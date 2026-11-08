Pēdējie gadi likuši latviešiem piedzīvot jo plašu emociju paleti no šoka līdz nospriegotas atsperes spēkam, no vilšanās līdz neapvaldītam priekam, no skumjām līdz atvieglojumam, un atkal visu apgrieztā kārtībā – saka latviešu lasītāju iemīļotā rakstniece Dace Judina, sarunā paverot radošajā darbā gūto vērtīgo un arī rūgto atziņu kambaru durvis un pie reizes atklājot kādu nākotnes plānu. Brīdī, kad sarunājamies, iznākusi Daces Judinas triloģija “Ēnas spogulī”, bet nupat novembrī Rīgas Grāmatu svētkos atvērta jau 25. grāmata ironisko detektīvromānu sērijā “Izmeklē Anna Elizabete”.
Kad iznāk jauna Daces Judinas grāmata, lasītāji gavilē, bet jau dienu vēlāk žēlojas, ka būs grūti sagaidīt nākamo. Viena no viņas mīļākajām rakstniecēm ir Agata Kristi, un arī pašai ir labas izredzes sasniegt tikpat lielu grāmatu skaitu kā britu detektīvromānu autorei. Tekstos rakstniece ir ironiska un asa, bet dzīvē no sirds rūpējas par tuvajiem div- un četrkājaiņiem – un šī sirsnība iesūcas arī romānos.