Ugunsgrēka dēļ Rīgā slēgta satiksme Tvaika ielas sākumā

Pirmdienas rītā Rīgā, Tvaika ielā, izcēlies ugunsgrēks neapsaimniekotā ēkā, un ielas sākumā slēgta satiksme, informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD).
Izsaukums saņemts neilgi pēc plkst. 5. Notikuma vietā strādā ugunsdzēsēji ar astoņām autocisternām un vairākām autokāpnēm.
VUGD aicina autovadītājus izvēlēties citus apbraukšanas ceļus, piemēram, Aptiekas ielu.
Kā informē pašvaldības SIA "Rīgas satiksme", ugunsgrēka dēļ Tvaika ielā 4 slēgta 3. maršruta trolejbusu kustība virzienā uz Kundziņsalu un 49. maršruta autobusu kustība virzienā uz Daudersalu.
Abu maršrutu transportlīdzekļi kursē līdz Sarkandaugavas galapunktam.
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Pirmdienas rītā Rīgā, Tvaika ielā, izcēlies ugunsgrēks neapsaimniekotā ēkā, un ielas sākumā slēgta satiksme, informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD).
Izsaukums saņemts neilgi pēc plkst. 5. Notikuma vietā strādā ugunsdzēsēji ar astoņām autocisternām un vairākām autokāpnēm.
VUGD aicina autovadītājus izvēlēties citus apbraukšanas ceļus, piemēram, Aptiekas ielu.
Kā informē pašvaldības SIA "Rīgas satiksme", ugunsgrēka dēļ Tvaika ielā 4 slēgta 3. maršruta trolejbusu kustība virzienā uz Kundziņsalu un 49. maršruta autobusu kustība virzienā uz Daudersalu.
Abu maršrutu transportlīdzekļi kursē līdz Sarkandaugavas galapunktam.
Aptauja
Vai uzticaties, ka Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) nelaimē palīdzēs ātri?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
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- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
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