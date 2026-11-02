ASV piedāvājušas pārdot Krievijas gāzi Eiropai ar savu starpniecību, raksta "The Wall Street Journal"

ASV ierosinājušas Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam atjaunot Krievijas dabasgāzes pārdošanu Eiropai, izmantojot amerikāņu starpnieku, lai apietu Eiropas Savienības (ES) sankcijas, atsaucoties uz avotiem vēsta laikraksts "The Wall Street Journal".
Šo ideju septembrī savas vizītes laikā Maskavā un Kijivā izvirzījuši ASV prezidenta Donalda Trampa īpašie sūtņi Džareds Kušners un Stīvs Vitkofs.
Baltais nams ierosinājis Krievijas gāzes pārdošanas ieņēmumus pārskaitīt uz depozīta kontu trešās valsts jurisdikcijā, lai Kremlis nevarētu izmantot šos līdzekļus kara finansēšanai.
Pēc ASV sarunvedēju domām, Krievijas atgriešanās Eiropas dabasgāzes tirgū būtu spēcīgs stimuls Putinam piekrist tā dēvētajam enerģētiskajam pamieram Maskavas uzsāktajā karā pret Ukrainu.
Savukārt Kijivai gāzes piegādes nodrošinātu ieņēmumus no tranzīta nodevām. Turklāt gāzes pārdošana pavērtu izdevīgas iespējas ASV investoriem.
Trampa sarunu vedēji mēģinājuši šo ideju Eiropas līderiem pasniegt kā veidu energoresursu cenu pazemināšanai pirms ziemas brīdī, kad gāzes krājumi Eiropā sasnieguši zemāko līmeni pēdējo gadu laikā, raksta "The Wall Street Journal".
Saskaņā ar Briseles oficiālo nostāju ES negrasās atgriezties pie Krievijas gāzes iepirkumiem, taču Trampa administrācija cer, ka eiropiešu pretestība neizrādīsies "tik nelokāma".
Tomēr privātās sarunās Eiropas amatpersonas šo ideju kategoriski noraida. Kādas Skandināvijas valsts augsta ranga pārstāvis izteicies, ka ideja atsākt Krievijas gāzes iepirkumus ir pretrunā visam, ko aizstāv eiropieši.
Savukārt kāda cita augsta ranga amatpersona, kas pārstāv lielu Eiropas valsti, to salīdzinājusi ar bijušā Lielbritānijas premjerministra Nevila Čemberlena lēmumu upurēt toreizējo Čehoslovākiju, lai noslēgtu vienošanos ar nacistiskās Vācijas vadoni Ādolfu Hitleru.
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ASV ierosinājušas Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam atjaunot Krievijas dabasgāzes pārdošanu Eiropai, izmantojot amerikāņu starpnieku, lai apietu Eiropas Savienības (ES) sankcijas, atsaucoties uz avotiem vēsta laikraksts "The Wall Street Journal".
Šo ideju septembrī savas vizītes laikā Maskavā un Kijivā izvirzījuši ASV prezidenta Donalda Trampa īpašie sūtņi Džareds Kušners un Stīvs Vitkofs.
Baltais nams ierosinājis Krievijas gāzes pārdošanas ieņēmumus pārskaitīt uz depozīta kontu trešās valsts jurisdikcijā, lai Kremlis nevarētu izmantot šos līdzekļus kara finansēšanai.
Pēc ASV sarunvedēju domām, Krievijas atgriešanās Eiropas dabasgāzes tirgū būtu spēcīgs stimuls Putinam piekrist tā dēvētajam enerģētiskajam pamieram Maskavas uzsāktajā karā pret Ukrainu.
Savukārt Kijivai gāzes piegādes nodrošinātu ieņēmumus no tranzīta nodevām. Turklāt gāzes pārdošana pavērtu izdevīgas iespējas ASV investoriem.
Trampa sarunu vedēji mēģinājuši šo ideju Eiropas līderiem pasniegt kā veidu energoresursu cenu pazemināšanai pirms ziemas brīdī, kad gāzes krājumi Eiropā sasnieguši zemāko līmeni pēdējo gadu laikā, raksta "The Wall Street Journal".
Saskaņā ar Briseles oficiālo nostāju ES negrasās atgriezties pie Krievijas gāzes iepirkumiem, taču Trampa administrācija cer, ka eiropiešu pretestība neizrādīsies "tik nelokāma".
Tomēr privātās sarunās Eiropas amatpersonas šo ideju kategoriski noraida. Kādas Skandināvijas valsts augsta ranga pārstāvis izteicies, ka ideja atsākt Krievijas gāzes iepirkumus ir pretrunā visam, ko aizstāv eiropieši.
Savukārt kāda cita augsta ranga amatpersona, kas pārstāv lielu Eiropas valsti, to salīdzinājusi ar bijušā Lielbritānijas premjerministra Nevila Čemberlena lēmumu upurēt toreizējo Čehoslovākiju, lai noslēgtu vienošanos ar nacistiskās Vācijas vadoni Ādolfu Hitleru.
Aptauja
Kāds, jūsuprāt, ir ASV stratēģiskais mērķis Irānā?
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