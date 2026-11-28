Sestdien, 28. novembrī, Latvijas Universitātes Lielajā aulā ar šīs sezonas otro kopīgo koncertu publiku priecēs Valsts kamerorķestris "Sinfonietta Rīga" un tā mākslinieciskais vadītājs igauņu diriģents Olari Eltss.
Latvijas klausītājiem diriģents pazīstams jau sen, no 2001. līdz 2006. gadam Olari Eltss bija Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra mākslinieciskais vadītājs un galvenais diriģents un koncertos kā viesdiriģents jau gadiem iepazinis "Sinfoniettas Rīga" mūziķus.
Koncertā "Sinfonietta Rīga" un franču čellists Žans Gijēns Keirass atskaņos franču romantisma skaņdarbus – Kamila Sensānsa čellkoncertu un Gabriela Forē "Elēģiju", bet franču mūslaiku multitalanta Tjerī Eskeša – viņš pazīstams ne vien kā komponists, bet arī kā Parīzes Dievmātes katedrāles ērģelnieks – darbs "Erinnerung" stīgu orķestrim skanēs kā teju bēthovenisku stihiju iedvesmota partitūra.
"Kultūrzīmēm" bija iespēja satikties ar diriģentu Olari Eltsu, kura dzīslās ritot arī daži procenti latviešu asiņu, lai runātu par darbu, turpinot "Sinfoniettas Rīga" izveidotāja diriģenta Normunda Šnē ceļu, un īpašo degsmi atrast senlaiku mūzikas pērles.
Kā jūtaties, atgriežoties strādāt Latvijā?
O. Eltss: Man ļoti patīk būt šeit, Latvijā, te vienmēr bijis ļoti labi, īpaši nozīmīga bijusi Rīgas Lielā ģilde, kur izaugu kā mūziķis un uzzināju, ko nozīmē būt galvenajam diriģentam.
Saites starp latviešiem un igauņiem pastāvējušas arī pagājušajā gadsimtā un vēl senāk, taču šobrīd vairāk nekā jebkad notiek mijiedarbība starp komponistiem, mūziķiem un zināmā mērā pat ar publiku; daudzi igauņi brauc uz Rīgu un otrādi. Tiesa, šobrīd Igaunijas nacionālajā orķestrī nav latviešu mūziķu, un arī Latvijā nav mūziķu no Igaunijas… Tomēr tas varētu liecināt vien par to, ka cilvēki ir apmierināti ar vietu, kur atrodas, vai arī dodas strādāt uz citām valstīm.
Daudzus gadus igauņiem bijušas īpaši ciešas saites ar somiem, un, protams, tās saglabājas arī tagad, taču mūzikas radīšanas ziņā latviešu un igauņu pieeja ir diezgan līdzīga. Tāpēc man te tik ļoti patīk – veids, kā latvieši muzicē, liek justies kā mājās. Tiesa, mūzikas pasaule gan ir starptautiska, tomēr vienlaikus novērtējam un vēlamies saglabāt nacionālās nianses, ko ietekmē gan izglītība, gan vide, kurā mūzika tiek radīta.
Kā tuvākajos gados saredzat "Sinfoniettas Rīga" attīstību?
Esmu lepns būt par "Sinfoniettas Rīga" māksliniecisko vadītāju, tā ir patiešām unikāla, ārkārtīgi īpaša iespēja. Šim kamerorķestrim joprojām piemīt ļoti autentiska gaisotne, to no citiem atšķir muzicēšanas maniere – tās temps un degsme, kas labā nozīmē ir ļoti tieša.
