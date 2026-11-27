Viens no instrumentiem, kas veicināja bioloģiskās un vietējo ražotāju pārtikas nonākšanu Latvijas skolēnu šķīvjos, bija zaļā publiskā iepirkuma (ZPI) kritēriji.
Līdzšinējais regulējums balstījās Publisko iepirkumu likuma 19. pantā un Ministru kabineta noteikumos Nr. 353 "Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība". Tas paredzēja prasības, kas iepirkumos ļāva ņemt vērā ne tikai cenu, bet arī produktu izcelsmi, ražošanas veidu, sezonalitāti un ietekmi uz vidi. Lai gan šie kritēriji nenozīmēja automātisku priekšroku Latvijā ražotai pārtikai, tie radīja priekšrocības vietējiem un bioloģiskajiem ražotājiem. Tas gan nenozīmē, ka pašvaldība nedrīkst izvēlēties vietējo tirgotāju produkciju arī tagad, pēc līdzšinējo ZPI kritēriju atcelšanas, bet rodas risks, ka iepirkumos lielāka nozīme būs cenai. Bet Latvijas lauksaimnieki ne vienmēr spēj konkurēt ar lieliem ārvalstu piegādātājiem, kuru cenas ir zemākas.