peļņai no valūtas kursu svārstībām gadu iepriekš, kā arī lielākas nolietojuma un finansējuma izmaksas.
Reaģējot uz degvielas cenu kāpumu, aviokompānija laika periodā no marta līdz decembrim atcēlusi aptuveni 4700 lidojumu jeb 7,4% no sākotnēji plānotās 2026. gada lidojumu programmas.
Vienlaikus šogad deviņos mēnešos neviena aviokompānijas lidmašīna nebija dīkstāvē dzinēju problēmu dēļ, kamēr pagājušā gada pirmajā pusgadā šādu iemeslu dēļ vidēji nebija pieejamas 11 lidmašīnas.
"airBaltic" izpilddirektors Erno Hildēns norāda, ka, neraugoties uz stabilu pieprasījumu, labāku flotes pieejamību un ieņēmumu pieaugumu, aviokompānijas rentabilitāti negatīvi ietekmējušas galvenokārt augstās degvielas cenas, tādējādi nepieciešams pārskatīt kompānijas izmaksu struktūru un finanšu saistības.
Finanšu pārskatā arī norādīts, ka "airBaltic" 13. novembrī restrukturizācijas finansējuma (DIP) aizdevējiem iesniegusi biznesa plānu, kas paredz līdz šā gada beigām samazināt aviokompānijas floti no 54 līdz aptuveni 36 "Airbus A220-300" lidmašīnām.
Tāpat plānots koncentrēties uz rentabliem maršrutiem ar centru Rīgā, kā arī īstenot rentabilitātes uzlabošanas pasākumus, kas papildus ietaupījumiem no pārvadājumu kapacitātes samazināšanas ļautu ietaupīt vidēji 45 miljonus eiro gadā.
Aviokompānija pilnībā saņēmusi restrukturizācijas finansējuma pirmo tranšu 175 miljonu eiro apmērā, savukārt otrās tranšas finansējums līdz 125 miljoniem eiro pārskata sagatavošanas brīdī vēl nebija nodrošināts.
Kompānijas vadība turpina aktīvas sarunas ar DIP aizdevējiem un Latvijas valdību, lai nodrošinātu otrās finansējuma tranšas saņemšanu līdz šā gada beigām. Finanšu pārskatā norādīts, ka otrās tranšas saņemšana ir atkarīga no Latvijas valsts spējas panākt vienošanos ar DIP aizdevējiem.
Savukārt pašreizējās aviokompānijas prognozes paredz trešās finansējuma tranšas līdz 50 miljoniem eiro saņemšanu līdz 2027. gada pirmā ceturkšņa beigām, izpildot attiecīgos finansējuma nosacījumus.
Restrukturizācijas ietvaros aviokompānija plāno samazināt pirms "Chapter 11" procesa sākšanas uzņemtās saistības, tostarp obligāciju saistības, kā arī piesaistīt jaunu pašu kapitālu un finansējumu no stratēģiskajiem vai finanšu investoriem un/vai Latvijas valsts.
Piesaistītajam finansējumam jābūt pietiekamam, lai, noslēdzot restrukturizācijas procesu, pilnībā atmaksātu DIP finansējumu, ja vien ar aizdevējiem netiek panākta cita vienošanās, kā arī nodrošinātu biznesa plāna īstenošanu.
Sarunas ar potenciālajiem stratēģiskajiem un finanšu investoriem turpinās, taču pārskata sagatavošanas brīdī nebija saņemtas juridiski saistošas apņemšanās par finansējuma piešķiršanu.
Jau ziņots, ka otrdien, 24. novembrī, Ministru kabinets (MK) konceptuāli atbalstīja valsts galvojuma sniegšanu līdz 175 miljoniem eiro "airBaltic" privātā finansējuma piesaistei, lai nodrošinātu uzņēmuma darbības nepārtrauktību un restrukturizācijas procesa turpināšanu.
Vienlaikus valdība uzdeva steidzamības kārtībā virzīt izskatīšanai Saeimā grozījumus "airBaltic" finanšu stabilizācijas pasākumu likumā, kas paredz pilnvarot MK lemt par galvojuma izsniegšanu.
Trešdien, 25. novembrī, valsts galvojuma sniegšanu atbalstīja arī Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija.
