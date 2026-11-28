- Pēteris Pavlovičs no Kārsavas: "Oktobrī 14. Saeima pieņēma Latvijas austrumu teritorijas attīstības likumu, bet 15. Saeimā vairs nav Latgales apakškomisijas. Turklāt nekādā veidā Latgale nav pārstāvēta valdībā. Uzskatu, ka Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija jāpārveido, īpašu uzmanību pievēršot tieši valsts austrumu daļai. Esam pateicīgi robežsargiem, cīņā ar nelegālajiem imigrantiem viņi ir uzdevumu augstumos."
- Jānis Valdemiers no Zalves: "ASV prezidents Donalds Tramps aizliedz ukraiņiem bombardēt degvielas noliktavas Krievijā, bet kāpēc neaizliedz Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam slepkavot bērnus un sievietes Ukrainā? ASV prezidentam vajadzētu palīdzēt Ukrainai, lai karš ātrāk beigtos."
- Jānis Kadakovsis no Jēkabpils: "Premjers Andris Kulbergs izteicies, ka Igaunijas plāns slēgt robežu transportam ar Krieviju esot kļūdains, ja to neveic kopā visas trīs Baltijas valstis. Tad Latvijai un Lietuvai arī tas ir jādara!"
- Velga Pakalna no Valmieras: "Evikai Siliņai nevajadzētu meklēt neesošas kļūdas premjera Andra Kulberga darbībā, bet gan kā Saeimas deputātei vairāk domāt par valsts demogrāfijas problēmu risināšanu un veicināt valsts tautsaimniecības attīstību."
- Vitolds Kalvāns no Liepājas: "Vajadzētu plašāk runāt par to, ka Latvijas neatkarības deklarācija Valkā tika pieņemta jau 1917. gada 2. decembrī. Mana versija ir tāda, ka šo faktu neizceļ tādēļ, ka 1917. gada deklarācijas pieņemšanā nebija iesaistīts Kārlis Ulmanis."
Redakcijas piebilde. 1917. gada 2. decembrī Valkā tika pieņemta "Deklarācija ārvalstīm un tautām", kurā Latviešu Pagaidu nacionālā padome, ņemot vērā tautu pašnoteikšanās tiesību principu, pasludināja, ka Latvija ir autonoma valstsvienība, kuras stāvokli noteiks Satversmes sapulce un tautas plebiscīts. "Dažkārt, pateicoties formulējumam "autonoma valstsvienība", 2. decembra lēmumi ir tikuši interpretēti arī kā Latvijas neatkarības deklarācija. Tā uzskatīja, piemēram, Ādolfs Klīve, Kārlis Bērends, Kārlis Dišlers. Konstitucionālo tiesību komisija ir atzinusi, ka ar šo brīdi sākusies pakāpeniska Latvijas valsts dibināšana," raksta vēstures doktors Jānis Šiliņš. 2. decembra deklarācija bija nozīmīgs solis ceļā uz valstiskumu, taču Latvijas Republika tika proklamēta vēlāk – 1918. gada 18. novembrī.
- Jānis Lūsis no Vidrižiem: "Latvijas Radio raidījumā "Krustpunktā" dzirdēju, ka Vladimiru Putinu vairākas reizes nodēvēja par kungu. Hāgas Starptautiskā krimināltiesa izdevusi orderi Putina arestam. Plašsaziņas līdzekļi nedrīkstētu šādu noziedznieku dēvēt par kungu!
- Brigita Andermane no Rīgas: "Vēlētājs cer, ka Saeimas visi 100 deputāti domās par tautu, bet ir pozīcija un opozīcija. Opozīcijas iniciatīvas bieži netiek pieņemtas, lai gan arī tajās ir labas idejas. Kāpēc deputāti nevar darboties viena mērķa vārdā? Protams, ir valstij nedraudzīgas partijas. Bet citādi – par nespēju sadarboties sāp sirds."
- Gunārs Godiņš no Smiltenes: "Premjeram Andrim Kulbergam ir labas idejas, bet jāpievērš uzmanība saviem izteikumiem."
