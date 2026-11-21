360TV šovā “Gandrīz ideālās vakariņas” viesi pulcējas pie radošās personības Ivetas Simsones, kura vakara gaitā sarūpējusi ne tikai maltīti, bet arī radošu izklaidi. Atbilstoši namamātes iecerei viesiem jāliek lietā fantāzija un jāizrotā maskas, taču izrādās, ka ne visiem rokdarbi ir tuva nodarbe.
Mūziķis Atis Zviedris neslēpj, ka rokdarbi nav viņa stiprā puse. “Vienīgie rokdarbi, ar kuriem es nodarbojos ikdienā, ir makšķerēšana – uzsiet āķīšus, piesiet vizulīšus, pavadiņas,” viņš skaidro, atzīstot, ka tieši šādiem darbiem viņam pietiek pacietības.
Tikmēr Arvis Zēmanis, kurš sākotnēji šķietami iejūtas radošajā aktivitātē, pamanās arī nosnausties. Kamēr pārējie ļaujas masku veidošanai un jautrībai, pasākumu vadītājs atrod iespēju mazliet atpūsties pat visaktīvākajā vakara daļā.
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360TV šovā “Gandrīz ideālās vakariņas” viesi pulcējas pie radošās personības Ivetas Simsones, kura vakara gaitā sarūpējusi ne tikai maltīti, bet arī radošu izklaidi. Atbilstoši namamātes iecerei viesiem jāliek lietā fantāzija un jāizrotā maskas, taču izrādās, ka ne visiem rokdarbi ir tuva nodarbe.
Mūziķis Atis Zviedris neslēpj, ka rokdarbi nav viņa stiprā puse. “Vienīgie rokdarbi, ar kuriem es nodarbojos ikdienā, ir makšķerēšana – uzsiet āķīšus, piesiet vizulīšus, pavadiņas,” viņš skaidro, atzīstot, ka tieši šādiem darbiem viņam pietiek pacietības.
Tikmēr Arvis Zēmanis, kurš sākotnēji šķietami iejūtas radošajā aktivitātē, pamanās arī nosnausties. Kamēr pārējie ļaujas masku veidošanai un jautrībai, pasākumu vadītājs atrod iespēju mazliet atpūsties pat visaktīvākajā vakara daļā.
VIDEO:
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