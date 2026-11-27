Pieaugošo izejvielu un enerģijas izmaksu ietekmē 61% Latvijas uzņēmumu tuvāko sešu mēnešu laikā plāno paaugstināt cenas, tostarp 30% paredz būtisku cenu kāpumu, informē bankā "Citadele", atsaucoties uz veikto aptauju.
Lietuvā būtisku cenu kāpumu plāno 14% uzņēmumu, bet Igaunijā — 11%. Savukārt mērenu cenu pieaugumu abās kaimiņvalstīs paredz 45% uzņēmumu, kamēr Latvijā — 31%.
Bankas "Citadele" Lielo uzņēmumu apkalpošanas daļas vadītājs Mārtiņš Bočkāns norāda, ka pieaugošās izmaksas liek uzņēmumiem pārskatīt cenu politiku, taču iespējas izmaksu kāpumu pārnest uz klientiem ir ierobežotas. Uzņēmējiem jāņem vērā gan iedzīvotāju pirktspēja, gan konkurences apstākļi, jo cenu paaugstināšana pati par sevi negarantē lielākus ieņēmumus.
Latvijā būvniecības nozarē cenas tuvākajā pusgadā plāno paaugstināt 68% uzņēmumu, tirdzniecības un transportlīdzekļu remonta nozarē — 57%, bet apstrādes rūpniecībā — 53%.
Bočkāns skaidro, ka ražošanas uzņēmumus tiešāk ietekmē izejvielu un enerģijas cenu svārstības, savukārt būvniecībā būtiskas ir materiālu, darbaspēka un apakšuzņēmēju izmaksas. Tikmēr tirdzniecības uzņēmumi lielā mērā ir atkarīgi no piegādātāju noteiktajām cenām un iespējām saglabāt peļņas maržu.
Vienlaikus uzņēmumu iespējas reaģēt uz izmaksu pieaugumu atšķiras — daļa var pārskatīt gala cenas, bet citus ierobežo ilgtermiņa līgumi vai spēcīga konkurence. Tādējādi cenu paaugstināšanas plāni ne vienmēr liecina par uzņēmuma izaugsmi, bet gan par nepieciešamību pielāgoties izmaksu izmaiņām un saglabāt rentabilitāti, atzīmē Bočkāns.
Aptaujas dati arī liecina, ka Latvijas uzņēmēji ir piesardzīgākie Baltijā attiecībā uz apgrozījuma prognozēm. Apgrozījuma pieaugumu nākamajos 12 mēnešos prognozē 26% Latvijas uzņēmumu, kamēr Igaunijā — 28%, bet Lietuvā — 38%.
Latgalē apgrozījuma pieaugumu prognozē 15% uzņēmumu, bet katrs trešais sagaida apgrozījuma kritumu. Savukārt visoptimistiskāk noskaņoti ir Vidzemes uzņēmēji, kur apgrozījuma pieaugumu prognozē 38% uzņēmumu. Tikmēr Zemgalē tuvākajā pusgadā būtiski paaugstināt cenas plāno 39% uzņēmumu, kamēr Rīgā — 27%.
Bankas "Citadele" sadarbībā ar pētījumu aģentūru "Norstat" veiktā telefonaptauja norisinājās 2026. gada septembrī un oktobrī, un tajā piedalījās vairāk nekā 1500 uzņēmumu vadītāju visās trijās Baltijas valstīs.
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Pieaugošo izejvielu un enerģijas izmaksu ietekmē 61% Latvijas uzņēmumu tuvāko sešu mēnešu laikā plāno paaugstināt cenas, tostarp 30% paredz būtisku cenu kāpumu, informē bankā "Citadele", atsaucoties uz veikto aptauju.
Lietuvā būtisku cenu kāpumu plāno 14% uzņēmumu, bet Igaunijā — 11%. Savukārt mērenu cenu pieaugumu abās kaimiņvalstīs paredz 45% uzņēmumu, kamēr Latvijā — 31%.
Bankas "Citadele" Lielo uzņēmumu apkalpošanas daļas vadītājs Mārtiņš Bočkāns norāda, ka pieaugošās izmaksas liek uzņēmumiem pārskatīt cenu politiku, taču iespējas izmaksu kāpumu pārnest uz klientiem ir ierobežotas. Uzņēmējiem jāņem vērā gan iedzīvotāju pirktspēja, gan konkurences apstākļi, jo cenu paaugstināšana pati par sevi negarantē lielākus ieņēmumus.
Latvijā būvniecības nozarē cenas tuvākajā pusgadā plāno paaugstināt 68% uzņēmumu, tirdzniecības un transportlīdzekļu remonta nozarē — 57%, bet apstrādes rūpniecībā — 53%.
Bočkāns skaidro, ka ražošanas uzņēmumus tiešāk ietekmē izejvielu un enerģijas cenu svārstības, savukārt būvniecībā būtiskas ir materiālu, darbaspēka un apakšuzņēmēju izmaksas. Tikmēr tirdzniecības uzņēmumi lielā mērā ir atkarīgi no piegādātāju noteiktajām cenām un iespējām saglabāt peļņas maržu.
Vienlaikus uzņēmumu iespējas reaģēt uz izmaksu pieaugumu atšķiras — daļa var pārskatīt gala cenas, bet citus ierobežo ilgtermiņa līgumi vai spēcīga konkurence. Tādējādi cenu paaugstināšanas plāni ne vienmēr liecina par uzņēmuma izaugsmi, bet gan par nepieciešamību pielāgoties izmaksu izmaiņām un saglabāt rentabilitāti, atzīmē Bočkāns.
Aptaujas dati arī liecina, ka Latvijas uzņēmēji ir piesardzīgākie Baltijā attiecībā uz apgrozījuma prognozēm. Apgrozījuma pieaugumu nākamajos 12 mēnešos prognozē 26% Latvijas uzņēmumu, kamēr Igaunijā — 28%, bet Lietuvā — 38%.
Latgalē apgrozījuma pieaugumu prognozē 15% uzņēmumu, bet katrs trešais sagaida apgrozījuma kritumu. Savukārt visoptimistiskāk noskaņoti ir Vidzemes uzņēmēji, kur apgrozījuma pieaugumu prognozē 38% uzņēmumu. Tikmēr Zemgalē tuvākajā pusgadā būtiski paaugstināt cenas plāno 39% uzņēmumu, kamēr Rīgā — 27%.
Bankas "Citadele" sadarbībā ar pētījumu aģentūru "Norstat" veiktā telefonaptauja norisinājās 2026. gada septembrī un oktobrī, un tajā piedalījās vairāk nekā 1500 uzņēmumu vadītāju visās trijās Baltijas valstīs.
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