Tiesa, lai turpinātu kopt kamerorķestrim raksturīgo muzicēšanas veidu, nepieciešama atbilstoša akustiskā vide. Tā nu tas ir – muzicēšana ir cieši saistīta ar telpu – varētu pat teikt, tai būtu jābūt iestrādātai jau pašā būvkonstrukcijā. Akustiskā vide ir nepieciešama, jo jau no orķestru pirmsākumiem mūzika tiek komponēta, domājot par konkrētu izpildījuma vietu, kur tā skanēs, un izcilā gadījumā arī mūziķiem, kas to izpildīs. Piemēram, mūzika, kas paredzēta brīvai dabai, tiek komponēta citādi nekā tā, kas domāta kādas pils svētku zālēm; īpaši atšķiras arī pieeja mūzikai, kas paredzēta baznīcām. Šis kopums ietekmē pašu muzicēšanas procesu un arī to, ko sagaida publika. Pilsētās, kurās nav piemērotas koncertzāles, klausītāji parasti sagaida mazāk – viņi priecājas par jebkuru priekšnesumu. Savukārt, ja cilvēki pieraduši klausīties mūziku baznīcā, bet nonāk kultūras namā, kurā nav akustikas, situācija ir skumja, jo atšķirība ir milzīga. Šobrīd Rīgā spēlējam universitātes telpās, kur vide ir visai sarežģīta. Tāpēc, atgriežoties pie jautājuma, jāatbild tieši – lai attīstītu orķestri, tā skanējumu un muzicēšanas manieri, ir nepieciešama atbilstoša vide. Mēs tik ļoti gaidām, kad tiks pabeigta Lielās ģildes renovācija! Videi ir milzīga nozīme orķestra kvalitātes un spēles manieres veidošanā; atbilstošā zālē ir iespēja izstrādāt skanējumu, balansu un muzicēšanu. Kad ir vide, kurā mūziķi var patiešām sadzirdēt cits citu, attīstība noris citādi. Tomēr, ņemot vērā apstākļus, kādos orķestris strādājis un strādā līdz šim, mūziķi ir paveikuši maksimumu. Šis orķestris zina, kā sasniegt mērķus; mūziķi ir prasīgi gan pret sevi, gan cits pret citu, gan pret vadību. Turklāt viņi ir ļoti operatīvi, kas ir lieliski.
Ko akustiskā koncertzāle var dot savai valstij, pilsētai, katram klausītājam?
Valsts galvaspilsētas koncertzālei jābūt galvenajam nācijas pulcēšanās centram. Mazās valstīs koncertzāle nav tikai telpa, kur orķestri var mēģināt un uzstāties; tā ir ne vien vajadzīga, bet nepieciešama tādās pilsētās kā Rīga, Tallina vai Viļņa. Dziesmu svētki ir kas cits, opera ir vēsturiska, skaista un estētiski pievilcīga celtne, tomēr tā nav pietiekami liela, turklāt akustiskā ziņā operas vide rada ievērojamas grūtības. Mums nepieciešama vieta, kur varētu uzstāties lieli kori un atskaņot vērienīgas, valsts kultūrai nozīmīgas oratorijas. Tā būtu daudzfunkcionāla telpa – nevis tādā nozīmē, ka tur varētu spēlēt popmūziku, bet, izmantojot digitālās un vizuālās iespējas, tur varētu rīkot ļoti daudzveidīgus kultūras pasākumus. Šobrīd ne šeit, ne Igaunijā nav nevienas zāles, kas to spētu nodrošināt.
Un kur gan ir iespēja atskaņot nākotnes mūziku? Jaunu mūziku, kuras radīšanai tiktu iedvesmoti komponisti un kura vienlaikus celtu arī klausītāju garīgo spēku.
Raugoties uz "Sinfoniettas Rīga" tuvāko gadu programmu – par ko ir būtiski runāt no skatuves?
