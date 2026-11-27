Zivis parasti iesaka ēst tāpēc, ka tās ir labs olbaltumvielu un omega-3 taukskābju avots. Taču ar to stāsts nebūt nebeidzas. Arī Latvijas ūdeņos sastopamās zivis uzturvērtības ziņā ir ļoti dažādas, un reizēm pavisam necila reņģe vai brētliņa var izrādīties uzturvielām bagātāka, nekā varētu domāt.
Turklāt zivs nav standartizēts produkts, kura sastāvs visu gadu paliek nemainīgs. To ietekmē suga, vecums, izmērs, barošanās, sezona, nārsts un pat tas, kā zivi pēc tam pagatavojam. Lūk, pieci interesanti fakti, kas ļauj uz mūsu zivīm palūkoties mazliet citādi.
1. Pavisam parasta brētliņa – viena no vērtīgākajām zivīm
Runājot par omega-3, vispirms parasti iedomājamies lasi. Taču Baltijas jūras mazās pelaģiskās zivis – brētliņas un reņģes – nebūt nav otrās šķiras produkts. Par pelaģiskām sauc zivis, kas lielāko dzīves daļu pavada atklātā ūdens slānī, nevis pie grunts. Tās bieži pārvietojas baros, sekojot barībai. Baltijas jūrā pie šādām zivīm pieder gan reņģe, gan brētliņa.