Līgatnes dabas takas būs slēgtas darba dienās līdz novembra vidum

No šodienas līdz 13. novembrim darba dienās apmeklētājiem būs slēgtas Gaujas Nacionālā parka Līgatnes dabas takas, jo Informācijas centrā norisināsies kosmētiskais remonts, informē Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) komunikācijas speciāliste Baiba Ralle.
Nedēļas nogalē — 7. un 8. novembrī — takas būs atvērtas no plkst. 10 līdz 16.
Remontdarbu laikā Līgatnes dabas takās notiks visas iepriekš pieteiktās skolēnu dabas izglītības nodarbības. Savukārt informācijas centrs turpinās darbu attālināti.
Gaujas Nacionālā parka Līgatnes dabas takas izveidotas 1975. gadā mežainām gravām bagātā apvidū, lai iepazīstinātu apmeklētājus ar Latvijā dzīvojošo savvaļas dzīvnieku sugām, dabas daudzveidību un aizsardzības nozīmi.
Dabas takās norisinās izglītojoši pasākumi par vietējo faunu, dzīvnieku uzvedību un to nozīmi ekosistēmā.
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No šodienas līdz 13. novembrim darba dienās apmeklētājiem būs slēgtas Gaujas Nacionālā parka Līgatnes dabas takas, jo Informācijas centrā norisināsies kosmētiskais remonts, informē Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) komunikācijas speciāliste Baiba Ralle.
Nedēļas nogalē — 7. un 8. novembrī — takas būs atvērtas no plkst. 10 līdz 16.
Remontdarbu laikā Līgatnes dabas takās notiks visas iepriekš pieteiktās skolēnu dabas izglītības nodarbības. Savukārt informācijas centrs turpinās darbu attālināti.
Gaujas Nacionālā parka Līgatnes dabas takas izveidotas 1975. gadā mežainām gravām bagātā apvidū, lai iepazīstinātu apmeklētājus ar Latvijā dzīvojošo savvaļas dzīvnieku sugām, dabas daudzveidību un aizsardzības nozīmi.
Dabas takās norisinās izglītojoši pasākumi par vietējo faunu, dzīvnieku uzvedību un to nozīmi ekosistēmā.
Aptauja
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