Izvēlētais risinājums paredz, ka finansējumu "airBaltic" piešķirtu privātie aizdevēji, savukārt valsts galvotu par saistību izpildi, tādējādi nodrošinot uzņēmuma īstermiņa finansējuma vajadzības bez tūlītējas valsts budžeta līdzekļu izmaksas. Galvojumu varēs izsniegt tikai pēc Saeimas pilnvarojuma un nepieciešamo saskaņojumu saņemšanas, tostarp Eiropas Komisijas (EK) apstiprinājuma.
Tāpat ziņots, ka ASV Ņujorkas Dienvidu apgabala Maksātnespējas lietu tiesa 19. oktobrī apstiprināja "airBaltic" darbības finansējuma jeb "debtor-in-possession" (DIP) struktūru līdz 350 miljoniem eiro, tomēr jautājums par jaunajiem finansētājiem piešķiramo nodrošinājuma prioritāti pār esošajiem nodrošinātajiem kreditoriem vēl nav izlemts.
Apstiprinātais finansējuma mehānisms paredz pirmo finansējuma daļu 175 miljonu eiro apmērā, otro daļu līdz 125 miljoniem eiro un trešo daļu līdz 50 miljoniem eiro.
"airBaltic" no pirmās DIP finansējuma daļas izmantoja 78,925 miljonus eiro, lai izpirktu astoņas "Airbus A220" lidmašīnas un septiņus dzinējus.
Kopumā "airBaltic" ir saņēmusi finansētāju saistošu apņemšanos nodrošināt līdz 350 miljonu eiro jaunu DIP finansējumu uzņēmuma likviditātes un darbības nodrošināšanai "Chapter 11" procesa laikā.
Finansējuma piesaisti organizējis "SVP", un to apņēmušies nodrošināt "Barclays", "Hayfin Capital Management", "Morgan Stanley", "Oaktree Capital Management" un "Strategic Value Partners". Procentu likme ir SOFR +8% jeb patlaban aptuveni 12%, taču šajā procesā būs arī papildu komisijas maksas līdz 52,5 miljonu eiro apmērā.
Iepriekš "airBaltic" bija plānojusi piesaistīt līdz 257 miljoniem eiro ar 25% gada likmi no obligāciju turētājiem, taču šis finansējuma plāns netiks īstenots.
"Chapter 11" režīms pasargā "airBaltic" no kreditoru prasījumiem līdz saistību restrukturizācijas pabeigšanai.
Kompānijā vēsta, ka lidojumi un klientu apkalpošana turpināsies ierastajā kārtībā. Visi reisi tiks veikti atbilstoši plānotajai lidojumu programmai, esošās biļetes un rezervācijas ir derīgas, un pasažieri var turpināt iegādāties biļetes un ceļot ar "airBaltic" kā līdz šim.
"Chapter 11" procesa noslēgumā paredzēts izstrādāt reorganizācijas plānu, kas būs jāapstiprina tiesai. Plānots, ka process varētu noslēgties 2027. gada vidū.
"airBaltic" koncerna apgrozījums pagājušajā gadā, salīdzinot ar 2024. gadu, palielinājās par 4,2% un bija 779,344 miljoni eiro. Savukārt "airBaltic" koncerna zaudējumi pagājušajā gadā bija 44,337 miljoni eiro, kas ir 2,7 reizes mazāk nekā 2024. gadā. Aviokompānija 2025. gadā pārvadāja kopumā 5,2 miljonus pasažieru, kas ir par 1% vairāk nekā 2024. gadā.
Pagājušā gada vasarā par "airBaltic" akcionāru kļuva Vācijas nacionālā aviokompānija "Lufthansa". Patlaban Latvijas valstij pieder 88,37% "airBaltic" akciju, "Lufthansa" - 10% akciju, finanšu investora, Dānijas uzņēmēja Larsa Tūsena uzņēmumam "Aircraft Leasing 1" - 1,62%, bet 0,01% - citiem. Kompānijas pamatkapitāls ir 41,819 miljoni eiro.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu
Latvijas nacionālā aviokompānija "airBaltic" šogad deviņos mēnešos strādāja ar 683,6 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 15% vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn, savukārt kompānijas zaudējumi sasniedza 154,8 miljonus eiro pretstatā 4,2 miljonu eiro peļņai gadu iepriekš, liecina aviokompānijas publiskotais finanšu pārskats.
Kompānijas koriģētā peļņa pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma, amortizācijas un nomas maksājumiem (EBITDAR) šogad deviņos mēnešos bija 92,4 miljoni eiro salīdzinājumā ar 128,6 miljoniem eiro attiecīgajā periodā pērn, savukārt peļņa pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas (EBITDA) samazinājās no 113,5 miljoniem eiro līdz 81,1 miljonam eiro.
