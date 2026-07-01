No šodienas sūtījums no trešo valstu iepirkšanās platformām, piemēram, "Temu", "AliExpress" un "Shein" papildus maksās vismaz trīs eiro, bet jau no 1. novembra – piecus eiro.

Daudzus gadus iepirkšanās Ķīnas internetveikalos bijusi ļoti izdevīga – preces lētas, piegāde nereti bez maksas, tāpēc pircēji par apšaubāmo preču izcelsmi un kvalitāti lieki galvu nelauzīja un lasīja tik lētos štruntus savos virtuālajos iepirkuma grozos. Taču leiputrija nevar būt mūžīga. No 1. jūlija Eiropas Savienībā (ES) visiem zemas vērtības preču sūtījumiem, proti,

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