Ātra uzlāde vairs nav tikai dārgāko elektroauto priekšrocība

Ceļošana pa Latviju ar elektroautomobili vairs nav ne izaicinājums, ne neiespējamā misija. Uzlādes infrastruktūra mūsu valstī ir attīstīta un daudzviet pat labāka nekā citās Eiropas valstīs. Turklāt jaudīgas ātrās uzlādes stacijas šodien pieejamas ne tikai Rīgā, bet arī citviet Latvijā, padarot tālākus braucienus arvien ērtākus, informē "Tavs Auto TV".
Tikmēr strauji attīstās arī paši elektroautomobiļi. Ja salīdzinām mūsdienu modeļu akumulatoru tehnoloģijas un uzlādes ātrumu ar iespējām, kādas bija pieejamas vēl pirms diviem vai trim gadiem, atšķirība ir kā diena pret nakti.
Dārgākie elektroautomobiļi, kuros izmantota 800 voltu elektrosistēma, pie atbilstoši jaudīgas uzlādes stacijas spēj atjaunot enerģijas krājumus pārsteidzoši ātri. Piemēram, XPENG G7+ maksimālā līdzstrāvas (DC) uzlādes jauda sasniedz 446 kW, un akumulatoru no 10 līdz 80 % iespējams uzlādēt vien aptuveni 10 minūtēs. Līdzīgas tehnoloģiskās iespējas piedāvā arī atsevišķi ZEEKR un Mercedes-Benz modeļi.
Tomēr iespaidīgi uzlādes rezultāti vairs nav tikai premium klases elektroautomobiļu privilēģija. To apliecināja arī budžeta klases modeļi, kas piedalījās "Latvijas e-auto" testos.
Kā redzams testu rezultātu slaidos, Volkswagen ID. Polo un CUPRA Raval desmit minūšu laikā spēja uzņemt vidēji 18 kWh elektroenerģijas. Ar šādu enerģijas daudzumu ir vairāk nekā pietiekami, lai nobrauktu aptuveni 100 kilometrus. Turklāt abu modeļu maksimālā DC uzlādes jauda ir 130 kW, kas uz mūsdienu elektroauto tehnoloģiju fona nebūt nav rekords.
Savukārt vidējās cenu kategorijas pārstāvji Toyota bZ4X un Subaru Solterra nepilnu desmit minūšu laikā Ignitis ON uzlādes stacijā papildināja akumulatoru enerģijas krājumus attiecīgi par 13 un 15 kWh.
Šie rezultāti labi parāda, cik būtiski elektroautomobiļu tehnoloģijas ir attīstījušās. Uzlādes pietura vairs ne vienmēr nozīmē ilgu gaidīšanu — dažkārt pietiek ar īsu kafijas pauzi, lai iegūtu enerģiju nākamajam ceļa posmam.
Un tieši tas pakāpeniski maina priekšstatu par ceļošanu ar elektroautomobili. Svarīgākais vairs nav tikai tas, cik tālu auto spēj aizbraukt ar vienu uzlādi, bet arī tas, cik ātri iespējams turpināt ceļu.
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Ceļošana pa Latviju ar elektroautomobili vairs nav ne izaicinājums, ne neiespējamā misija. Uzlādes infrastruktūra mūsu valstī ir attīstīta un daudzviet pat labāka nekā citās Eiropas valstīs. Turklāt jaudīgas ātrās uzlādes stacijas šodien pieejamas ne tikai Rīgā, bet arī citviet Latvijā, padarot tālākus braucienus arvien ērtākus, informē "Tavs Auto TV".
Tikmēr strauji attīstās arī paši elektroautomobiļi. Ja salīdzinām mūsdienu modeļu akumulatoru tehnoloģijas un uzlādes ātrumu ar iespējām, kādas bija pieejamas vēl pirms diviem vai trim gadiem, atšķirība ir kā diena pret nakti.
Dārgākie elektroautomobiļi, kuros izmantota 800 voltu elektrosistēma, pie atbilstoši jaudīgas uzlādes stacijas spēj atjaunot enerģijas krājumus pārsteidzoši ātri. Piemēram, XPENG G7+ maksimālā līdzstrāvas (DC) uzlādes jauda sasniedz 446 kW, un akumulatoru no 10 līdz 80 % iespējams uzlādēt vien aptuveni 10 minūtēs. Līdzīgas tehnoloģiskās iespējas piedāvā arī atsevišķi ZEEKR un Mercedes-Benz modeļi.
Tomēr iespaidīgi uzlādes rezultāti vairs nav tikai premium klases elektroautomobiļu privilēģija. To apliecināja arī budžeta klases modeļi, kas piedalījās "Latvijas e-auto" testos.
Kā redzams testu rezultātu slaidos, Volkswagen ID. Polo un CUPRA Raval desmit minūšu laikā spēja uzņemt vidēji 18 kWh elektroenerģijas. Ar šādu enerģijas daudzumu ir vairāk nekā pietiekami, lai nobrauktu aptuveni 100 kilometrus. Turklāt abu modeļu maksimālā DC uzlādes jauda ir 130 kW, kas uz mūsdienu elektroauto tehnoloģiju fona nebūt nav rekords.
Savukārt vidējās cenu kategorijas pārstāvji Toyota bZ4X un Subaru Solterra nepilnu desmit minūšu laikā Ignitis ON uzlādes stacijā papildināja akumulatoru enerģijas krājumus attiecīgi par 13 un 15 kWh.
Šie rezultāti labi parāda, cik būtiski elektroautomobiļu tehnoloģijas ir attīstījušās. Uzlādes pietura vairs ne vienmēr nozīmē ilgu gaidīšanu — dažkārt pietiek ar īsu kafijas pauzi, lai iegūtu enerģiju nākamajam ceļa posmam.
Un tieši tas pakāpeniski maina priekšstatu par ceļošanu ar elektroautomobili. Svarīgākais vairs nav tikai tas, cik tālu auto spēj aizbraukt ar vienu uzlādi, bet arī tas, cik ātri iespējams turpināt ceļu.
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