Vienlaikus "airBaltic" negatīvais pašu kapitāls septembra beigās sasniedza 337,8 miljonus eiro salīdzinājumā ar 183,6 miljoniem eiro pagājušā gada beigās. Aviokompānijas īstermiņa saistības septembra beigās pārsniedza apgrozāmos līdzekļus par 922,5 miljoniem eiro.
Kompānijas pamatdarbības neto naudas plūsma šogad deviņos mēnešos bija 119,2 miljoni eiro salīdzinājumā ar 129,8 miljoniem eiro gadu iepriekš, tostarp trešajā ceturksnī tā samazinājās no 40,5 miljoniem eiro līdz 10,8 miljoniem eiro.
Aviokompānijas nauda un naudas ekvivalenti septembra beigās bija 51,4 miljoni eiro, tostarp 3,4 miljoni eiro ar izmantošanas ierobežojumiem, salīdzinājumā ar 26,5 miljoniem eiro jūnija beigās un 28,4 miljoniem eiro pagājušā gada beigās. Naudas līdzekļu pieaugums galvenokārt saistīts ar restrukturizācijas finansējuma saņemšanu.
Savukārt 20. novembrī aviokompānijas nauda un naudas ekvivalenti bija 48 miljoni eiro.
Finanšu pārskatā norādīts, ka aviokompānijas negatīvais pašu kapitāls, īstermiņa saistību pārsvars pār apgrozāmajiem līdzekļiem un finansējuma atkarība no ASV sāktā "Chapter 11" restrukturizācijas procesa rada būtisku nenoteiktību, kas var radīt nopietnas šaubas par koncerna spēju turpināt darbību.
Vienlaikus kompānijas valde neplāno koncernu likvidēt vai pārtraukt tā darbību un uzskata restrukturizāciju "Chapter 11" procesā par reālu alternatīvu šādam scenārijam.
"airBaltic" šogad deviņos mēnešos, ieskaitot lidmašīnu nomas ar apkalpi (ACMI) pakalpojumus, pārvadājusi kopumā 7,65 miljonus pasažieru, kas ir par 14,7% vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Tostarp savā maršrutu tīklā aviokompānija pārvadājusi 4,04 miljonus pasažieru, kas ir par 3,5% vairāk nekā gadu iepriekš.
Kopumā aviokompānija deviņos mēnešos veikusi 70 100 lidojumu, kas ir par 16,3% vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn, tostarp savā maršrutu tīklā veikti 38 100 lidojumu jeb par 5% vairāk, bet ACMI pakalpojumu ietvaros veikti 32 000 lidojumu jeb par 33,3% vairāk.
Aviokompānijas lidmašīnu piepildījums deviņos mēnešos bija 79,2% salīdzinājumā ar 80,5% gadu iepriekš.
Ieņēmumi no pasažieru pārvadājumiem deviņos mēnešos pieauga par 7,7%, savukārt ieņēmumi no ACMI pakalpojumiem palielinājās par 36,8%.
Šogad trešajā ceturksnī "airBaltic" ieņēmumi bija 284,5 miljoni eiro, kas ir par 16,3% vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn, savukārt kompānijas zaudējumi bija 26,6 miljoni eiro pretstatā sešu miljonu eiro peļņai gadu iepriekš.
Aviokompānijas koriģētā EBITDAR trešajā ceturksnī samazinājās no 77,7 miljoniem eiro līdz 58,4 miljoniem eiro, bet EBITDA - no 65,4 miljoniem eiro līdz 54 miljoniem eiro.
Trešajā ceturksnī aviokompānija kopumā pārvadāja 3,21 miljonu pasažieru, kas ir par 14,3% vairāk nekā gadu iepriekš, tostarp savā maršrutu tīklā pārvadāti 1,59 miljoni pasažieru jeb par 2,8% vairāk.
Kopumā trešajā ceturksnī aviokompānija veica 27 800 lidojumu, kas ir par 16,5% vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn, tostarp savā maršrutu tīklā veikts 14 100 lidojumu jeb par 5,1% vairāk, bet ACMI pakalpojumu ietvaros - 13 700 lidojumu jeb par 31% vairāk.
Trešajā ceturksnī "airBaltic" ACMI pakalpojumu nodrošināšanai vidēji izmantoja 25 lidmašīnas salīdzinājumā ar 19 lidmašīnām gadu iepriekš.
