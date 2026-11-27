Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) darbības rādītāji liecina par izmeklēšanas darba un korupcijas novēršanas pasākumu turpināšanu, teikts iestādes paziņojumā.
KNAB pērn sācis 45 kriminālprocesus un kriminālvajāšanas sākšanai prokuratūrai nosūtījis 35 kriminālprocesus par 53 personām. Sākto kriminālprocesu skaits bijis lielākais pēdējo piecu gadu laikā, bet prokuratūrai nosūtīto procesu skaits - augstākais pēdējo desmit gadu laikā, liecina sniegtā informācija. Kriminālprocesu vidējais izmeklēšanas ilgums samazinājies no septiņiem līdz pieciem mēnešiem.
Informāciju par iespējamiem noziedzīgiem nodarījumiem, kas varētu būt Eiropas Prokuratūras kompetencē, KNAB nodod Eiropas Prokuratūrai (EPPO) saskaņā ar Eiropas Savienības (ES) regulējumu. Pēc informācijas saņemšanas EPPO lemj par izmeklēšanas sākšanu.
Pēdējos gados, pamatojoties uz KNAB iegūto informāciju, sākti 14 kriminālprocesi par iespējamiem noziedzīgiem nodarījumiem, kas skar ES finanšu intereses. Vairums aizdomās turēto un apsūdzēto šajos procesos ir pašvaldību vadītāji. KNAB šajās lietās sadarbojas ar EPPO.
Līdztekus krimināllietu izmeklēšanai KNAB veic korupcijas risku analīzi, uzrauga valsts amatpersonu darbību, politisko partiju finansēšanu un priekšvēlēšanu aģitāciju, kā arī sniedz konsultācijas un ieteikumus valsts iestādēm, uzsver birojā.
Birojā informē, ka tas turpina pilnveidot datu analīzes rīkus korupcijas risku identificēšanai un attīsta sadarbību ar ārvalstu institūcijām. Latvija šogad piedalījusies vairākos starptautiskos korupcijas novēršanas un apkarošanas izvērtējumos.
KNAB arī pārņēmis valsts trauksmes cēlēju kontaktpunkta funkcijas. Iedzīvotāji var ziņot par iespējamiem pārkāpumiem, tostarp korupciju, KNAB tiešsaistes kanālos un mobilajā lietotnē.
KNAB norāda, ka publiski pieejamie darbības rezultāti liecina par izmeklēšanas spēju un korupcijas novēršanas sistēmas pilnveidi. Biroja ieskatā, apgalvojums par stagnāciju vērtējams, balstoties uz konkrētiem kritērijiem un ilgtermiņa rezultātu analīzi gan korupcijas apkarošanā, gan novēršanā. KNAB uzsver, ka konstruktīvai kritikai būtu jānorāda uz konkrētiem trūkumiem un nepieciešamajām pārmaiņām.
Kā vēstīts, KNAB priekšnieka amata konkursa komisija ieteikusi šim amatam virzīt līdzšinējo KNAB priekšnieka vietnieku operatīvo darbību jautājumos Jāni Rozi. Par viņa apstiprināšanu vēl jālemj valdībai un Saeimai.
Kā iepriekš Latvijas Televīzijai pauda ģenerālprokurors Armīns Meisters, viņš rosināja konkursu izbeigt bez rezultāta, bet konkursa komisija lēma citādi. Viņaprāt, KNAB stagnē, bet vadītāja amata pretendentiem konkursā nebija pārliecinoša redzējuma risinājumam.
Tikmēr "Sabiedrība par atklātību - Delna" ("Delna") aicinājusi Rozi pirms Saeimas balsojuma iepazīstināt sabiedrību ar savu redzējumu par biroja attīstību. "Delna" norādīja, ka sabiedrībai ir tiesības vēl pirms Saeimas lēmuma uzzināt kandidāta nostāju par KNAB darba prioritātēm un nepieciešamajām pārmaiņām.
