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#asv

Pēc saldumiem pie Trampiem Baltajā namā ierodas "padomju tankists"

Māris Puķītis
Māris Puķītis
/
Latvijas Mediji
2026. gada 31. oktobris, 09:25
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2026. gada 31. oktobris, 09:25
Pēc saldumiem pie Trampiem Baltajā namā ierodas "padomju tankists".
Pēc saldumiem pie Trampiem Baltajā namā ierodas "padomju tankists".
Foto: Zumapress.com

ASV prezidenta Donalda Trampa ģimenes tuvība ar Krieviju izpaužas aizvien dīvaināk – nule Halovīna svinībās pēc saldumiem Baltajā namā ieradās mazs "padomju tankists".

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Tiesa gan, ne īsts militarists, bet puika ar padomju stila virsnieka cepuri jeb furažku galvā un kamuflāžas formā, kurai uz piedurknes bija tanku karaspēka emblēma krievu valodā – “Танковые войска”. Viņam blakus bija meitene, tērpusies tradicionālajā krievu tautastērpā – sarafānā un galvasrotā kokošņikā.

Tramps un pirmā lēdija Melānija Trampa bērnus sagaidīja laipni un uzcienāja ar saldumiem. Prezidenta sieva pat pasmaidīja un ar roku pieskārās zēna militārajai cepurei. Pagaidām nav publiski zināms, kas ir šo bērnu vecāki. Pasākumu parasti apmeklē Baltā nama darbinieku un militārpersonu ģimenes. Video un fotoattēli ātri izplatījušies sociālajos tīklos un medijos, izraisot plašas diskusijas.

 

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Ārvalstīs Donalds Tramps
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ASV prezidenta Donalda Trampa ģimenes tuvība ar Krieviju izpaužas aizvien dīvaināk – nule Halovīna svinībās pēc saldumiem Baltajā namā ieradās mazs "padomju tankists".

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Tiesa gan, ne īsts militarists, bet puika ar padomju stila virsnieka cepuri jeb furažku galvā un kamuflāžas formā, kurai uz piedurknes bija tanku karaspēka emblēma krievu valodā – “Танковые войска”. Viņam blakus bija meitene, tērpusies tradicionālajā krievu tautastērpā – sarafānā un galvasrotā kokošņikā.

Tramps un pirmā lēdija Melānija Trampa bērnus sagaidīja laipni un uzcienāja ar saldumiem. Prezidenta sieva pat pasmaidīja un ar roku pieskārās zēna militārajai cepurei. Pagaidām nav publiski zināms, kas ir šo bērnu vecāki. Pasākumu parasti apmeklē Baltā nama darbinieku un militārpersonu ģimenes. Video un fotoattēli ātri izplatījušies sociālajos tīklos un medijos, izraisot plašas diskusijas.

 

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Ārvalstīs Donalds Tramps
Tēmturi
#asv
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