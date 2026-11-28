Piektā daļa algas — par tādu summu pagājušā gadsimta 20. gados strādnieks Rīgā varēja īrēt pieklājīgu divistabu dzīvokli. Tomēr maksātspēja bija mazākā problēma. Augot iedzīvotāju skaitam, par dzīvokļiem nācās kārtīgi pacīnīties. Uz vienu mājokli bija vairāki desmiti pretendentu, savukārt kuplajām ģimenēm nācās dzīvot šaurībā un pieticīgos sadzīves apstākļos. Latvijas dzimšanas dienas mēnesī nekustamo īpašumu aģentūra "Latio" ieskatās vēstures lappusēs, meklējot atbildi — vai pirmās brīvvalsts laikā Rīgā pie mājokļa tikt bija vieglāk?
Katram laikmetam raksturīgas savas mājokļu tirgus iezīmes. Ja šodien tiecamies pēc modernas dzīves telpas un kredītmaksājumiem, kas "neapēd" visu algu, tad starpkaru periodā tirgus spiedienu radīja būtisks iedzīvotāju skaita pieaugums. Cilvēki Rīgā sabrauca no malu malām — mācīties, strādāt, baudīt jaunizveidotās valsts kultūru, radot spiedienu arī uz mājokļu tirgu. Dzīvesvietu visiem nepietika.
Ja nevari nopirkt visu ēku — īrē
Lai tiktu pie mājokļa, vienīgais variants bija īrēt — ja vien nebiji turīgs investors, kuram pa kabatai bija visa nama iegāde. Proti, 20. gadsimta 20. gados Latvijā varēja iegādāties un pārdot zemesgabalus un dzīvojamos namus, tostarp daudzdzīvokļu īres namus ar aizdevumu pret nekustamā īpašuma ķīlu. Taču nopirkt atsevišķu mājokli dzīvošanai nevarēja — tolaik dzīvoklis netika atzīts par patstāvīgu īpašumtiesību objektu. Šāds regulējums tika ieviests tikai pēc neatkarības atjaunošanas. Īpašniekam varēja piederēt viss nams vai tā domājamā daļa, bet telpu lietošanas kārtību noteica kopīpašnieki. Visbiežāk namīpašnieki izlika dzīvokļus īrei. Saskaņā ar 30. gadu datiem namīpašnieka vidējā tīrā peļņa bija līdz 4,5% gadā pēc tam, kad atskaitīti izdevumi par renovāciju, nolietojumu, apdrošināšanu, nodokļiem un apsaimniekošanu.
Vienlaikus pēc Pirmā pasaules kara beigām daudzas ēkas bija nopostītas, turklāt pilsētā atgriezās arī bēgļi. Tas viss radīja smagu mājokļu deficītu un piespieda valsts galvas meklēt ātru risinājumu. Kamēr privātie namīpašnieki izīrēja dzīvokļus, pašvaldība būvēja savus namus, mēģinot mazināt mājokļu trūkumu. No 1926. līdz 1930. gadam īpašās pašvaldības būvniecības programmas ietvaros tapa seši pilsētas īres nami ar 594 dzīvokļiem. Salīdzinājumam — 1925. gadā Rīgā trūkstošo dzīvokļu skaitu lēsa ap 15 tūkstošiem.
Cik no algas prasīja dzīvokļa īre?
30. gadu sākumā mazkvalificēta strādnieka mēneša ienākumi bija aptuveni 80-120 latu, bet kvalificēts darbinieks vai zemākā ranga ierēdnis pelnīja līdz pat 180 latiem. Savukārt augstāka ranga ierēdņu maciņos ieripoja pat 250 latu.
Lai kvalificēts strādnieks varētu dzīvot īrētā divistabu dzīvoklī, vidēji bija jāšķiras aptuveni no 20% algas. Piemēram, kādā Rīgas pašvaldības namā Ausekļa ielā divistabu dzīvokļa īre bija 26 lati. Ēkās Jāņa Asara un Samarina ielās divistabu dzīvokļu īre sasniedza 34 latus, bet Liepājas ielā Pārdaugavā — 36 latus mēnesī.
