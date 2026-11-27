Lai uzlabotu pilsētvides kvalitāti un nodrošinātu ērtāku un drošāku pārvietošanos iedzīvotājiem, Rīgas pašvaldība atjaunojusi skvēru Krišjāņa Valdemāra un Šarlotes ielas krustojumā. Tajā pilnībā atjaunots gājēju celiņu segums, pilnveidots celiņu tīkls un atjaunots zāliens, informē Rīgas domē.
"Rūpējoties par pilsētvides kvalitāti, būtiski ir sakārtot ne tikai lielos parkus, bet arī mazākus skvērus un zaļās zonas, kuras iedzīvotāji izmanto ikdienā. Šajā apkaimē ir intensīva gājēju un velobraucēju plūsma, tāpēc sakārtoti celiņi un pārdomāts labiekārtojums uzlabos gan pārvietošanās ērtības, gan apkārtējās vides pievilcību. Šovasar labiekārtojām arī turpat netālu esošo Aristida Briāna un Palīdzības ielas skvēru, turpinot pakāpeniski sakārtot apkaimes publisko ārtelpu," uzsver Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks.
Rīgas pašvaldības Mājokļu un vides departaments oktobrī un novembrī veicis visu skvēra celiņu seguma atjaunošanu, izbūvējot jaunu pamatni un ietvju apmales. Darbu gaitā pilnveidots arī celiņu tīkls, nodrošinot ērtu savienojumu ar gājēju pāreju Šarlotes ielā, mainīts informācijas stenda novietojums un izbūvēts segums ērtai un drošai piekļuvei stendam. Nākamā gada sākumā pie informācijas stenda paredzēts uzstādīt arī jaunu soliņu iedzīvotāju ērtībām.
Kopumā skvērā izbūvēts jauns asfaltbetona segums 372 kvadrātmetru platībā, uzstādītas ietvju apmales 234 metru garumā un atjaunots zāliens 270 kvadrātmetru platībā. Darbus veica SIA "Roadeks" par 56 041 eiro bez PVN.
Skvērs atrodas vietā ar intensīvu gājēju un velobraucēju plūsmu, turpat atrodas arī sabiedriskā transporta pietura, tādēļ tā sakārtošana ir nozīmīgs ieguvums gan apkārtnes iedzīvotājiem, gan citiem pilsētniekiem.
Šā gada jūnijā pašvaldība labiekārtoja arī netālu esošo skvēru Aristida Briāna un Palīdzības ielas krustojumā, kur tika uzstādīti jauni soli un krēsli, piknika un šaha galdiņi, āra galda tenisa galds, atkritumu urnas un velostatīvi, kā arī atjaunots teritorijas segums un zāliens.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu
Lai uzlabotu pilsētvides kvalitāti un nodrošinātu ērtāku un drošāku pārvietošanos iedzīvotājiem, Rīgas pašvaldība atjaunojusi skvēru Krišjāņa Valdemāra un Šarlotes ielas krustojumā. Tajā pilnībā atjaunots gājēju celiņu segums, pilnveidots celiņu tīkls un atjaunots zāliens, informē Rīgas domē.
"Rūpējoties par pilsētvides kvalitāti, būtiski ir sakārtot ne tikai lielos parkus, bet arī mazākus skvērus un zaļās zonas, kuras iedzīvotāji izmanto ikdienā. Šajā apkaimē ir intensīva gājēju un velobraucēju plūsma, tāpēc sakārtoti celiņi un pārdomāts labiekārtojums uzlabos gan pārvietošanās ērtības, gan apkārtējās vides pievilcību. Šovasar labiekārtojām arī turpat netālu esošo Aristida Briāna un Palīdzības ielas skvēru, turpinot pakāpeniski sakārtot apkaimes publisko ārtelpu," uzsver Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks.
Rīgas pašvaldības Mājokļu un vides departaments oktobrī un novembrī veicis visu skvēra celiņu seguma atjaunošanu, izbūvējot jaunu pamatni un ietvju apmales. Darbu gaitā pilnveidots arī celiņu tīkls, nodrošinot ērtu savienojumu ar gājēju pāreju Šarlotes ielā, mainīts informācijas stenda novietojums un izbūvēts segums ērtai un drošai piekļuvei stendam. Nākamā gada sākumā pie informācijas stenda paredzēts uzstādīt arī jaunu soliņu iedzīvotāju ērtībām.
Kopumā skvērā izbūvēts jauns asfaltbetona segums 372 kvadrātmetru platībā, uzstādītas ietvju apmales 234 metru garumā un atjaunots zāliens 270 kvadrātmetru platībā. Darbus veica SIA "Roadeks" par 56 041 eiro bez PVN.
Skvērs atrodas vietā ar intensīvu gājēju un velobraucēju plūsmu, turpat atrodas arī sabiedriskā transporta pietura, tādēļ tā sakārtošana ir nozīmīgs ieguvums gan apkārtnes iedzīvotājiem, gan citiem pilsētniekiem.
Šā gada jūnijā pašvaldība labiekārtoja arī netālu esošo skvēru Aristida Briāna un Palīdzības ielas krustojumā, kur tika uzstādīti jauni soli un krēsli, piknika un šaha galdiņi, āra galda tenisa galds, atkritumu urnas un velostatīvi, kā arī atjaunots teritorijas segums un zāliens.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu