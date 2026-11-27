Gulbenes novada Stāmerienas pils vadītāja, Cēsu teātra režisore Edīte Siļķēna stāsta, ka pašvaldības īpašumā esošais valsts arhitektūras piemineklis "ar savu šarmu un dzīvo atmosfēru ir kultūrvieta, tūrisma objekts, svētku un izzinošu piedzīvojumu templis".
Pili no visām pusēm apvij angļu ainavu stila parks, bet diennakts tumšajā laikā pils ziemeļu ārsiena ļauj iepazīt fon Volfu dzimtas dzīves romantiku multimediālā stāstā. Romantiskajās nama telpās allaž esot skatāmas dažāda līmeņa mākslas izstādes, notiekot koncerti un teātra izrādes. Pilī esot gaidīts ikviens – mazākajos apmeklētājos tiekot uzjundīts piedzīvojumu gars, toties skolu jauniešiem caur kultūrizglītības programmu "Latvijas skolas soma" esot iespēja izzināt Eiropas kultūras mantojumu. Savukārt Zvaigznes dienā pilī satiekoties vietējie iedzīvotāji, bet augustā, sadarbojoties ar Dantes Aligjēri biedrību Latvijā, tiekot organizēts ikgadējais kultūras festivāls "Itāļu dzīves garša". Pils vēsture cieši saistīta ar baronu fon Volfu dzimtu, psihoanalītiķi Aleksandru fon Volfu un izcilajiem itāļiem – kamerdziedātāju Alisi Lauru Barbi un rakstnieku Džuzepi Tomazi di Lampedūzu.
Tāpat pils durvis vienmēr laipni atvērtas arī Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) pasniedzējiem un studentiem, sludinot, ka pils ir LKA "lauku rezidence". Tiesa, interesantās tradīcijas Stāmerienas pilī gan esot iespējamas tikai kopš 2019. gada decembra, kad pils atguvusi savu ārējo spožumu ar sakārtotu jumta segumu, atjaunotu fasādi un logiem. Darbi arvien turpinoties, un nu šī gada nogalē pils tikšot pieslēgta apkures katlam, kas nodrošinās patīkamu un komfortablu siltumu arī vēsajos gadalaikos, jo līdz šim iekštelpas rudens-ziemas-pavasara periodā apsildītas, kurinot padomju laikā iebūvētās krāsnis, kas bijušas bēdīgā, pat katastrofālā stāvoklī.
Grāmata. Visa spektra sajūtas
Ritas Lūriņas "Vējmalas stāsti" ir tie, kuri šogad mani īpaši uzrunājuši. Autores sulīgā, bagātā un cilvēciskā valoda ieved Liepājas likteņstāstos tā, ka lasot piedzīvoju visa spektra iekšējās un ārējās sajūtas. Jā, Cēsu teātrī esmu dažus stāstus padarījusi arī redzamus – tapusi kamerizrāde "sieviŠĶĪBAS DEJAS", kuru kopš pirmizrādes oktobrī var noskatīties Cēsu koncertzāles Horeogrāfijas zālē.
Teātris. Izrāde, kas liek domāt un sūrstēt
Mani darba dienu vakari un dažkārt brīvdienas ir piepildītas ar Cēsu amatierteātra vadīšanu. Tas ir brīnišķs laiks kopā ar lieliskiem cilvēkiem, turpinot un darot dzīvu latviešu tautas teātra spēlēšanas tradīciju.
No profesionāliem iestudējumiem šoreiz izcelšu Latvijas Nacionālajā teātrī iestudēto Tenesija Viljamsa lugu "Ilgu tramvajs". Ilgi atturējos no šīs izrādes apmeklējuma, jo atmiņu atvilktnēs vēl glabājas jaunībā redzētais izcilās Antras Liedskalniņas Blanšas tēls, bet tagadējais aktieru sastāvs – un īpaši Maija Doveika – ir radījis izrādi, kas liek joprojām domāt un sūrstēt. Paldies režisoram Pēterim Krilovam!
