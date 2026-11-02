Gultas dalīšana ar pilnīgu svešinieku: Īrijā piedāvā īrēt pusi gultas par 650 eiro

Turīgajā Īrijā īres cenas sasniegušas neredzētus augstumus – par 550 līdz pat 700 eiro mēnesī piedāvā īrēt pat ne istabu, bet gan... pusi no divguļamās gultas, kas jādala pat ar svešinieku. Šādi piedāvājumi parādās Īrijas lielākajos sludinājumu portālos un sociālo tīklu grupās.
Kaut arī Īrija ir ekonomiski attīstīta valsts ar augstu IKP uz vienu iedzīvotāju, straujais iedzīvotāju skaita pieaugums krietni apsteidzis jauno mājokļu būvniecību. Valstī ir katastrofāls nekustamā īpašuma trūkums, kas dzen uz augšu īres cenas un spiež samierināties ar “ekstrēmiem” pajumtes apstākļiem.
Ziņu portāls “Dublin Live” aprakstījis piedāvājumu par 650 eiro mēnesī sievietei, “vēlams indietei”, dalīt divvietīgu guļamistabu ar citu studenti. Tomēr fotogrāfijās, kas ievietotas portālā “Daft.ie”, bija redzama tikai viena divvietīga gulta. Pašā dzīvoklī – divu guļamistabu, vienas halles un vienas virtuves mājoklī – dzīvo indiešu ģimene. Īres maksā iekļauti komunālie maksājumi un prasīts drošības depozīts 650 eiro apmērā.
Komentētāji izteicās, ka varētu vismaz ielikt divas vienvietīgas gultas. Kāds cits dalījās ar ekrānuzņēmumu no sludinājuma par “plašu guļamistabu” ar divvietīgu gultu, kam meklēti “divi vīrieši profesionāļi”. Īres maksa – 725 eiro no katra, neiekļaujot komunālos maksājumus, un vēl arī 825 eiro drošības depozīts.
Lukanā 12 kilometros no Dublinas centra piedāvāts dalīt “king-size” gultu un vannas istabu divām sievietēm, katrai būtu jāmaksā 650 eiro mēnesī un vēl papildus komunālie maksājumi. Izīrētājs pieprasa arī drošības depozītu 650 eiro apmērā. Kāds komentētājs vietnē “Reddit” raksta:
“Gultas dalīšana ar pilnīgu svešinieku ir šausmīga par jebkādu cenu... Pat vissliktākajos hosteļos lielā, kopīgā istabā tev vismaz ir sava gulta...”
Turklāt Īrijā ir sasniegts jauns antirekords – saskaņā ar jaunākajiem Mājokļu ministrijas datiem valsts nodrošinātajās patversmēs un ārkārtas mājokļos šobrīd uzturas vairāk nekā 17 800 cilvēku. Turklāt šajā skaitlī nav iekļauti tie bezpajumtnieki, kas guļ uz ielas vai pie draugiem uz dīvāna.
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Turīgajā Īrijā īres cenas sasniegušas neredzētus augstumus – par 550 līdz pat 700 eiro mēnesī piedāvā īrēt pat ne istabu, bet gan... pusi no divguļamās gultas, kas jādala pat ar svešinieku. Šādi piedāvājumi parādās Īrijas lielākajos sludinājumu portālos un sociālo tīklu grupās.
Kaut arī Īrija ir ekonomiski attīstīta valsts ar augstu IKP uz vienu iedzīvotāju, straujais iedzīvotāju skaita pieaugums krietni apsteidzis jauno mājokļu būvniecību. Valstī ir katastrofāls nekustamā īpašuma trūkums, kas dzen uz augšu īres cenas un spiež samierināties ar “ekstrēmiem” pajumtes apstākļiem.
Ziņu portāls “Dublin Live” aprakstījis piedāvājumu par 650 eiro mēnesī sievietei, “vēlams indietei”, dalīt divvietīgu guļamistabu ar citu studenti. Tomēr fotogrāfijās, kas ievietotas portālā “Daft.ie”, bija redzama tikai viena divvietīga gulta. Pašā dzīvoklī – divu guļamistabu, vienas halles un vienas virtuves mājoklī – dzīvo indiešu ģimene. Īres maksā iekļauti komunālie maksājumi un prasīts drošības depozīts 650 eiro apmērā.
Komentētāji izteicās, ka varētu vismaz ielikt divas vienvietīgas gultas. Kāds cits dalījās ar ekrānuzņēmumu no sludinājuma par “plašu guļamistabu” ar divvietīgu gultu, kam meklēti “divi vīrieši profesionāļi”. Īres maksa – 725 eiro no katra, neiekļaujot komunālos maksājumus, un vēl arī 825 eiro drošības depozīts.
Lukanā 12 kilometros no Dublinas centra piedāvāts dalīt “king-size” gultu un vannas istabu divām sievietēm, katrai būtu jāmaksā 650 eiro mēnesī un vēl papildus komunālie maksājumi. Izīrētājs pieprasa arī drošības depozītu 650 eiro apmērā. Kāds komentētājs vietnē “Reddit” raksta:
“Gultas dalīšana ar pilnīgu svešinieku ir šausmīga par jebkādu cenu... Pat vissliktākajos hosteļos lielā, kopīgā istabā tev vismaz ir sava gulta...”
Turklāt Īrijā ir sasniegts jauns antirekords – saskaņā ar jaunākajiem Mājokļu ministrijas datiem valsts nodrošinātajās patversmēs un ārkārtas mājokļos šobrīd uzturas vairāk nekā 17 800 cilvēku. Turklāt šajā skaitlī nav iekļauti tie bezpajumtnieki, kas guļ uz ielas vai pie draugiem uz dīvāna.
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