Runājot par koncertdzīvi – ļoti svarīga ir radošā pieeja un spēja izaicināt publiku. Lieliski, ka "Sinfoniettai" ir uzticīga auditorija, kas apmeklē tās koncertus; spēja saglabāt savu publiku ir viens no svarīgākajiem uzdevumiem. Tāpat svarīgi vairot paļāvību, ar kādu publika uzticas orķestrim un tā izvēlētajam repertuāram; stiprināt uzticēšanos starp orķestri un klausītājiem. Nav grūti atskaņot Bēthovena Piekto simfoniju vai kādu no Mocarta simfonijām – cilvēki vēlas dzirdēt to, ko jau zina un pazīst; tā tas bijis vienmēr. Taču, atskaņojot ko jaunu, nepieciešams rast kādu saskares punktu. Tiesa, "Sinfonietta" lieliski atskaņo arī laikmetīgo mūziku, un publikai tā patīk. Tomēr pastāv milzīgs daudzums repertuāra, ko nepazīst neviens, piemēram, 19. gadsimta sākumā, kad Bēthovens radīja savas simfonijas, dzīvoja arī daudzi citi izcili komponisti.
Turklāt tas, kā uztveram komponistus, bieži vien neatbilst tam, kādi viņi bija patiesībā. Bēthovens bija viens no avangardiskākajiem komponistiem mūzikas vēsturē, gandrīz vai bīstami avangardisks. Bēthovenu unikālu nepadara viņa melodijas vai harmonijas, viņa ģenialitāte slēpjas formā un struktūrā. Piemēram, ja aplūkojam Bēthovena Septītās simfonijas otro daļu, slaveno sēru maršu, tajā nav ne melodijas, ne arī kādas īpaši interesantas harmonijas. Ir tikai forma, līnija un jauns domāšanas veids – avangardiska pieeja skaņdarba veidošanai. Tiesa, tolaik avangardisms zināmā mērā bija gluži vai gaisā. Bēthovena labs draugs bija Prāgā dzimis čehu izcelsmes franču komponists Antons Reiha, taču par viņu zināms maz, liela daļa viņa darbu tika sadedzināti. Tomēr saglabājušies daži piemēri; starp citu, Reihs bija pirmais komponists, kurš sarakstīja skaņdarbu orķestrim ar 5/8 taktsmēru, tātad ar neregulāru taktsmēru. Viņam ir arī lieliski oratoriski darbi. Tie ir ļoti avangardiski.
Tajā pašā laikā dzīvoja arī citi komponisti, kurus nemaz nepazīstam, un viņi radīja pavisam citādu mūziku. Mēs mēdzam atskaņot tikai nelielu daļu no tā visa, un ceru, ka klausītāji mums uzticēsies, lai varam atskaņot patiešām lielus, vērtīgus dārgumus, tostarp arī latviešu mūziku. Ir daudz latviešu mūzikas, ko šobrīd, manuprāt, neviens nepazīst, it īpaši cilvēki, kas jaunāki par piecdesmit gadiem. Līdzīgi ir Igaunijā, droši vien arī Lietuvā. Somijā situācija ir nedaudz labāka, patiesībā pat daudz labāka, jo pēdējos sešdesmit gadus vai pat ilgāk viņiem ir bijuši labāki apstākļi.
Uzskatu, ka mūsu pienākums ir paplašināt publikas redzesloku un ne vien atskaņot laikmetīgo mūziku un, cik vien spējam, pasūtīt jaunus skaņdarbus, bet arī aktualizēt un celt gaismā pagātnes mūziku.
Cik lielā mērā ar mūziku iespējams pacelt cilvēku garu un pašapziņu?
Bezgalīgi. Protams, tas atkarīgs no konteksta, jo, lai radītu īpašu noskaņu, mums patīk veidot noteiktas koncepcijas. Mūsu reģionā kopā ar Pēteri Vasku un Igaunijas komponistiem mēs arī ļoti labi saprotam, ko nozīmē laikmetīgā garīgā mūzika, un pieprasījums pēc tās arvien pieaug. Un, protams, ir arī daudzi citi komponisti…
Cik tālu var iet, lai izvestu klausītājus, kuri nāk klausīties Brāmsu, Bēthovenu vai Bahu, ārpus viņiem pierastās pasaules?
