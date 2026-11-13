Uzzini! Mīti un patiesība par auto riepām

Laikapstākļiem kļūstot arvien aukstākiem un ziemīgākiem, transportlīdzekļu vadītājiem ir jāpievērš pastiprināta uzmanība savu automobiļu tehniskajai kārtībai un riepu stāvoklim. Īpaši rīta stundās, kad gaisa temperatūra var nokrist zem nulles atzīmes, ceļi vietām var būt apledojuši un autovadītājiem ir jābūt ļoti vērīgiem un uzmanīgiem.
Kaut arī ziemas riepas Latvijā ir obligātas no 1. decembra līdz 1. martam, CSDD autovadītājus aicina negaidīt 1. decembri un jau tagad parūpēties par vasaras riepu nomaiņu pret ziemas riepām, lai braukšana būtu pēc iespējas drošāka. Ja vēl neesi paguvis to izdarīt un šobrīd esi jaunu riepu meklējumos, šis video ir domāts tieši Tev!
Raidījums "Tavs Auto TV" turpina šķetināt dažādus mītus par automobiļu riepām – dārgākas riepas vienmēr ir labākas? Budžeta klase nozīmē sliktu kvalitāti? Ar ko atšķiras elektroauto riepas, un vai tiešām tuvojas riepu deficīts un cenu kāpums? Šie ir tikai daži apgalvojumi, par kuriem tiek diskutēts šajā raidījuma sižetā.
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Laikapstākļiem kļūstot arvien aukstākiem un ziemīgākiem, transportlīdzekļu vadītājiem ir jāpievērš pastiprināta uzmanība savu automobiļu tehniskajai kārtībai un riepu stāvoklim. Īpaši rīta stundās, kad gaisa temperatūra var nokrist zem nulles atzīmes, ceļi vietām var būt apledojuši un autovadītājiem ir jābūt ļoti vērīgiem un uzmanīgiem.
Kaut arī ziemas riepas Latvijā ir obligātas no 1. decembra līdz 1. martam, CSDD autovadītājus aicina negaidīt 1. decembri un jau tagad parūpēties par vasaras riepu nomaiņu pret ziemas riepām, lai braukšana būtu pēc iespējas drošāka. Ja vēl neesi paguvis to izdarīt un šobrīd esi jaunu riepu meklējumos, šis video ir domāts tieši Tev!
Raidījums "Tavs Auto TV" turpina šķetināt dažādus mītus par automobiļu riepām – dārgākas riepas vienmēr ir labākas? Budžeta klase nozīmē sliktu kvalitāti? Ar ko atšķiras elektroauto riepas, un vai tiešām tuvojas riepu deficīts un cenu kāpums? Šie ir tikai daži apgalvojumi, par kuriem tiek diskutēts šajā raidījuma sižetā.
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