Vienlaikus rīdzinieku iespējas atšķīrās — būtiska bija gan profesija, gan pelnītāju skaits ģimenē, gan apgādājamie, kā arī izvēlētā apkaime. Gluži tāpat kā šodien arī pirms 100 gadiem dzīvokļi centrā bija dārgāki nekā citos galvaspilsētas rajonos. 1932. gadā mēneša maksa par vienas istabas dzīvokli centrā bija nepilni 17 lati, vidusrajonā (centram piegulošās apkaimes) — 13,5 lati, bet nomalē nepilni 13 lati. Savukārt, ja kāds vēlējās īrēt vienu istabu divistabu dzīvoklī, maksa par istabas īri gan centrā, gan nomalē sasniedza 14 latus.
Turot roku uz īres tirgus pulsa, Rīgas dome izstrādāja noteikumus par dzīvokļu īri, nosakot īres maksas griestus pirmskara līmenī, kā arī reglamentējot obligātos uzturēšanas un apkures nodrošināšanas noteikumus. Likums par telpu īri aizsargāja īrniekus pret nepamatotu līgumu uzteikšanu. Vēlāk nosacījumi mainījās: 30. gados regulējumu pakāpeniski mīkstināja un īres maksas sāka augt.
Būtiski, ka dzīvoklis "ar ērtībām" toreiz nenozīmēja to pašu, ko šodien. Vēl 30. gadu vidū gandrīz 90% mājokļu siltumu nodrošināja malkas apkure, bet elektriskais apgaismojums bija mazāk nekā pusei. Jo lētāka īre, jo pieticīgāks labiekārtojums un vairāk darba bija jāparedz ikdienas uzturēšanai.
40 pretendenti uz vienu dzīvokli
Divdesmito gadu beigās rindas uz pašvaldībai piederošajiem mājokļiem bija ievērojamas. Uz vienu dzīvokli jau pieminētajā Ausekļa ielas namā pieteicās vidēji 42 ģimenes. Piešķirot dzīvokli, pašvaldība vērtēja pretendentu dzīves apstākļus, ģimenes lielumu, ienākumus un citus kritērijus. Tādēļ iespēja samaksāt prasīto īri vēl nenozīmēja iespēju ievākties.
20. gados krasi mainījās iedzīvotāju skaits, pieaugot par vidēji 8428 cilvēkiem gadā. Turpretī mājokļu tirgus tempi atpalika — jaunu dzīvojamo istabu skaits Rīgā ik gadu palielinājās vien par 1800. Ierobežotais pašvaldības dzīvokļu piedāvājums un telpas trūkums veicināja jaunu ēku būvniecību, tostarp — namus ar nelieliem dzīvokļiem. No 1934. līdz 1938. gadam Rīgā tika radītas 15 245 dzīvojamās istabas, no kurām aptuveni puse atradās vienas vai divu istabu dzīvokļos. Būvniecības temps gan svārstījās: pēc kāpuma 20. gadu nogalē un 1930. gadā sekoja kritums, taču vēlāk aktivitāte atkal pieauga.
Tikmēr daudzi rīdzinieki dzīvoja pārpildītos mājokļos. 1924. gadā šādos apstākļos dzīvoja 37% pilsētnieku, bet sešus gadus vēlāk — jau 39% jeb teju 147 tūkstoši cilvēku. Dzīve šaurībā nozīmēja arī izaicinājumus, piemēram, dzīvokļu inspektoru apsekojumos sastopamas liecības par mitrām pagrabtelpām, nepietiekamu apgaismojumu un bojātām konstrukcijām. Visbēdīgākie dzīves apstākļi un šaurība bija raksturīga strādnieku dzīvokļiem Grīziņkalna un kādreizējās Maskavas forštates apkaimēs.
