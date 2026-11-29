Latvijas Leļļu teātris izrādi "Vientūļība" iestudēja 2026. gada februārī, un tā ir repertuārā arī tagad. Pieteikums vienkāršs – pensionāres Sarmītes garā dzīve turpinās joprojām, un tā kļūst aizvien klusāka un vientuļāka; kādu dienu pie šīs sievietes atnāk divi jauni cilvēki – mazmeita un viņas draugs; nekas īpašs jau nenotiek, tomēr laiktelpa atdzīvojas.
Teātrī šo laiktelpu iedzīvināja aktieri un scenāristi Anna Klišāne un Agris Nātre kopā ar komponistu Staņislavu Kuļikovu un gaismu mākslinieku Niku Ciprusu. "Vientūļība" ilga vien 50 minūtes (un tā gluži labi varēja turpināties vēl kādu laika sprīdi), no Leļļu teātra uzvedumiem "Spēlmaņu nakts" nominācijas ieguva citi iestudējumi, bet, kā redzams, nemaz nevajag izvērstu hronometrāžu un apbalvojumus, lai izrāde raisītu atmiņas, pārdomas, asociācijas. Tāpat kā nupat piesauktā "Garā dzīve", kura kopš pirmizrādes 2003. gadā kļuvusi par vienu no režisora Alvja Hermaņa un Jaunā Rīgas teātra daiļrades virsotnēm.
Taču runa šoreiz nav par to, kā mainījies Jaunais Rīgas teātris un tā mākslinieciskais vadītājs. Arī ne par to, kādas metamorfozes pārdesmit gadu laikā neizbēgami notikušas ar Latvijas Leļļu teātri. Runa ir par pašu "garo dzīvi" – tagad bez īpašvārda funkcijas. Kā būtu ar šķietami pretēju domu gaitu, kurā gadu desmitiem ilga dzīvošana un novecošana netiktu uzskatīta par pašsaprotamu nelaimi? Vismaz konceptuāli mēs varam iedomāties pasauli, kurā cilvēki dzīvo 19 gadus. Un tad nomirst. Viņi trīs vai četrus gadus atrodas savu fizisko, emocionālo, sabiedrisko, intelektuālo un radošo spēju virsotnē, īsteno šīs spējas, un tad viņu dzīve beidzas pašā augstākajā punktā. Izpaliek novecošana ar visu no tās izrietošo fizisko sabrukumu un, kas varbūt ir vēl sliktāk, estētisko degradāciju. Izpaliek intelektuālā lejupslīde un bailes no demences. Nav vairs arī jāuztraucas par nepiepildītām cerībām, nav jāpiedzīvo vilšanās katru gadu no jauna. Vai tas nebūtu vilinoši? Vai patiešām neatrastos cilvēki, kuri daudzus gadu desmitus pakāpeniska regresa nenomainītu pret trijiem pilnvērtīgiem gadiem?
Pretarguments: cilvēce izmirtu, jo tās pārstāvji 19 gados nepaspētu atstāt aiz sevis bērnus. Iespējamā atbilde: un jūs pazīstat daudzus cilvēkus, kuriem 39 gadu vecumā būtu vairāk par vienu bērnu? Pretarguments: tā ir antiutopija ar sociālpolitiski katastrofālām sekām. Iespējamā atbilde: kā tad jūs raksturosiet pašreizējo pasauli, kuru par katru cenu mēģina pārdalīt divi demencēti veči? Pretarguments: dabiski ir dzīvot tik ilgi, cik vien var, krampjaini turoties pie dzīves, iznīcinot savu bērnu un mazbērnu nākotni, galvenais – ka tik dzīvot. Iespējamā atbilde: kādreiz par dabisku tika uzskatīta arī nāve bērnībā no masalām, difterijas un daudzām citām infekcijas slimībām, pret kurām vēl nebija izgudrotas vakcīnas, bet mūsdienās neviens vairs tā nedomā. Ak pareizi...
Jāteic, ka pavisam konkrētu piemēru pirmām kārtām sniedz Latvijas Leļļu teātris. Hilda Žīgure nodzīvoja 104 gadus. Darbu teātrī viņa pameta 1986. gadā, kam sekoja vēl 36 gadi dzīves. Bija vērts dzīvot bez savas vienīgās profesijas? Dramatiskā teātra un kino aktrise Elvīra Baldiņa nodzīvoja 105 gadus. 33 no tiem pagāja bez turpinājuma radošajā darbā. Bija vērts šādi dzīvot un novecot? Un kā ar Ņinu Melbārdi un Mildu Zīlavu? Jā, pieņemu, ja kādam pietiktu drosmes viņām uzdot šādu jautājumu, viņas atbildētu: jā, bija vērts. Bet vai šāda atbilde tikpat droši tiktu sniegta arī 19 gados, iztēlojoties visu turpmāko garo dzīvi?
Tikmēr sabiedrība noveco. Demogrāfiskā līkne neapturami iet uz leju, bērnu kļūst aizvien mazāk, turpretī pieaugušā vecumā esošo Leļļu teātra apmeklētāju – aizvien vairāk. Vai jūs nepārņem žēlums, iedomājoties izrāžu "Skrību skrābu tvīt plunkš!" un "Mazā pelēna piedzīvojumi" skatītāju rindās vienus vienīgus astoņdesmitgadniekus? No otras puses, var uz šo tēmu paraudzīties arī optimistiskāk. Jo Leļļu teātra repertuārā patlaban atrodas arī iestudējumi "Jūlijonkuliņa Ziemassvētki" un "Gangsteromīte".
