Eiropas Komisija (EK) ceturtdien piemēroja 200 miljonu eiro naudassodu Ķīnas tiešsaistes iepirkšanās platformai "Temu" par Eiropas Savienības (ES) noteikumu pārkāpumiem, tirgojot nelegālus produktus.
"Uzņēmums nav pienācīgi identificējis, analizējis un novērtējis sistēmiskos riskus, kas saistīti ar nelegālu preču piedāvāšanu savā platformā, kā arī ar to saistīto kaitējumu patērētājiem Eiropas Savienībā," norāda EK.
EK uzskata, ka patērētājiem Eiropā ir "ļoti liela varbūtība saskarties ar nelikumīgām precēm" platformā "Temu", un uzņēmums nav pietiekami novērtējis to, cik bieži patērētāji ES varētu saskarties ar šādām precēm.
EK šo izmeklēšanu sāka 2024. gada oktobrī, bet pērn jūlijā sākotnējos secinājumos paziņoja, ka "Temu" ir pārkāpis ES Digitālo pakalpojumu akta (DSA) prasības.
"Temu" tagad ir jāsamaksā 200 miljonu eiro naudassods un līdz 28. augustam EK jāiesniedz plāns ar pasākumiem, lai novērstu konstatētos pārkāpumus. Ja "Temu" šo prasību neievēros, uzņēmumam var tikt piemēroti periodiski naudassodi.
"Temu" pārstāvji aģentūrai LETA pauda, ka uzņēmums respektē DSA mērķus un nepieciešamību pēc skaidriem, vienotiem noteikumiem digitālajā ekonomikā. Tomēr "Temu" nepiekrīt EK lēmumam un uzskata, ka piemērotais sods ir nesamērīgs.
Šis lēmums attiecas uz "Temu" pašu pirmo DSA novērtējumu 2024. gadā un neatspoguļo pašreizējo situāciju kompānijas sistēmās. "Temu" visa procesa gaitā ir konstruktīvi sadarbojies ar EK, un kompānija ir veikusi būtiskus pasākumus, lai pilnveidotu risku izvērtēšanu, stiprinātu platformas pārvaldību un paaugstinātu lietotāju drošību, skaidroja kompānijā.
"Temu" turpinās dialogu ar uzraugošajām iestādēm, lai kopīgi veidotu tirdzniecības vidi, kas atbildīgi kalpo patērētājiem, uzņēmumiem un sabiedrībai kopumā. Patlaban "Temu" izvērtē lēmumu un apsver visas iespējas turpmākai rīcībai, norādīja uzņēmumā.
"Temu" lietotāju skaits ES veido aptuveni 130 miljonus.
Aptauja
Vai jums ir personīga pieredze ar akciju pirkšanu vai pārdošanu?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Nedēļas abonements
Fokusā – tas, kas interesē tieši tevi. Izvēlies savus autorus, tēmas vai sadaļas un lasi pēc saviem noteikumiem.
10 raksti tikai par 0,50 €
- Fiksēta cena par noteiktu rakstu skaitu
- Lasi, kad vēlies – bez termiņa stresa
- Iespēja jebkurā brīdī iegādāties papildu rakstus
Izvēlies brīvību lasīt to, kas tev patiešām svarīgs šeit.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu