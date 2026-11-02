Māte liedz meitai kārtot eksāmenu "sātana skaitļa" 666 dēļ

Kenijā sesto klašu valsts eksāmenu laikā izcēlies skandāls “sātana skaitļa” dēļ – māte ieraudzījusi, ka meitas reģistrācijas numurs satur ciparu kombināciju 666 un ieslēgusi viņu istabā, lai nelaistu uz skolu.
Kad skolas vadība pamanīja meitenes neierašanos, tā reaģēja asi – paziņoja policijai. Likumsargi ieradās ģimenes mājoklī, atbrīvoja bērnu un nogādāja eksāmenu centrā, kur meitenei tika piešķirts papildu laiks darba pabeigšanai.
Mombasas apgabala Džomvu iecirkņa policijas komandiere Selina Čirčira apstiprina, ka māte aizturēta un pret viņu uzsākta izmeklēšana par bērna tiesību pārkāpšanu un izglītības liegšanu. Eksāmenu numurus automātiski ģenerē un piešķir Kenijas Nacionālā eksāmenu padome, nevis skolas vai vecāki.
Daudzi fundamentālie kristieši tic, ka Jāņa Atklāsmes grāmatā minētais skaitlis 666 nozīmē zvēra vai sātana zīmi. Vēsturnieku un teologu vidū valda pieņēmums, ka patiesībā šādi aizšifrēta konkrēta vēsturiskā persona –Romas imperators Nerons, kurš nežēlīgi un masveidā vajāja kristiešus. Antīkajā pasaulē senebreju valodā ciparu pierakstam izmantoja alfabēta burtus – katram bija sava skaitliskā vērtība. Transliterējot “Imperators Nerons” ebreju alfabētā un saskaitot burtu vērtības, iznāk 666.
Dažos senākajos tulkojumos minēts skaitlis 616. Tas apstiprina minēto teoriju, ja raksta pēc latīņu izrunas tradīcijas. Autors izmantoja šādu kodu, lai kritizētu Romas varu, nenonākot tiešā konfliktā ar impērijas likumiem.
Bībeles simbolikā 7 apzīmē pilnību, svētumu un Dievu, turpretim 6 ir nepilnības, cilvēka un grēka simbols, jo tas nesasniedz pilnību. Tādējādi trīskāršs sešnieka atkārtojums ebreju kultūrā pastiprināja jēdzienu līdz tā augstākajai pakāpei. Te gan ir savdabīgs paradokss – trīs septītnieki spēļu automātos ir “džekpots”, bet diez vai azartskristpēles var uzskatīt īpaši svētām.
Atklāsmes grāmatā teikts, ka bez “zvēra zīmes” uz rokas vai pieres neviens nevarēs ne pirkt, ne pārdot. Romas impērijas laikā tas tieši attiecās uz monētām ar imperatora attēlu.
Mūsdienu reliģiskajā fundamentālismā, īpaši atsevišķos novirzienos, kas populāri Āfrikā un Amerikā, šis pants tiek uztverts ļoti burtiski. Psihiatrijā pat pastāv jēdziens “heksakosioiheksekontaheksafobija” – slimīgas bailes no skaitļa 666. Ar to pārņemtie tic, ka jebkas, kas satur šo skaitli – svītrkodi, pases, vakcīnas, identifikācijas vai eksāmena reģistrācijas numurs – ir sātana rīks, kas atņems dvēseli.
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Kenijā sesto klašu valsts eksāmenu laikā izcēlies skandāls “sātana skaitļa” dēļ – māte ieraudzījusi, ka meitas reģistrācijas numurs satur ciparu kombināciju 666 un ieslēgusi viņu istabā, lai nelaistu uz skolu.
Kad skolas vadība pamanīja meitenes neierašanos, tā reaģēja asi – paziņoja policijai. Likumsargi ieradās ģimenes mājoklī, atbrīvoja bērnu un nogādāja eksāmenu centrā, kur meitenei tika piešķirts papildu laiks darba pabeigšanai.
Mombasas apgabala Džomvu iecirkņa policijas komandiere Selina Čirčira apstiprina, ka māte aizturēta un pret viņu uzsākta izmeklēšana par bērna tiesību pārkāpšanu un izglītības liegšanu. Eksāmenu numurus automātiski ģenerē un piešķir Kenijas Nacionālā eksāmenu padome, nevis skolas vai vecāki.
Daudzi fundamentālie kristieši tic, ka Jāņa Atklāsmes grāmatā minētais skaitlis 666 nozīmē zvēra vai sātana zīmi. Vēsturnieku un teologu vidū valda pieņēmums, ka patiesībā šādi aizšifrēta konkrēta vēsturiskā persona –Romas imperators Nerons, kurš nežēlīgi un masveidā vajāja kristiešus. Antīkajā pasaulē senebreju valodā ciparu pierakstam izmantoja alfabēta burtus – katram bija sava skaitliskā vērtība. Transliterējot “Imperators Nerons” ebreju alfabētā un saskaitot burtu vērtības, iznāk 666.
Dažos senākajos tulkojumos minēts skaitlis 616. Tas apstiprina minēto teoriju, ja raksta pēc latīņu izrunas tradīcijas. Autors izmantoja šādu kodu, lai kritizētu Romas varu, nenonākot tiešā konfliktā ar impērijas likumiem.
Bībeles simbolikā 7 apzīmē pilnību, svētumu un Dievu, turpretim 6 ir nepilnības, cilvēka un grēka simbols, jo tas nesasniedz pilnību. Tādējādi trīskāršs sešnieka atkārtojums ebreju kultūrā pastiprināja jēdzienu līdz tā augstākajai pakāpei. Te gan ir savdabīgs paradokss – trīs septītnieki spēļu automātos ir “džekpots”, bet diez vai azartskristpēles var uzskatīt īpaši svētām.
Atklāsmes grāmatā teikts, ka bez “zvēra zīmes” uz rokas vai pieres neviens nevarēs ne pirkt, ne pārdot. Romas impērijas laikā tas tieši attiecās uz monētām ar imperatora attēlu.
Mūsdienu reliģiskajā fundamentālismā, īpaši atsevišķos novirzienos, kas populāri Āfrikā un Amerikā, šis pants tiek uztverts ļoti burtiski. Psihiatrijā pat pastāv jēdziens “heksakosioiheksekontaheksafobija” – slimīgas bailes no skaitļa 666. Ar to pārņemtie tic, ka jebkas, kas satur šo skaitli – svītrkodi, pases, vakcīnas, identifikācijas vai eksāmena reģistrācijas numurs – ir sātana rīks, kas atņems dvēseli.
Aptauja
Kā, jūsuprāt, islāma klātbūtne ietekmē Rietumu sabiedrību?
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