Lai radītu 21. gadsimta jauno skaņu kultūru, viņi ir jāvirza tālāk un tālāk. Protams, kā tas bijis jebkurā laikmetā, liela daļa mūzikas paliek savā laikā. Taču mūsu pienākums ir atskaņot pēc iespējas vairāk jaunas mūzikas un nodrošināt, lai pirmatskaņojumi skanētu pēc iespējas labāk un vairāk – tādējādi nākamajām paaudzēm būs pieeja šim mantojumam. Pat ja kāds skaņdarbs tiek atskaņots tikai vienreiz un pēc tam it kā aizmirstas, tas tomēr paliek vēsturē. Tiesa, bieži vien publika komponista radīto uzreiz nesaprot; darbi novērtēti vēlāk, jo sākotnēji neesam bijuši tiem gatavi. Komponisti bieži vien ir mums priekšā. Turklāt viņi ne tikai ir priekšā, bet darbojas citā laikā, un dažādos laikmetos cilvēkus vairāk uzrunā atšķirīga veida mūzika.
Vai baidāties no mākslīgā intelekta mūzikā?
Jā un nē. Šobrīd īpaši Eiropā mēs arvien augstāk sākam vērtēt cilvēcisko kļūdu. Izcilākie mākslas darbi rodas tieši uz cilvēciskās kļūdas un labas gaumes robežas. Mākslīgais intelekts to nespēj saprast; tāpat kā tas arī nespēj mīlēt. Tomēr būtu muļķīgi neizmantot MI sniegtās priekšrocības, tāpēc vairāk vai mazāk to noteiktiem mērķiem lietojam teju visi. Paredzu, ka drīz vien ikvienam būs savs palīgs, kas palīdzēs veikt konkrētus uzdevumus, arī radīt ko jaunu. Taču lēmumu gan nevar atstāt MI ziņā, tas jāpieņem katram pašam.
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Sestdien, 28. novembrī, Latvijas Universitātes Lielajā aulā ar šīs sezonas otro kopīgo koncertu publiku priecēs Valsts kamerorķestris "Sinfonietta Rīga" un tā mākslinieciskais vadītājs igauņu diriģents Olari Eltss.
Latvijas klausītājiem diriģents pazīstams jau sen, no 2001. līdz 2006. gadam Olari Eltss bija Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra mākslinieciskais vadītājs un galvenais diriģents un koncertos kā viesdiriģents jau gadiem iepazinis "Sinfoniettas Rīga" mūziķus.
Koncertā "Sinfonietta Rīga" un franču čellists Žans Gijēns Keirass atskaņos franču romantisma skaņdarbus – Kamila Sensānsa čellkoncertu un Gabriela Forē "Elēģiju", bet franču mūslaiku multitalanta Tjerī Eskeša – viņš pazīstams ne vien kā komponists, bet arī kā Parīzes Dievmātes katedrāles ērģelnieks – darbs "Erinnerung" stīgu orķestrim skanēs kā teju bēthovenisku stihiju iedvesmota partitūra.
"Kultūrzīmēm" bija iespēja satikties ar diriģentu Olari Eltsu, kura dzīslās ritot arī daži procenti latviešu asiņu, lai runātu par darbu, turpinot "Sinfoniettas Rīga" izveidotāja diriģenta Normunda Šnē ceļu, un īpašo degsmi atrast senlaiku mūzikas pērles.
Kā jūtaties, atgriežoties strādāt Latvijā?
O. Eltss: Man ļoti patīk būt šeit, Latvijā, te vienmēr bijis ļoti labi, īpaši nozīmīga bijusi Rīgas Lielā ģilde, kur izaugu kā mūziķis un uzzināju, ko nozīmē būt galvenajam diriģentam.