Kompānijas lidmašīnu piepildījums trešajā ceturksnī bija 82,5% salīdzinājumā ar 84,6% gadu iepriekš.
Aviokompānijā skaidro, ka finanšu rezultātus negatīvi ietekmēja augstākas degvielas, emisiju un personāla izmaksas. Tostarp degvielas izmaksas trešajā ceturksnī pieauga par 55,3% salīdzinājumā ar attiecīgo periodu pērn.
Tāpat deviņu mēnešu finanšu rezultātus ietekmēja valūtas kursu svārstības, kuru dēļ kompānija cieta zaudējumus 24,1 miljona eiro apmērā pretstatā 67,2 miljonu eiro peļņai no valūtas kursu svārstībām gadu iepriekš, kā arī lielākas nolietojuma un finansējuma izmaksas.
Reaģējot uz degvielas cenu kāpumu, aviokompānija laika periodā no marta līdz decembrim atcēlusi aptuveni 4700 lidojumu jeb 7,4% no sākotnēji plānotās 2026. gada lidojumu programmas.
Vienlaikus šogad deviņos mēnešos neviena aviokompānijas lidmašīna nebija dīkstāvē dzinēju problēmu dēļ, kamēr pagājušā gada pirmajā pusgadā šādu iemeslu dēļ vidēji nebija pieejamas 11 lidmašīnas.
"airBaltic" izpilddirektors Erno Hildēns norāda, ka, neraugoties uz stabilu pieprasījumu, labāku flotes pieejamību un ieņēmumu pieaugumu, aviokompānijas rentabilitāti negatīvi ietekmējušas galvenokārt augstās degvielas cenas, tādējādi nepieciešams pārskatīt kompānijas izmaksu struktūru un finanšu saistības.
Finanšu pārskatā arī norādīts, ka "airBaltic" 13. novembrī restrukturizācijas finansējuma (DIP) aizdevējiem iesniegusi biznesa plānu, kas paredz līdz šā gada beigām samazināt aviokompānijas floti no 54 līdz aptuveni 36 "Airbus A220-300" lidmašīnām.
Tāpat plānots koncentrēties uz rentabliem maršrutiem ar centru Rīgā, kā arī īstenot rentabilitātes uzlabošanas pasākumus, kas papildus ietaupījumiem no pārvadājumu kapacitātes samazināšanas ļautu ietaupīt vidēji 45 miljonus eiro gadā.
Aviokompānija pilnībā saņēmusi restrukturizācijas finansējuma pirmo tranšu 175 miljonu eiro apmērā, savukārt otrās tranšas finansējums līdz 125 miljoniem eiro pārskata sagatavošanas brīdī vēl nebija nodrošināts.
Kompānijas vadība turpina aktīvas sarunas ar DIP aizdevējiem un Latvijas valdību, lai nodrošinātu otrās finansējuma tranšas saņemšanu līdz šā gada beigām. Finanšu pārskatā norādīts, ka otrās tranšas saņemšana ir atkarīga no Latvijas valsts spējas panākt vienošanos ar DIP aizdevējiem.
Savukārt pašreizējās aviokompānijas prognozes paredz trešās finansējuma tranšas līdz 50 miljoniem eiro saņemšanu līdz 2027. gada pirmā ceturkšņa beigām, izpildot attiecīgos finansējuma nosacījumus.
Restrukturizācijas ietvaros aviokompānija plāno samazināt pirms "Chapter 11" procesa sākšanas uzņemtās saistības, tostarp obligāciju saistības, kā arī piesaistīt jaunu pašu kapitālu un finansējumu no stratēģiskajiem vai finanšu investoriem un/vai Latvijas valsts.
Piesaistītajam finansējumam jābūt pietiekamam, lai, noslēdzot restrukturizācijas procesu, pilnībā atmaksātu DIP finansējumu, ja vien ar aizdevējiem netiek panākta cita vienošanās, kā arī nodrošinātu biznesa plāna īstenošanu.
Sarunas ar potenciālajiem stratēģiskajiem un finanšu investoriem turpinās, taču pārskata sagatavošanas brīdī nebija saņemtas juridiski saistošas apņemšanās par finansējuma piešķiršanu.
Jau ziņots, ka otrdien, 24. novembrī, Ministru kabinets (MK) konceptuāli atbalstīja valsts galvojuma sniegšanu līdz 175 miljoniem eiro "airBaltic" privātā finansējuma piesaistei, lai nodrošinātu uzņēmuma darbības nepārtrauktību un restrukturizācijas procesa turpināšanu.
