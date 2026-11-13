Andrim Kulbergam jāapzinās, ka piešķirtās lielās varas dēļ tagad katram viņa izteikumam tiks pievērsta lielāka uzmanība, tie ātrāk apaugs ar spekulācijām un arī pārsteidzīgiem secinājumiem.
Šķiet, daudzi, ieskaitot stāsta galvenos varoņus, vēl līdz galam nav sapratuši, ka, iegūstot tik pārliecinošu pārsvaru 3. oktobrī notikušajās Saeimas vēlēšanās, "Apvienotais saraksts" un tā līderis Andris Kulbergs ir saņēmuši to, ko dažādās jomās mēdz apzīmēt ar terminu "carte blanche" (no franču valodas "balta lapa"). Proti, lielu uzticību un gandrīz neierobežotas pilnvaras tālākai rīcībai, sākot no koalīcijas izvēles un tā, kāda būs pieeja valdības veidošanā, no ministru kandidātu atlases līdz prioritāšu noteikšanai un veicamajām reformām.