Kino. Laiks, cilvēki un vērtības
Novembrī, kad ir Latvijas un arī mana dzimšanas diena, TV ekrānos rāda Latvijas kino mākslu. Tiešām jauki, ka var skatīt vēsturiskas, interesantas, bagātīgu noskaņu un prieka kārpiņas kutinošas filmas. Patīk dokumentālās filmas, kurās vislabāk parādās laiks, cilvēki un vērtības. Režisora Jura Podnieka "Strēlnieku zvaigznājs" ir filma, kas mani uzrunā kaut kā īpaši – gan 1982. gadā skatoties pirmoreiz, gan šajā rudenī.
Izstāde. Latvisks siltums
Stāmerienas pilī aicinu dažāda ranga māksliniekus ar saviem mākslas darbiem, un katrs ir neatkārtojams. Ļoti tuvi man ir Ilzes Egles, Alekseja Naumova, Neonillas Medvedevas darbi. Šoreiz aicinātu visus uz pili skatīt Maigura Samsona filigrāni izstrādātos darbus – gan pasaules mākslinieku reprodukcijas, gan paša autordarbus. Turklāt visām gleznām ir autora gatavotie dažādu koku rāmīši, kuri, izstarojot latvisku siltumu, šai izstādei dod papildu vērtību.
Koncerts. Gaismoti pieskārieni
Man patīk dažāda stila mūzika – džezs, klasiskā, laba populārā mūzika, to izvēlos pēc noskaņojuma un sajūtām. Pilī koncertos sirdi sildījis gan izcilu novadnieku sniegums – pianista Riharda Plešanova klavierspēle, baritona Naura Indzera dziedātās ārijas, komponista Andra Dzenīša darbu atskaņojumi –, gan itāļu akadēmiskās mūzikas izpildītāju skanējumi.
Novembra sākumā niansētu emociju gammu radīja pianista Andreja Osokina un aktiera Gundara Āboliņa izcilā sadarbība literāri muzikālajā koncertā "Sajūtu spēles". Kā maigs miglas pieskāriens skanēja Ainara Kneša teksti, kurus papildinošā klavierspēle gaismoti atvēra Visuma sajūtai. Jāņa Grota dzeja un pasaulē zināmie klasikas skaņdarbi pēkšņi radīja citu dimensiju ausīm un sirdij.
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Gulbenes novada Stāmerienas pils vadītāja, Cēsu teātra režisore Edīte Siļķēna stāsta, ka pašvaldības īpašumā esošais valsts arhitektūras piemineklis "ar savu šarmu un dzīvo atmosfēru ir kultūrvieta, tūrisma objekts, svētku un izzinošu piedzīvojumu templis".
Pili no visām pusēm apvij angļu ainavu stila parks, bet diennakts tumšajā laikā pils ziemeļu ārsiena ļauj iepazīt fon Volfu dzimtas dzīves romantiku multimediālā stāstā. Romantiskajās nama telpās allaž esot skatāmas dažāda līmeņa mākslas izstādes, notiekot koncerti un teātra izrādes. Pilī esot gaidīts ikviens – mazākajos apmeklētājos tiekot uzjundīts piedzīvojumu gars, toties skolu jauniešiem caur kultūrizglītības programmu "Latvijas skolas soma" esot iespēja izzināt Eiropas kultūras mantojumu. Savukārt Zvaigznes dienā pilī satiekoties vietējie iedzīvotāji, bet augustā, sadarbojoties ar Dantes Aligjēri biedrību Latvijā, tiekot organizēts ikgadējais kultūras festivāls "Itāļu dzīves garša". Pils vēsture cieši saistīta ar baronu fon Volfu dzimtu, psihoanalītiķi Aleksandru fon Volfu un izcilajiem itāļiem – kamerdziedātāju Alisi Lauru Barbi un rakstnieku Džuzepi Tomazi di Lampedūzu.
Tāpat pils durvis vienmēr laipni atvērtas arī Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) pasniedzējiem un studentiem, sludinot, ka pils ir LKA "lauku rezidence". Tiesa, interesantās tradīcijas Stāmerienas pilī gan esot iespējamas tikai kopš 2019. gada decembra, kad pils atguvusi savu ārējo spožumu ar sakārtotu jumta segumu, atjaunotu fasādi un logiem. Darbi arvien turpinoties, un nu šī gada nogalē pils tikšot pieslēgta apkures katlam, kas nodrošinās patīkamu un komfortablu siltumu arī vēsajos gadalaikos, jo līdz šim iekštelpas rudens-ziemas-pavasara periodā apsildītas, kurinot padomju laikā iebūvētās krāsnis, kas bijušas bēdīgā, pat katastrofālā stāvoklī.