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Latvijas Leļļu teātris izrādi "Vientūļība" iestudēja 2026. gada februārī, un tā ir repertuārā arī tagad. Pieteikums vienkāršs – pensionāres Sarmītes garā dzīve turpinās joprojām, un tā kļūst aizvien klusāka un vientuļāka; kādu dienu pie šīs sievietes atnāk divi jauni cilvēki – mazmeita un viņas draugs; nekas īpašs jau nenotiek, tomēr laiktelpa atdzīvojas.
Teātrī šo laiktelpu iedzīvināja aktieri un scenāristi Anna Klišāne un Agris Nātre kopā ar komponistu Staņislavu Kuļikovu un gaismu mākslinieku Niku Ciprusu. "Vientūļība" ilga vien 50 minūtes (un tā gluži labi varēja turpināties vēl kādu laika sprīdi), no Leļļu teātra uzvedumiem "Spēlmaņu nakts" nominācijas ieguva citi iestudējumi, bet, kā redzams, nemaz nevajag izvērstu hronometrāžu un apbalvojumus, lai izrāde raisītu atmiņas, pārdomas, asociācijas. Tāpat kā nupat piesauktā "Garā dzīve", kura kopš pirmizrādes 2003. gadā kļuvusi par vienu no režisora Alvja Hermaņa un Jaunā Rīgas teātra daiļrades virsotnēm.
Taču runa šoreiz nav par to, kā mainījies Jaunais Rīgas teātris un tā mākslinieciskais vadītājs. Arī ne par to, kādas metamorfozes pārdesmit gadu laikā neizbēgami notikušas ar Latvijas Leļļu teātri. Runa ir par pašu "garo dzīvi" – tagad bez īpašvārda funkcijas. Kā būtu ar šķietami pretēju domu gaitu, kurā gadu desmitiem ilga dzīvošana un novecošana netiktu uzskatīta par pašsaprotamu nelaimi? Vismaz konceptuāli mēs varam iedomāties pasauli, kurā cilvēki dzīvo 19 gadus. Un tad nomirst. Viņi trīs vai četrus gadus atrodas savu fizisko, emocionālo, sabiedrisko, intelektuālo un radošo spēju virsotnē, īsteno šīs spējas, un tad viņu dzīve beidzas pašā augstākajā punktā. Izpaliek novecošana ar visu no tās izrietošo fizisko sabrukumu un, kas varbūt ir vēl sliktāk, estētisko degradāciju. Izpaliek intelektuālā lejupslīde un bailes no demences. Nav vairs arī jāuztraucas par nepiepildītām cerībām, nav jāpiedzīvo vilšanās katru gadu no jauna. Vai tas nebūtu vilinoši? Vai patiešām neatrastos cilvēki, kuri daudzus gadu desmitus pakāpeniska regresa nenomainītu pret trijiem pilnvērtīgiem gadiem?
Pretarguments: cilvēce izmirtu, jo tās pārstāvji 19 gados nepaspētu atstāt aiz sevis bērnus. Iespējamā atbilde: un jūs pazīstat daudzus cilvēkus, kuriem 39 gadu vecumā būtu vairāk par vienu bērnu? Pretarguments: tā ir antiutopija ar sociālpolitiski katastrofālām sekām. Iespējamā atbilde: kā tad jūs raksturosiet pašreizējo pasauli, kuru par katru cenu mēģina pārdalīt divi demencēti veči? Pretarguments: dabiski ir dzīvot tik ilgi, cik vien var, krampjaini turoties pie dzīves, iznīcinot savu bērnu un mazbērnu nākotni, galvenais – ka tik dzīvot. Iespējamā atbilde: kādreiz par dabisku tika uzskatīta arī nāve bērnībā no masalām, difterijas un daudzām citām infekcijas slimībām, pret kurām vēl nebija izgudrotas vakcīnas, bet mūsdienās neviens vairs tā nedomā. Ak pareizi...
Jāteic, ka pavisam konkrētu piemēru pirmām kārtām sniedz Latvijas Leļļu teātris. Hilda Žīgure nodzīvoja 104 gadus. Darbu teātrī viņa pameta 1986. gadā, kam sekoja vēl 36 gadi dzīves. Bija vērts dzīvot bez savas vienīgās profesijas? Dramatiskā teātra un kino aktrise Elvīra Baldiņa nodzīvoja 105 gadus. 33 no tiem pagāja bez turpinājuma radošajā darbā. Bija vērts šādi dzīvot un novecot? Un kā ar Ņinu Melbārdi un Mildu Zīlavu? Jā, pieņemu, ja kādam pietiktu drosmes viņām uzdot šādu jautājumu, viņas atbildētu: jā, bija vērts. Bet vai šāda atbilde tikpat droši tiktu sniegta arī 19 gados, iztēlojoties visu turpmāko garo dzīvi?
Tikmēr sabiedrība noveco. Demogrāfiskā līkne neapturami iet uz leju, bērnu kļūst aizvien mazāk, turpretī pieaugušā vecumā esošo Leļļu teātra apmeklētāju – aizvien vairāk. Vai jūs nepārņem žēlums, iedomājoties izrāžu "Skrību skrābu tvīt plunkš!" un "Mazā pelēna piedzīvojumi" skatītāju rindās vienus vienīgus astoņdesmitgadniekus? No otras puses, var uz šo tēmu paraudzīties arī optimistiskāk. Jo Leļļu teātra repertuārā patlaban atrodas arī iestudējumi "Jūlijonkuliņa Ziemassvētki" un "Gangsteromīte".
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