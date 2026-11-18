360TV šova "Gandrīz ideālās vakariņas" Lāčplēša dienas svētku nedēļā pie sevis viesus uzņem pasākumu vadītājs Arvis Zēmanis. Kamēr virtuvē jau kūp katli un top vakariņu ēdieni, saimnieks vēl tikai mēģina noskaidrot, kas īsti ieradīsies ciemos.
Arvis neslēpj, ka būtu īpaši pagodināts uzņemt dziedātāju Olgu Rajecku, jo tieši viņas dziesma savulaik skanējusi viņa kāzu svinībās. Taču, izrādās, saimnieks ir mazliet sajaucis viesu sarakstu. Šoreiz pie viņa dosies radošā personība Iveta Simsone, mūziķis Atis Zviedris un autore Linda Mūrniece.
Kad Arvis beidzot uzzina, kas patiesībā gaidāms pie vakariņu galda, viņš ar humoru atzīst, ka labāk to noskaidrot laikus, nevis tikai brīdī, kad viesi jau stāv pie durvīm. Turklāt saimniekam padomā bijis arī īpašs muzikāls pārsteigums — viņš jau sagatavojis dziesmu, ko cerējis nodziedāt Olgai Rajeckai.
Diemžēl šim priekšnesumam būs jāgaida cita reize. Tikmēr Arvim jāturpina gatavoties vakariņām pavisam citai kompānijai.
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360TV šova "Gandrīz ideālās vakariņas" Lāčplēša dienas svētku nedēļā pie sevis viesus uzņem pasākumu vadītājs Arvis Zēmanis. Kamēr virtuvē jau kūp katli un top vakariņu ēdieni, saimnieks vēl tikai mēģina noskaidrot, kas īsti ieradīsies ciemos.
Arvis neslēpj, ka būtu īpaši pagodināts uzņemt dziedātāju Olgu Rajecku, jo tieši viņas dziesma savulaik skanējusi viņa kāzu svinībās. Taču, izrādās, saimnieks ir mazliet sajaucis viesu sarakstu. Šoreiz pie viņa dosies radošā personība Iveta Simsone, mūziķis Atis Zviedris un autore Linda Mūrniece.
Kad Arvis beidzot uzzina, kas patiesībā gaidāms pie vakariņu galda, viņš ar humoru atzīst, ka labāk to noskaidrot laikus, nevis tikai brīdī, kad viesi jau stāv pie durvīm. Turklāt saimniekam padomā bijis arī īpašs muzikāls pārsteigums — viņš jau sagatavojis dziesmu, ko cerējis nodziedāt Olgai Rajeckai.
Diemžēl šim priekšnesumam būs jāgaida cita reize. Tikmēr Arvim jāturpina gatavoties vakariņām pavisam citai kompānijai.
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