Saites starp latviešiem un igauņiem pastāvējušas arī pagājušajā gadsimtā un vēl senāk, taču šobrīd vairāk nekā jebkad notiek mijiedarbība starp komponistiem, mūziķiem un zināmā mērā pat ar publiku; daudzi igauņi brauc uz Rīgu un otrādi. Tiesa, šobrīd Igaunijas nacionālajā orķestrī nav latviešu mūziķu, un arī Latvijā nav mūziķu no Igaunijas… Tomēr tas varētu liecināt vien par to, ka cilvēki ir apmierināti ar vietu, kur atrodas, vai arī dodas strādāt uz citām valstīm.
Daudzus gadus igauņiem bijušas īpaši ciešas saites ar somiem, un, protams, tās saglabājas arī tagad, taču mūzikas radīšanas ziņā latviešu un igauņu pieeja ir diezgan līdzīga. Tāpēc man te tik ļoti patīk – veids, kā latvieši muzicē, liek justies kā mājās. Tiesa, mūzikas pasaule gan ir starptautiska, tomēr vienlaikus novērtējam un vēlamies saglabāt nacionālās nianses, ko ietekmē gan izglītība, gan vide, kurā mūzika tiek radīta.
Kā tuvākajos gados saredzat "Sinfoniettas Rīga" attīstību?
Esmu lepns būt par "Sinfoniettas Rīga" māksliniecisko vadītāju, tā ir patiešām unikāla, ārkārtīgi īpaša iespēja. Šim kamerorķestrim joprojām piemīt ļoti autentiska gaisotne, to no citiem atšķir muzicēšanas maniere – tās temps un degsme, kas labā nozīmē ir ļoti tieša.
Tiesa, lai turpinātu kopt kamerorķestrim raksturīgo muzicēšanas veidu, nepieciešama atbilstoša akustiskā vide. Tā nu tas ir – muzicēšana ir cieši saistīta ar telpu – varētu pat teikt, tai būtu jābūt iestrādātai jau pašā būvkonstrukcijā. Akustiskā vide ir nepieciešama, jo jau no orķestru pirmsākumiem mūzika tiek komponēta, domājot par konkrētu izpildījuma vietu, kur tā skanēs, un izcilā gadījumā arī mūziķiem, kas to izpildīs. Piemēram, mūzika, kas paredzēta brīvai dabai, tiek komponēta citādi nekā tā, kas domāta kādas pils svētku zālēm; īpaši atšķiras arī pieeja mūzikai, kas paredzēta baznīcām. Šis kopums ietekmē pašu muzicēšanas procesu un arī to, ko sagaida publika. Pilsētās, kurās nav piemērotas koncertzāles, klausītāji parasti sagaida mazāk – viņi priecājas par jebkuru priekšnesumu. Savukārt, ja cilvēki pieraduši klausīties mūziku baznīcā, bet nonāk kultūras namā, kurā nav akustikas, situācija ir skumja, jo atšķirība ir milzīga. Šobrīd Rīgā spēlējam universitātes telpās, kur vide ir visai sarežģīta. Tāpēc, atgriežoties pie jautājuma, jāatbild tieši – lai attīstītu orķestri, tā skanējumu un muzicēšanas manieri, ir nepieciešama atbilstoša vide. Mēs tik ļoti gaidām, kad tiks pabeigta Lielās ģildes renovācija! Videi ir milzīga nozīme orķestra kvalitātes un spēles manieres veidošanā; atbilstošā zālē ir iespēja izstrādāt skanējumu, balansu un muzicēšanu. Kad ir vide, kurā mūziķi var patiešām sadzirdēt cits citu, attīstība noris citādi. Tomēr, ņemot vērā apstākļus, kādos orķestris strādājis un strādā līdz šim, mūziķi ir paveikuši maksimumu. Šis orķestris zina, kā sasniegt mērķus; mūziķi ir prasīgi gan pret sevi, gan cits pret citu, gan pret vadību. Turklāt viņi ir ļoti operatīvi, kas ir lieliski.