Vai pēc simt gadiem esam turpat?
Neskatoties uz nostaļģiju, kas apvij Rīgu pirmās brīvvalsts laikā 20.-30. gados, mājokļu pieejamībai šajā posmā nevarētu piedēvēt zelta laikmetu. Kvalificēts strādnieks ar regulāriem ienākumiem varēja īrēt divistabu dzīvokli par samērīgu algas daļu. Taču mazāk pelnošam cilvēkam tā pati cena bija smags slogs, turklāt nācās konkurēt ar citiem maksātspējīgākiem interesentiem.
Mūsdienās situācija ir pavisam cita. Starpkaru Rīgā mājokļu trūkumu veicināja iedzīvotāju skaita pieaugums, savukārt pēdējos gados galvaspilsētas iedzīvotāju skaits sarūk. Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem, 2026. gada sākumā Rīgā dzīvoja 588 911 iedzīvotāju — par sešiem tūkstošiem mazāk nekā gadu iepriekš. Tomēr iedzīvotāju skaita samazināšanās vēl nenozīmē, ka atrast rocībai un vajadzībām piemērotu mājokli kļūst vieglāk. Mājokļu trūkumu saasina arī augošais viena cilvēka mājsaimniecību skaits.
Mainījušās arī iespējas kļūt par īpašnieku. Lai iegādātos savu dzīvesvietu daudzdzīvokļu namā, nav jābūt turīgam investoram ar savu kapitālu un jāpērk visa ēka — hipotekārais kredīts palīdz iegādāties atsevišķu dzīvokļa īpašumu un pirkuma izmaksas sadalīt ilgākā laikā. Taču arī šī iespēja prasa pietiekamus, stabilus ienākumus un uzkrājumu pirmajai iemaksai.
Pirms simts gadiem trūka dzīvokļu. Vai šodien trūkst iespēju tos atļauties?
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Piektā daļa algas — par tādu summu pagājušā gadsimta 20. gados strādnieks Rīgā varēja īrēt pieklājīgu divistabu dzīvokli. Tomēr maksātspēja bija mazākā problēma. Augot iedzīvotāju skaitam, par dzīvokļiem nācās kārtīgi pacīnīties. Uz vienu mājokli bija vairāki desmiti pretendentu, savukārt kuplajām ģimenēm nācās dzīvot šaurībā un pieticīgos sadzīves apstākļos. Latvijas dzimšanas dienas mēnesī nekustamo īpašumu aģentūra "Latio" ieskatās vēstures lappusēs, meklējot atbildi — vai pirmās brīvvalsts laikā Rīgā pie mājokļa tikt bija vieglāk?
Katram laikmetam raksturīgas savas mājokļu tirgus iezīmes. Ja šodien tiecamies pēc modernas dzīves telpas un kredītmaksājumiem, kas "neapēd" visu algu, tad starpkaru periodā tirgus spiedienu radīja būtisks iedzīvotāju skaita pieaugums. Cilvēki Rīgā sabrauca no malu malām — mācīties, strādāt, baudīt jaunizveidotās valsts kultūru, radot spiedienu arī uz mājokļu tirgu. Dzīvesvietu visiem nepietika.
Ja nevari nopirkt visu ēku — īrē
Lai tiktu pie mājokļa, vienīgais variants bija īrēt — ja vien nebiji turīgs investors, kuram pa kabatai bija visa nama iegāde. Proti, 20. gadsimta 20. gados Latvijā varēja iegādāties un pārdot zemesgabalus un dzīvojamos namus, tostarp daudzdzīvokļu īres namus ar aizdevumu pret nekustamā īpašuma ķīlu. Taču nopirkt atsevišķu mājokli dzīvošanai nevarēja — tolaik dzīvoklis netika atzīts par patstāvīgu īpašumtiesību objektu. Šāds regulējums tika ieviests tikai pēc neatkarības atjaunošanas. Īpašniekam varēja piederēt viss nams vai tā domājamā daļa, bet telpu lietošanas kārtību noteica kopīpašnieki. Visbiežāk namīpašnieki izlika dzīvokļus īrei. Saskaņā ar 30. gadu datiem namīpašnieka vidējā tīrā peļņa bija līdz 4,5% gadā pēc tam, kad atskaitīti izdevumi par renovāciju, nolietojumu, apdrošināšanu, nodokļiem un apsaimniekošanu.
