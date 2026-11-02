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#auto #avārijas #ceļi #negadījumi #policija #rīga

Novembris uz Latvijas ceļiem sācies ar 75 avārijām un desmit cietušajiem

LETA
/
Latvijas Mediji
2026. gada 02. novembris, 09:11
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2026. gada 02. novembris, 09:11
Avārijā cietis auto. Ilustratīvs attēls.
Avārijā cietis auto. Ilustratīvs attēls.
Foto: Paula Čurkste/LETA

Novembra pirmajā dienā ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši desmit cilvēki, to skaitā viens gājējs, informē Valsts policijā.

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Diennakts laikā Latvijā reģistrēti 75 ceļu satiksmes negadījumi, visvairāk avāriju — 42 — fiksēts Rīgas reģionā. No galvaspilsētā un tās apkārtnē notikušajiem ceļu satiksmes negadījumiem seši bijuši ar cietušajiem, un tajos traumas guvuši astoņi cilvēki.

24 stundu laikā ceļu satiksmes jomā policija fiksējusi 434 administratīvos pārkāpumus, tostarp 183 par atļautā ātruma pārsniegšanu un vienu — par agresīvu braukšanu, liecina policijas apkopotie dati.

Svētdien uz Latvijas ceļiem Valsts policija pieķērusi astoņus automašīnu un motociklu vadītājus alkohola reibumā un vienu — narkotisko vielu ietekmē.

Par sēšanos pie stūres apreibinošo vielu ietekmē sākti septiņi kriminālprocesi un divas administratīvā pārkāpuma lietas, liecina policijas apkopotā statistika.

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Satiksme Latvijā
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#auto #avārijas #ceļi #negadījumi #policija #rīga
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Novembra pirmajā dienā ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši desmit cilvēki, to skaitā viens gājējs, informē Valsts policijā.

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Diennakts laikā Latvijā reģistrēti 75 ceļu satiksmes negadījumi, visvairāk avāriju — 42 — fiksēts Rīgas reģionā. No galvaspilsētā un tās apkārtnē notikušajiem ceļu satiksmes negadījumiem seši bijuši ar cietušajiem, un tajos traumas guvuši astoņi cilvēki.

24 stundu laikā ceļu satiksmes jomā policija fiksējusi 434 administratīvos pārkāpumus, tostarp 183 par atļautā ātruma pārsniegšanu un vienu — par agresīvu braukšanu, liecina policijas apkopotie dati.

Svētdien uz Latvijas ceļiem Valsts policija pieķērusi astoņus automašīnu un motociklu vadītājus alkohola reibumā un vienu — narkotisko vielu ietekmē.

Par sēšanos pie stūres apreibinošo vielu ietekmē sākti septiņi kriminālprocesi un divas administratīvā pārkāpuma lietas, liecina policijas apkopotā statistika.

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Satiksme Latvijā
Tēmturi
#auto #avārijas #ceļi #negadījumi #policija #rīga
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