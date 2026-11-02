Pāragri mirusi 2024. gada Eiropas čempione 1500 metru skrējienā Megīena

Svētdien pēc cīņas ar vēzi 34 gadu vecumā mirusi 2024. gada Eiropas čempione 1500 metru skrējienā, īru vieglatlēte Kjāra Megīena.
Eiropas čempionātos Megīenai ir visu trīs kalumu medaļas, 2016. gadā izcīnot bronzu, bet 2022. gadā - sudrabu. 2023. gada pasaules čempionātā viņa finišēja ceturtā.
Megīena piedalījās arī divās olimpiskajās spēlēs.
Pērn jūlijā sportiste paziņoja, ka viņai ir audzējs un viņa sākusi ārstēšanos. Šovasar Megīena atklāja, ka viņai ir zarnu vēzis ceturtajā stadijā.
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Svētdien pēc cīņas ar vēzi 34 gadu vecumā mirusi 2024. gada Eiropas čempione 1500 metru skrējienā, īru vieglatlēte Kjāra Megīena.
Eiropas čempionātos Megīenai ir visu trīs kalumu medaļas, 2016. gadā izcīnot bronzu, bet 2022. gadā - sudrabu. 2023. gada pasaules čempionātā viņa finišēja ceturtā.
Megīena piedalījās arī divās olimpiskajās spēlēs.
Pērn jūlijā sportiste paziņoja, ka viņai ir audzējs un viņa sākusi ārstēšanos. Šovasar Megīena atklāja, ka viņai ir zarnu vēzis ceturtajā stadijā.
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