Vienlaikus pēc Pirmā pasaules kara beigām daudzas ēkas bija nopostītas, turklāt pilsētā atgriezās arī bēgļi. Tas viss radīja smagu mājokļu deficītu un piespieda valsts galvas meklēt ātru risinājumu. Kamēr privātie namīpašnieki izīrēja dzīvokļus, pašvaldība būvēja savus namus, mēģinot mazināt mājokļu trūkumu. No 1926. līdz 1930. gadam īpašās pašvaldības būvniecības programmas ietvaros tapa seši pilsētas īres nami ar 594 dzīvokļiem. Salīdzinājumam — 1925. gadā Rīgā trūkstošo dzīvokļu skaitu lēsa ap 15 tūkstošiem.
Cik no algas prasīja dzīvokļa īre?
30. gadu sākumā mazkvalificēta strādnieka mēneša ienākumi bija aptuveni 80-120 latu, bet kvalificēts darbinieks vai zemākā ranga ierēdnis pelnīja līdz pat 180 latiem. Savukārt augstāka ranga ierēdņu maciņos ieripoja pat 250 latu.
Lai kvalificēts strādnieks varētu dzīvot īrētā divistabu dzīvoklī, vidēji bija jāšķiras aptuveni no 20% algas. Piemēram, kādā Rīgas pašvaldības namā Ausekļa ielā divistabu dzīvokļa īre bija 26 lati. Ēkās Jāņa Asara un Samarina ielās divistabu dzīvokļu īre sasniedza 34 latus, bet Liepājas ielā Pārdaugavā — 36 latus mēnesī.
Vienlaikus rīdzinieku iespējas atšķīrās — būtiska bija gan profesija, gan pelnītāju skaits ģimenē, gan apgādājamie, kā arī izvēlētā apkaime. Gluži tāpat kā šodien arī pirms 100 gadiem dzīvokļi centrā bija dārgāki nekā citos galvaspilsētas rajonos. 1932. gadā mēneša maksa par vienas istabas dzīvokli centrā bija nepilni 17 lati, vidusrajonā (centram piegulošās apkaimes) — 13,5 lati, bet nomalē nepilni 13 lati. Savukārt, ja kāds vēlējās īrēt vienu istabu divistabu dzīvoklī, maksa par istabas īri gan centrā, gan nomalē sasniedza 14 latus.
Turot roku uz īres tirgus pulsa, Rīgas dome izstrādāja noteikumus par dzīvokļu īri, nosakot īres maksas griestus pirmskara līmenī, kā arī reglamentējot obligātos uzturēšanas un apkures nodrošināšanas noteikumus. Likums par telpu īri aizsargāja īrniekus pret nepamatotu līgumu uzteikšanu. Vēlāk nosacījumi mainījās: 30. gados regulējumu pakāpeniski mīkstināja un īres maksas sāka augt.
Būtiski, ka dzīvoklis "ar ērtībām" toreiz nenozīmēja to pašu, ko šodien. Vēl 30. gadu vidū gandrīz 90% mājokļu siltumu nodrošināja malkas apkure, bet elektriskais apgaismojums bija mazāk nekā pusei. Jo lētāka īre, jo pieticīgāks labiekārtojums un vairāk darba bija jāparedz ikdienas uzturēšanai.
