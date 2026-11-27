Valsts svētku nedēļā 360TV raidījumā “Gandrīz ideālās vakariņas” viesus savā radošajā darbnīcā uzņēma pasākumu producente Gundega Skudriņa. Viņa nolēmusi pierādīt, ka svētku noskaņas radīšanai nav nepieciešami lieli līdzekļi – galvenais ir laiks, enerģija, mīlestība un uzdrīkstēšanās.
Jau vakara sākumā viesus sagaidīja neparasts pārsteigums – īpašs aperitīvs jeb alkoholiski lācīši. Gundega skaidro, ka tās ir želejas konfektes, kas kādu laiku marinētas rumā vai citā stiprajā alkoholiskajā dzērienā. Lai ikviens varētu izvēlēties sev piemērotāko, namamāte sarūpējusi arī bezalkoholisku versiju.
Pēc neparastā cienasta viesus sagaidīja pirmais kopīgais uzdevums – par godu Latvijai apgleznot galdautu. Gundega aicināja ikvienu ļaut vaļu iztēlei un savā darbā ielikt daļiņu no savas Latvijas sajūtas.
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Valsts svētku nedēļā 360TV raidījumā “Gandrīz ideālās vakariņas” viesus savā radošajā darbnīcā uzņēma pasākumu producente Gundega Skudriņa. Viņa nolēmusi pierādīt, ka svētku noskaņas radīšanai nav nepieciešami lieli līdzekļi – galvenais ir laiks, enerģija, mīlestība un uzdrīkstēšanās.
Jau vakara sākumā viesus sagaidīja neparasts pārsteigums – īpašs aperitīvs jeb alkoholiski lācīši. Gundega skaidro, ka tās ir želejas konfektes, kas kādu laiku marinētas rumā vai citā stiprajā alkoholiskajā dzērienā. Lai ikviens varētu izvēlēties sev piemērotāko, namamāte sarūpējusi arī bezalkoholisku versiju.
Pēc neparastā cienasta viesus sagaidīja pirmais kopīgais uzdevums – par godu Latvijai apgleznot galdautu. Gundega aicināja ikvienu ļaut vaļu iztēlei un savā darbā ielikt daļiņu no savas Latvijas sajūtas.
VIDEO:
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