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- Pēteris Pavlovičs no Kārsavas: "Oktobrī 14. Saeima pieņēma Latvijas austrumu teritorijas attīstības likumu, bet 15. Saeimā vairs nav Latgales apakškomisijas. Turklāt nekādā veidā Latgale nav pārstāvēta valdībā. Uzskatu, ka Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija jāpārveido, īpašu uzmanību pievēršot tieši valsts austrumu daļai. Esam pateicīgi robežsargiem, cīņā ar nelegālajiem imigrantiem viņi ir uzdevumu augstumos."
- Jānis Valdemiers no Zalves: "ASV prezidents Donalds Tramps aizliedz ukraiņiem bombardēt degvielas noliktavas Krievijā, bet kāpēc neaizliedz Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam slepkavot bērnus un sievietes Ukrainā? ASV prezidentam vajadzētu palīdzēt Ukrainai, lai karš ātrāk beigtos."
- Jānis Kadakovsis no Jēkabpils: "Premjers Andris Kulbergs izteicies, ka Igaunijas plāns slēgt robežu transportam ar Krieviju esot kļūdains, ja to neveic kopā visas trīs Baltijas valstis. Tad Latvijai un Lietuvai arī tas ir jādara!"
- Velga Pakalna no Valmieras: "Evikai Siliņai nevajadzētu meklēt neesošas kļūdas premjera Andra Kulberga darbībā, bet gan kā Saeimas deputātei vairāk domāt par valsts demogrāfijas problēmu risināšanu un veicināt valsts tautsaimniecības attīstību."
- Vitolds Kalvāns no Liepājas: "Vajadzētu plašāk runāt par to, ka Latvijas neatkarības deklarācija Valkā tika pieņemta jau 1917. gada 2. decembrī. Mana versija ir tāda, ka šo faktu neizceļ tādēļ, ka 1917. gada deklarācijas pieņemšanā nebija iesaistīts Kārlis Ulmanis."
Redakcijas piebilde. 1917. gada 2. decembrī Valkā tika pieņemta "Deklarācija ārvalstīm un tautām", kurā Latviešu Pagaidu nacionālā padome, ņemot vērā tautu pašnoteikšanās tiesību principu, pasludināja, ka Latvija ir autonoma valstsvienība, kuras stāvokli noteiks Satversmes sapulce un tautas plebiscīts. "Dažkārt, pateicoties formulējumam "autonoma valstsvienība", 2. decembra lēmumi ir tikuši interpretēti arī kā Latvijas neatkarības deklarācija. Tā uzskatīja, piemēram, Ādolfs Klīve, Kārlis Bērends, Kārlis Dišlers. Konstitucionālo tiesību komisija ir atzinusi, ka ar šo brīdi sākusies pakāpeniska Latvijas valsts dibināšana," raksta vēstures doktors Jānis Šiliņš. 2. decembra deklarācija bija nozīmīgs solis ceļā uz valstiskumu, taču Latvijas Republika tika proklamēta vēlāk – 1918. gada 18. novembrī.
- Jānis Lūsis no Vidrižiem: "Latvijas Radio raidījumā "Krustpunktā" dzirdēju, ka Vladimiru Putinu vairākas reizes nodēvēja par kungu. Hāgas Starptautiskā krimināltiesa izdevusi orderi Putina arestam. Plašsaziņas līdzekļi nedrīkstētu šādu noziedznieku dēvēt par kungu!
- Brigita Andermane no Rīgas: "Vēlētājs cer, ka Saeimas visi 100 deputāti domās par tautu, bet ir pozīcija un opozīcija. Opozīcijas iniciatīvas bieži netiek pieņemtas, lai gan arī tajās ir labas idejas. Kāpēc deputāti nevar darboties viena mērķa vārdā? Protams, ir valstij nedraudzīgas partijas. Bet citādi – par nespēju sadarboties sāp sirds."
- Gunārs Godiņš no Smiltenes: "Premjeram Andrim Kulbergam ir labas idejas, bet jāpievērš uzmanība saviem izteikumiem."
Cienījamie "Latvijas Avīzes" lasītāji!
Trešdien, 2. decembrī, no plkst. 10 līdz 13 pa tālruni 28694988 jūs uzklausīs Māra Libeka.
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