Ko akustiskā koncertzāle var dot savai valstij, pilsētai, katram klausītājam?
Valsts galvaspilsētas koncertzālei jābūt galvenajam nācijas pulcēšanās centram. Mazās valstīs koncertzāle nav tikai telpa, kur orķestri var mēģināt un uzstāties; tā ir ne vien vajadzīga, bet nepieciešama tādās pilsētās kā Rīga, Tallina vai Viļņa. Dziesmu svētki ir kas cits, opera ir vēsturiska, skaista un estētiski pievilcīga celtne, tomēr tā nav pietiekami liela, turklāt akustiskā ziņā operas vide rada ievērojamas grūtības. Mums nepieciešama vieta, kur varētu uzstāties lieli kori un atskaņot vērienīgas, valsts kultūrai nozīmīgas oratorijas. Tā būtu daudzfunkcionāla telpa – nevis tādā nozīmē, ka tur varētu spēlēt popmūziku, bet, izmantojot digitālās un vizuālās iespējas, tur varētu rīkot ļoti daudzveidīgus kultūras pasākumus. Šobrīd ne šeit, ne Igaunijā nav nevienas zāles, kas to spētu nodrošināt.
Un kur gan ir iespēja atskaņot nākotnes mūziku? Jaunu mūziku, kuras radīšanai tiktu iedvesmoti komponisti un kura vienlaikus celtu arī klausītāju garīgo spēku.
Raugoties uz "Sinfoniettas Rīga" tuvāko gadu programmu – par ko ir būtiski runāt no skatuves?
Runājot par koncertdzīvi – ļoti svarīga ir radošā pieeja un spēja izaicināt publiku. Lieliski, ka "Sinfoniettai" ir uzticīga auditorija, kas apmeklē tās koncertus; spēja saglabāt savu publiku ir viens no svarīgākajiem uzdevumiem. Tāpat svarīgi vairot paļāvību, ar kādu publika uzticas orķestrim un tā izvēlētajam repertuāram; stiprināt uzticēšanos starp orķestri un klausītājiem. Nav grūti atskaņot Bēthovena Piekto simfoniju vai kādu no Mocarta simfonijām – cilvēki vēlas dzirdēt to, ko jau zina un pazīst; tā tas bijis vienmēr. Taču, atskaņojot ko jaunu, nepieciešams rast kādu saskares punktu. Tiesa, "Sinfonietta" lieliski atskaņo arī laikmetīgo mūziku, un publikai tā patīk. Tomēr pastāv milzīgs daudzums repertuāra, ko nepazīst neviens, piemēram, 19. gadsimta sākumā, kad Bēthovens radīja savas simfonijas, dzīvoja arī daudzi citi izcili komponisti.
Turklāt tas, kā uztveram komponistus, bieži vien neatbilst tam, kādi viņi bija patiesībā. Bēthovens bija viens no avangardiskākajiem komponistiem mūzikas vēsturē, gandrīz vai bīstami avangardisks. Bēthovenu unikālu nepadara viņa melodijas vai harmonijas, viņa ģenialitāte slēpjas formā un struktūrā. Piemēram, ja aplūkojam Bēthovena Septītās simfonijas otro daļu, slaveno sēru maršu, tajā nav ne melodijas, ne arī kādas īpaši interesantas harmonijas. Ir tikai forma, līnija un jauns domāšanas veids – avangardiska pieeja skaņdarba veidošanai. Tiesa, tolaik avangardisms zināmā mērā bija gluži vai gaisā. Bēthovena labs draugs bija Prāgā dzimis čehu izcelsmes franču komponists Antons Reiha, taču par viņu zināms maz, liela daļa viņa darbu tika sadedzināti. Tomēr saglabājušies daži piemēri; starp citu, Reihs bija pirmais komponists, kurš sarakstīja skaņdarbu orķestrim ar 5/8 taktsmēru, tātad ar neregulāru taktsmēru. Viņam ir arī lieliski oratoriski darbi. Tie ir ļoti avangardiski.