Grāmata. Visa spektra sajūtas
Ritas Lūriņas "Vējmalas stāsti" ir tie, kuri šogad mani īpaši uzrunājuši. Autores sulīgā, bagātā un cilvēciskā valoda ieved Liepājas likteņstāstos tā, ka lasot piedzīvoju visa spektra iekšējās un ārējās sajūtas. Jā, Cēsu teātrī esmu dažus stāstus padarījusi arī redzamus – tapusi kamerizrāde "sieviŠĶĪBAS DEJAS", kuru kopš pirmizrādes oktobrī var noskatīties Cēsu koncertzāles Horeogrāfijas zālē.
Teātris. Izrāde, kas liek domāt un sūrstēt
Mani darba dienu vakari un dažkārt brīvdienas ir piepildītas ar Cēsu amatierteātra vadīšanu. Tas ir brīnišķs laiks kopā ar lieliskiem cilvēkiem, turpinot un darot dzīvu latviešu tautas teātra spēlēšanas tradīciju.
No profesionāliem iestudējumiem šoreiz izcelšu Latvijas Nacionālajā teātrī iestudēto Tenesija Viljamsa lugu "Ilgu tramvajs". Ilgi atturējos no šīs izrādes apmeklējuma, jo atmiņu atvilktnēs vēl glabājas jaunībā redzētais izcilās Antras Liedskalniņas Blanšas tēls, bet tagadējais aktieru sastāvs – un īpaši Maija Doveika – ir radījis izrādi, kas liek joprojām domāt un sūrstēt. Paldies režisoram Pēterim Krilovam!
Kino. Laiks, cilvēki un vērtības
Novembrī, kad ir Latvijas un arī mana dzimšanas diena, TV ekrānos rāda Latvijas kino mākslu. Tiešām jauki, ka var skatīt vēsturiskas, interesantas, bagātīgu noskaņu un prieka kārpiņas kutinošas filmas. Patīk dokumentālās filmas, kurās vislabāk parādās laiks, cilvēki un vērtības. Režisora Jura Podnieka "Strēlnieku zvaigznājs" ir filma, kas mani uzrunā kaut kā īpaši – gan 1982. gadā skatoties pirmoreiz, gan šajā rudenī.
Izstāde. Latvisks siltums
Stāmerienas pilī aicinu dažāda ranga māksliniekus ar saviem mākslas darbiem, un katrs ir neatkārtojams. Ļoti tuvi man ir Ilzes Egles, Alekseja Naumova, Neonillas Medvedevas darbi. Šoreiz aicinātu visus uz pili skatīt Maigura Samsona filigrāni izstrādātos darbus – gan pasaules mākslinieku reprodukcijas, gan paša autordarbus. Turklāt visām gleznām ir autora gatavotie dažādu koku rāmīši, kuri, izstarojot latvisku siltumu, šai izstādei dod papildu vērtību.
Koncerts. Gaismoti pieskārieni
Man patīk dažāda stila mūzika – džezs, klasiskā, laba populārā mūzika, to izvēlos pēc noskaņojuma un sajūtām. Pilī koncertos sirdi sildījis gan izcilu novadnieku sniegums – pianista Riharda Plešanova klavierspēle, baritona Naura Indzera dziedātās ārijas, komponista Andra Dzenīša darbu atskaņojumi –, gan itāļu akadēmiskās mūzikas izpildītāju skanējumi.
Novembra sākumā niansētu emociju gammu radīja pianista Andreja Osokina un aktiera Gundara Āboliņa izcilā sadarbība literāri muzikālajā koncertā "Sajūtu spēles". Kā maigs miglas pieskāriens skanēja Ainara Kneša teksti, kurus papildinošā klavierspēle gaismoti atvēra Visuma sajūtai. Jāņa Grota dzeja un pasaulē zināmie klasikas skaņdarbi pēkšņi radīja citu dimensiju ausīm un sirdij.
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