40 pretendenti uz vienu dzīvokli
Divdesmito gadu beigās rindas uz pašvaldībai piederošajiem mājokļiem bija ievērojamas. Uz vienu dzīvokli jau pieminētajā Ausekļa ielas namā pieteicās vidēji 42 ģimenes. Piešķirot dzīvokli, pašvaldība vērtēja pretendentu dzīves apstākļus, ģimenes lielumu, ienākumus un citus kritērijus. Tādēļ iespēja samaksāt prasīto īri vēl nenozīmēja iespēju ievākties.
20. gados krasi mainījās iedzīvotāju skaits, pieaugot par vidēji 8428 cilvēkiem gadā. Turpretī mājokļu tirgus tempi atpalika — jaunu dzīvojamo istabu skaits Rīgā ik gadu palielinājās vien par 1800. Ierobežotais pašvaldības dzīvokļu piedāvājums un telpas trūkums veicināja jaunu ēku būvniecību, tostarp — namus ar nelieliem dzīvokļiem. No 1934. līdz 1938. gadam Rīgā tika radītas 15 245 dzīvojamās istabas, no kurām aptuveni puse atradās vienas vai divu istabu dzīvokļos. Būvniecības temps gan svārstījās: pēc kāpuma 20. gadu nogalē un 1930. gadā sekoja kritums, taču vēlāk aktivitāte atkal pieauga.
Tikmēr daudzi rīdzinieki dzīvoja pārpildītos mājokļos. 1924. gadā šādos apstākļos dzīvoja 37% pilsētnieku, bet sešus gadus vēlāk — jau 39% jeb teju 147 tūkstoši cilvēku. Dzīve šaurībā nozīmēja arī izaicinājumus, piemēram, dzīvokļu inspektoru apsekojumos sastopamas liecības par mitrām pagrabtelpām, nepietiekamu apgaismojumu un bojātām konstrukcijām. Visbēdīgākie dzīves apstākļi un šaurība bija raksturīga strādnieku dzīvokļiem Grīziņkalna un kādreizējās Maskavas forštates apkaimēs.
Vai pēc simt gadiem esam turpat?
Neskatoties uz nostaļģiju, kas apvij Rīgu pirmās brīvvalsts laikā 20.-30. gados, mājokļu pieejamībai šajā posmā nevarētu piedēvēt zelta laikmetu. Kvalificēts strādnieks ar regulāriem ienākumiem varēja īrēt divistabu dzīvokli par samērīgu algas daļu. Taču mazāk pelnošam cilvēkam tā pati cena bija smags slogs, turklāt nācās konkurēt ar citiem maksātspējīgākiem interesentiem.
Mūsdienās situācija ir pavisam cita. Starpkaru Rīgā mājokļu trūkumu veicināja iedzīvotāju skaita pieaugums, savukārt pēdējos gados galvaspilsētas iedzīvotāju skaits sarūk. Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem, 2026. gada sākumā Rīgā dzīvoja 588 911 iedzīvotāju — par sešiem tūkstošiem mazāk nekā gadu iepriekš. Tomēr iedzīvotāju skaita samazināšanās vēl nenozīmē, ka atrast rocībai un vajadzībām piemērotu mājokli kļūst vieglāk. Mājokļu trūkumu saasina arī augošais viena cilvēka mājsaimniecību skaits.
Mainījušās arī iespējas kļūt par īpašnieku. Lai iegādātos savu dzīvesvietu daudzdzīvokļu namā, nav jābūt turīgam investoram ar savu kapitālu un jāpērk visa ēka — hipotekārais kredīts palīdz iegādāties atsevišķu dzīvokļa īpašumu un pirkuma izmaksas sadalīt ilgākā laikā. Taču arī šī iespēja prasa pietiekamus, stabilus ienākumus un uzkrājumu pirmajai iemaksai.
Pirms simts gadiem trūka dzīvokļu. Vai šodien trūkst iespēju tos atļauties?
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