Rīgā norisinās gaismas festivāls “Staro Rīga”, kas šogad pilsētā izgaismo vairāk nekā 40 gaismas objektu. Festivāls turpināsies līdz 18. novembrim, un instalācijas būs apskatāmas ik vakaru no plkst. 17.00 līdz 23.00.
Šī gada tematika – “Rītausmas vēstneši” – aicina skatītājus saskatīt gaismu kā jauna sākuma, cerības un pārmaiņu simbolu. Festivāla maršruts veidots sešos “Gaismas lokos”, kas vijas cauri pilsētai: sākot no Latvijas Nacionālās bibliotēkas un turpinot cauri Vecrīgai, Brīvības pieminekļa apkārtnei, Vērmanes dārzam, Esplanādei, Brīvības ielai un līdz pat Miera ielai.
Apmeklētājiem pieejams aptuveni sešu kilometru garš maršruts, ko iespējams izstaigāt gan vienā, gan vairākos vakaros, izvēloties noteiktu “gaismas loku”.
Festivālā līdzās pašmāju māksliniekiem piedalās arī autori no Portugāles, Francijas, Kanādas, Nīderlandes, Maķedonijas, Vācijas, Zviedrijas, Lielbritānijas, Rumānijas un Itālijas, un viņu darbi veido apmēram trešdaļu no objektu klāsta.
“Staro Rīga” turpināsies līdz valsts svētku vakaram, piedāvājot rīdziniekiem un pilsētas viesiem daudzveidīgu gaismas mākslas piedzīvojumu.
