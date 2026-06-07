ASV tehnoloģiju uzņēmums "Nvidia" prezentējis jaunu datoru mikroshēmu "RTX Spark", kas paredzēta mākslīgā intelekta funkciju ieviešanai stacionārajos un portatīvajos datoros. Uzņēmums norāda, ka jaunā tehnoloģija varētu būtiski mainīt veidu, kā cilvēki izmanto datorus, arvien lielāku daļu uzdevumu uzticot mākslīgajam intelektam.
Par jauno risinājumu Nvidia paziņoja tehnoloģiju izstādē "Computex" Taivānā. RTX Spark izstrādāts sadarbībā ar Microsoft, un tas paredzēts datoriem ar Windows operētājsistēmu. Jauno mikroshēmu savās ierīcēs plāno izmantot vairāki lielākie datoru ražotāji, tostarp Dell, HP, Lenovo, Asus.
Nvidia dibinātājs un izpilddirektors Džensens Huans norādīja, ka datori piedzīvo nozīmīgas pārmaiņas. "Četrdesmit gadus cilvēki palaida lietotnes, klikšķināja un rakstīja. Ar RTX Spark un Microsoft Windows jūs uzdodat uzdevumu, un dators paveic darbu," sacīja Huans.
Atšķirībā no daudziem līdzšinējiem mākslīgā intelekta risinājumiem, kas balstās uz attālinātiem datu centriem, RTX Spark paredzēts darbam pašā datorā. Tas nozīmē, ka daļa mākslīgā intelekta funkciju varēs darboties lokāli, bez nepieciešamības pastāvīgi sūtīt datus uz ārējiem serveriem. Nvidia uzsver, ka
šāda pieeja var nodrošināt lielāku privātumu un ātrāku reakciju, jo dati nebūs jāapstrādā attālināti.
Uzņēmums skaidro, ka jaunā mikroshēma paredzēta tā saukto mākslīgā intelekta aģentu darbināšanai. Tie ir programmatūras rīki, kas spēj patstāvīgi veikt uzdevumus, piemēram, meklēt informāciju, analizēt dokumentus, sagatavot saturu vai sadarboties ar vairākām datorprogrammām vienlaikus. Nvidia vadītājs uzskata, ka nākotnē lietotāji arvien retāk dos detalizētas komandas un biežāk vienkārši formulēs vēlamo rezultātu.
Microsoft vadītājs Satja Nadella norādīja, ka uzņēmuma mērķis ir padarīt mākslīgo intelektu pieejamu ikvienā mājā un darbavietā. Viņš raksturoja RTX Spark kā nozīmīgu soli šīs ieceres īstenošanā. "Mūsu mērķis ir padarīt mākslīgā intelekta iespējas pieejamas katrā mājā un pie katra rakstāmgalda, izmantojot Windows," sacīja Nadella.
Nozares analītiķi uzskata, ka Nvidia ar šo soli cenšas nostiprināt pozīcijas ne tikai datu centru un mākslīgā intelekta infrastruktūras tirgū, bet arī personālo datoru segmentā, kur uzņēmumam būs jākonkurē ar Intel, AMD, Qualcomm un Apple. Pētniecības uzņēmuma "Counterpoint Research" līdzdibinātājs Neils Šahs paudis viedokli, ka jaunā platforma varētu veicināt pāreju no tradicionālajiem datoriem uz sistēmām, kurās ievērojamu daļu ikdienas uzdevumu veic mākslīgā intelekta aģenti.
Nvidia uzsver, ka jaunās paaudzes datori būs piemēroti ne tikai biroja darbam, bet arī satura veidošanai, programmēšanai, videospēlēm un citiem resursietilpīgiem uzdevumiem. Uzņēmums paredz, ka pirmās ierīces ar RTX Spark tirgū nonāks šā gada rudenī.
Runājot par mākslīgā intelekta ietekmi uz darba tirgu, Huans noraidīja bažas, ka tehnoloģija samazinās pieprasījumu pēc programmētājiem un citiem IT speciālistiem. Viņaprāt, mākslīgais intelekts palielinās cilvēku produktivitāti un veicinās jaunu darba vietu rašanos. "Cilvēki runā par to, ka mākslīgais intelekts samazinās darbavietu skaitu. Tās ir pilnīgas muļķības. Tas veicina lielāku pieprasījumu pēc programmēšanas speciālistiem," sacīja Nvidia vadītājs.
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