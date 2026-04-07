Radio žurnālists Aidis Tomsons nācis klajā ar ko sev neierastu — viņš sociālajā medijā "Facebook" publicējis video, kur dzied.
Kā atklāj pats Tomsons, ideja dalīties ar šo priekšnesumu nav bijusi viņa paša iniciatīva — to ierosinājusi viņa sieva un draugi, kuri uzskatījuši, ka dziesma ir publicēšanas vērta.
Muzikālajā priekšnesumā piedalījušies vairāki viņa līdzgaitnieki, nodrošinot instrumentālo pavadījumu, tostarp Tomsona dēls. Žurnālists īpaši uzsver šo kopā būšanas aspektu.
Viņš arī norāda uz svētku noskaņu, ko palīdzējusi radīt draudze un ticības pieredze.
Plašākai sabiedrībai Aidis Tomsons zināms kā Latvijas Radio raidījumu vadītājs, tostarp raidījumos "Krustpunktā" un "Brīvais mikrofons".