Tajā pašā laikā dzīvoja arī citi komponisti, kurus nemaz nepazīstam, un viņi radīja pavisam citādu mūziku. Mēs mēdzam atskaņot tikai nelielu daļu no tā visa, un ceru, ka klausītāji mums uzticēsies, lai varam atskaņot patiešām lielus, vērtīgus dārgumus, tostarp arī latviešu mūziku. Ir daudz latviešu mūzikas, ko šobrīd, manuprāt, neviens nepazīst, it īpaši cilvēki, kas jaunāki par piecdesmit gadiem. Līdzīgi ir Igaunijā, droši vien arī Lietuvā. Somijā situācija ir nedaudz labāka, patiesībā pat daudz labāka, jo pēdējos sešdesmit gadus vai pat ilgāk viņiem ir bijuši labāki apstākļi.
Uzskatu, ka mūsu pienākums ir paplašināt publikas redzesloku un ne vien atskaņot laikmetīgo mūziku un, cik vien spējam, pasūtīt jaunus skaņdarbus, bet arī aktualizēt un celt gaismā pagātnes mūziku.
Cik lielā mērā ar mūziku iespējams pacelt cilvēku garu un pašapziņu?
Bezgalīgi. Protams, tas atkarīgs no konteksta, jo, lai radītu īpašu noskaņu, mums patīk veidot noteiktas koncepcijas. Mūsu reģionā kopā ar Pēteri Vasku un Igaunijas komponistiem mēs arī ļoti labi saprotam, ko nozīmē laikmetīgā garīgā mūzika, un pieprasījums pēc tās arvien pieaug. Un, protams, ir arī daudzi citi komponisti…
Cik tālu var iet, lai izvestu klausītājus, kuri nāk klausīties Brāmsu, Bēthovenu vai Bahu, ārpus viņiem pierastās pasaules?
Lai radītu 21. gadsimta jauno skaņu kultūru, viņi ir jāvirza tālāk un tālāk. Protams, kā tas bijis jebkurā laikmetā, liela daļa mūzikas paliek savā laikā. Taču mūsu pienākums ir atskaņot pēc iespējas vairāk jaunas mūzikas un nodrošināt, lai pirmatskaņojumi skanētu pēc iespējas labāk un vairāk – tādējādi nākamajām paaudzēm būs pieeja šim mantojumam. Pat ja kāds skaņdarbs tiek atskaņots tikai vienreiz un pēc tam it kā aizmirstas, tas tomēr paliek vēsturē. Tiesa, bieži vien publika komponista radīto uzreiz nesaprot; darbi novērtēti vēlāk, jo sākotnēji neesam bijuši tiem gatavi. Komponisti bieži vien ir mums priekšā. Turklāt viņi ne tikai ir priekšā, bet darbojas citā laikā, un dažādos laikmetos cilvēkus vairāk uzrunā atšķirīga veida mūzika.
Vai baidāties no mākslīgā intelekta mūzikā?
Jā un nē. Šobrīd īpaši Eiropā mēs arvien augstāk sākam vērtēt cilvēcisko kļūdu. Izcilākie mākslas darbi rodas tieši uz cilvēciskās kļūdas un labas gaumes robežas. Mākslīgais intelekts to nespēj saprast; tāpat kā tas arī nespēj mīlēt. Tomēr būtu muļķīgi neizmantot MI sniegtās priekšrocības, tāpēc vairāk vai mazāk to noteiktiem mērķiem lietojam teju visi. Paredzu, ka drīz vien ikvienam būs savs palīgs, kas palīdzēs veikt konkrētus uzdevumus, arī radīt ko jaunu. Taču lēmumu gan nevar atstāt MI ziņā, tas jāpieņem katram pašam.
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