Vienlaikus valdība uzdeva steidzamības kārtībā virzīt izskatīšanai Saeimā grozījumus "airBaltic" finanšu stabilizācijas pasākumu likumā, kas paredz pilnvarot MK lemt par galvojuma izsniegšanu.
Trešdien, 25. novembrī, valsts galvojuma sniegšanu atbalstīja arī Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija.
Izvēlētais risinājums paredz, ka finansējumu "airBaltic" piešķirtu privātie aizdevēji, savukārt valsts galvotu par saistību izpildi, tādējādi nodrošinot uzņēmuma īstermiņa finansējuma vajadzības bez tūlītējas valsts budžeta līdzekļu izmaksas. Galvojumu varēs izsniegt tikai pēc Saeimas pilnvarojuma un nepieciešamo saskaņojumu saņemšanas, tostarp Eiropas Komisijas (EK) apstiprinājuma.
Tāpat ziņots, ka ASV Ņujorkas Dienvidu apgabala Maksātnespējas lietu tiesa 19. oktobrī apstiprināja "airBaltic" darbības finansējuma jeb "debtor-in-possession" (DIP) struktūru līdz 350 miljoniem eiro, tomēr jautājums par jaunajiem finansētājiem piešķiramo nodrošinājuma prioritāti pār esošajiem nodrošinātajiem kreditoriem vēl nav izlemts.
Apstiprinātais finansējuma mehānisms paredz pirmo finansējuma daļu 175 miljonu eiro apmērā, otro daļu līdz 125 miljoniem eiro un trešo daļu līdz 50 miljoniem eiro.
"airBaltic" no pirmās DIP finansējuma daļas izmantoja 78,925 miljonus eiro, lai izpirktu astoņas "Airbus A220" lidmašīnas un septiņus dzinējus.
Kopumā "airBaltic" ir saņēmusi finansētāju saistošu apņemšanos nodrošināt līdz 350 miljonu eiro jaunu DIP finansējumu uzņēmuma likviditātes un darbības nodrošināšanai "Chapter 11" procesa laikā.
Finansējuma piesaisti organizējis "SVP", un to apņēmušies nodrošināt "Barclays", "Hayfin Capital Management", "Morgan Stanley", "Oaktree Capital Management" un "Strategic Value Partners". Procentu likme ir SOFR +8% jeb patlaban aptuveni 12%, taču šajā procesā būs arī papildu komisijas maksas līdz 52,5 miljonu eiro apmērā.
Iepriekš "airBaltic" bija plānojusi piesaistīt līdz 257 miljoniem eiro ar 25% gada likmi no obligāciju turētājiem, taču šis finansējuma plāns netiks īstenots.
"Chapter 11" režīms pasargā "airBaltic" no kreditoru prasījumiem līdz saistību restrukturizācijas pabeigšanai.
Kompānijā vēsta, ka lidojumi un klientu apkalpošana turpināsies ierastajā kārtībā. Visi reisi tiks veikti atbilstoši plānotajai lidojumu programmai, esošās biļetes un rezervācijas ir derīgas, un pasažieri var turpināt iegādāties biļetes un ceļot ar "airBaltic" kā līdz šim.
"Chapter 11" procesa noslēgumā paredzēts izstrādāt reorganizācijas plānu, kas būs jāapstiprina tiesai. Plānots, ka process varētu noslēgties 2027. gada vidū.
"airBaltic" koncerna apgrozījums pagājušajā gadā, salīdzinot ar 2024. gadu, palielinājās par 4,2% un bija 779,344 miljoni eiro. Savukārt "airBaltic" koncerna zaudējumi pagājušajā gadā bija 44,337 miljoni eiro, kas ir 2,7 reizes mazāk nekā 2024. gadā. Aviokompānija 2025. gadā pārvadāja kopumā 5,2 miljonus pasažieru, kas ir par 1% vairāk nekā 2024. gadā.
Pagājušā gada vasarā par "airBaltic" akcionāru kļuva Vācijas nacionālā aviokompānija "Lufthansa". Patlaban Latvijas valstij pieder 88,37% "airBaltic" akciju, "Lufthansa" - 10% akciju, finanšu investora, Dānijas uzņēmēja Larsa Tūsena uzņēmumam "Aircraft Leasing 1" - 1,62%, bet 0,01% - citiem. Kompānijas pamatkapitāls ir 41,819 miljoni eiro.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu