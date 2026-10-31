Pēc saldumiem pie Trampiem Baltajā namā ierodas "padomju tankists".

ASV prezidenta Donalda Trampa ģimenes tuvība ar Krieviju izpaužas aizvien dīvaināk – nule Halovīna svinībās pēc saldumiem Baltajā namā ieradās mazs "padomju tankists".
Tiesa gan, ne īsts militarists, bet puika ar padomju stila virsnieka cepuri jeb furažku galvā un kamuflāžas formā, kurai uz piedurknes bija tanku karaspēka emblēma krievu valodā – “Танковые войска”. Viņam blakus bija meitene, tērpusies tradicionālajā krievu tautastērpā – sarafānā un galvasrotā kokošņikā.
Tramps un pirmā lēdija Melānija Trampa bērnus sagaidīja laipni un uzcienāja ar saldumiem. Prezidenta sieva pat pasmaidīja un ar roku pieskārās zēna militārajai cepurei. Pagaidām nav publiski zināms, kas ir šo bērnu vecāki. Pasākumu parasti apmeklē Baltā nama darbinieku un militārpersonu ģimenes. Video un fotoattēli ātri izplatījušies sociālajos tīklos un medijos, izraisot plašas diskusijas.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu
ASV prezidenta Donalda Trampa ģimenes tuvība ar Krieviju izpaužas aizvien dīvaināk – nule Halovīna svinībās pēc saldumiem Baltajā namā ieradās mazs "padomju tankists".
Tiesa gan, ne īsts militarists, bet puika ar padomju stila virsnieka cepuri jeb furažku galvā un kamuflāžas formā, kurai uz piedurknes bija tanku karaspēka emblēma krievu valodā – “Танковые войска”. Viņam blakus bija meitene, tērpusies tradicionālajā krievu tautastērpā – sarafānā un galvasrotā kokošņikā.
Tramps un pirmā lēdija Melānija Trampa bērnus sagaidīja laipni un uzcienāja ar saldumiem. Prezidenta sieva pat pasmaidīja un ar roku pieskārās zēna militārajai cepurei. Pagaidām nav publiski zināms, kas ir šo bērnu vecāki. Pasākumu parasti apmeklē Baltā nama darbinieku un militārpersonu ģimenes. Video un fotoattēli ātri izplatījušies sociālajos tīklos un medijos, izraisot plašas diskusijas.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu