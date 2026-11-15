Kurinot laimes cepli; Sigitas Pļaviņas jaunā dzīve "Cīrulīšos"
Valija Beluza
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Mājas Viesis
2026.
gada
15.
novembris,
16:00
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2026.
gada
15.
novembris,
16:00
Katru reizi, vērojot šo šķīstīšanos ugunī, Sigitai skudriņas skrien pa ādu: “Iedomājies, kas mālam 1000 grādos ir jāpārdzīvo! Toties, izturējis pārbaudījumu, trauks skan kā zvaniņš un var kalpot ļoti ilgi.”
Foto:
Jānis Vecbrālis
/
Latvijas Mediji
Teju simtgadīgajā dzīvojamajā mājā turpinās atjaunošanas darbi, toties pagalmā ir objekti, ar ko Sigita lepojas. Pirms četriem gadiem uzcelts “Cīrulīšu ceplis”, pēc tam mājiņa viesiem “Cīrulīšu namiņš”, pēdējais tapis “Cīrulīšu cepļa” kultūršķūnis.