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Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) darbības rādītāji liecina par izmeklēšanas darba un korupcijas novēršanas pasākumu turpināšanu, teikts iestādes paziņojumā.
KNAB pērn sācis 45 kriminālprocesus un kriminālvajāšanas sākšanai prokuratūrai nosūtījis 35 kriminālprocesus par 53 personām. Sākto kriminālprocesu skaits bijis lielākais pēdējo piecu gadu laikā, bet prokuratūrai nosūtīto procesu skaits - augstākais pēdējo desmit gadu laikā, liecina sniegtā informācija. Kriminālprocesu vidējais izmeklēšanas ilgums samazinājies no septiņiem līdz pieciem mēnešiem.
Informāciju par iespējamiem noziedzīgiem nodarījumiem, kas varētu būt Eiropas Prokuratūras kompetencē, KNAB nodod Eiropas Prokuratūrai (EPPO) saskaņā ar Eiropas Savienības (ES) regulējumu. Pēc informācijas saņemšanas EPPO lemj par izmeklēšanas sākšanu.
Pēdējos gados, pamatojoties uz KNAB iegūto informāciju, sākti 14 kriminālprocesi par iespējamiem noziedzīgiem nodarījumiem, kas skar ES finanšu intereses. Vairums aizdomās turēto un apsūdzēto šajos procesos ir pašvaldību vadītāji. KNAB šajās lietās sadarbojas ar EPPO.
Līdztekus krimināllietu izmeklēšanai KNAB veic korupcijas risku analīzi, uzrauga valsts amatpersonu darbību, politisko partiju finansēšanu un priekšvēlēšanu aģitāciju, kā arī sniedz konsultācijas un ieteikumus valsts iestādēm, uzsver birojā.
Birojā informē, ka tas turpina pilnveidot datu analīzes rīkus korupcijas risku identificēšanai un attīsta sadarbību ar ārvalstu institūcijām. Latvija šogad piedalījusies vairākos starptautiskos korupcijas novēršanas un apkarošanas izvērtējumos.
KNAB arī pārņēmis valsts trauksmes cēlēju kontaktpunkta funkcijas. Iedzīvotāji var ziņot par iespējamiem pārkāpumiem, tostarp korupciju, KNAB tiešsaistes kanālos un mobilajā lietotnē.
KNAB norāda, ka publiski pieejamie darbības rezultāti liecina par izmeklēšanas spēju un korupcijas novēršanas sistēmas pilnveidi. Biroja ieskatā, apgalvojums par stagnāciju vērtējams, balstoties uz konkrētiem kritērijiem un ilgtermiņa rezultātu analīzi gan korupcijas apkarošanā, gan novēršanā. KNAB uzsver, ka konstruktīvai kritikai būtu jānorāda uz konkrētiem trūkumiem un nepieciešamajām pārmaiņām.
Kā vēstīts, KNAB priekšnieka amata konkursa komisija ieteikusi šim amatam virzīt līdzšinējo KNAB priekšnieka vietnieku operatīvo darbību jautājumos Jāni Rozi. Par viņa apstiprināšanu vēl jālemj valdībai un Saeimai.
Kā iepriekš Latvijas Televīzijai pauda ģenerālprokurors Armīns Meisters, viņš rosināja konkursu izbeigt bez rezultāta, bet konkursa komisija lēma citādi. Viņaprāt, KNAB stagnē, bet vadītāja amata pretendentiem konkursā nebija pārliecinoša redzējuma risinājumam.
Tikmēr "Sabiedrība par atklātību - Delna" ("Delna") aicinājusi Rozi pirms Saeimas balsojuma iepazīstināt sabiedrību ar savu redzējumu par biroja attīstību. "Delna" norādīja, ka sabiedrībai ir tiesības vēl pirms Saeimas lēmuma uzzināt kandidāta nostāju par KNAB darba prioritātēm un nepieciešamajām pārmaiņām.
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