Teju simtgadīgajā dzīvojamajā mājā turpinās atjaunošanas darbi, toties pagalmā ir objekti, ar ko Sigita lepojas. Pirms četriem gadiem uzcelts “Cīrulīšu ceplis”, pēc tam mājiņa viesiem “Cīrulīšu namiņš”, pēdējais tapis “Cīrulīšu cepļa” kultūršķūnis.